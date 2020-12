31 grudnia minie dokładnie rok odkąd Chiny poinformowały biuro krajowe Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w tym państwie o przypadkach zakażenia zapaleniem płuc o nieznanej przyczynie wykrytych w mieście Wuhan. Dziś wiemy, że chodzi o koronawirusa (SARS-Cov-2), wywołującego chorobę Covid-19. Dotarła ona już w każdy zakątek globu. Zobaczcie specjalne kalendarium, w którym przedstawiamy, jak w Polsce i na świecie walczy się z pandemią.

SARS-Cov-2 to wirus należący do rodziny koronawirusów (coronaviridae). Koronawirusy występują u zwierząt i powodują u nich różne choroby (układu oddechowego, układu pokarmowego, wątroby, układu nerwowego), wiele zakażeń przebiega też bezobjawowo. Wirusy te często mutują i mają dużą zdolność do zakażania nowych gatunków.



Wszystkie poznane dotąd koronawirusy powodujące zakażenia u ludzi są wirusami, które wywołują objawy ze strony układu oddechowego, bardzo rzadko ze strony innych układów i narządów.



SARS-CoV-2 jest wirusem odpowiedzialnym za obecną epidemię zakażeń układu oddechowego, która rozpoczęła się w Wuhan, w Chinach i tam po raz pierwszy został zidentyfikowany w grudniu 2019 roku.

7 stycznia 2020 - Wybuch epidemii w Chinach

W mediach pojawiają się pierwsze wzmianki o tajemniczym wówczas wirusie, który rozprzestrzenia się wśród ludności Chin. Wtedy wiadomo już, że wywołuje on zapalenie płuc. Wspomina się również o tym, że epidemia miała swój początek jeszcze pod koniec 2019 roku w mieście Wuhan.

21 stycznia - GIS odradza podróże do Chin. W CHRL ponad 200 przypadków

Ówczesny Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas odradza podróże do Chin.

Krajowa komisja zdrowia w Pekinie natomiast potwierdziła, że koronawirus przenosi się z człowieka na człowieka. Światowa Organizacja zdrowia poinformowała o 200 przypadkach zakażenia. Mówi się już także o pierwszych zgonach.

22 stycznia - Pierwszy przypadek w USA

Mieszkający w stanie Waszyngton trzydziestokilkuletni mężczyzna, który niedawno przebywał za granicą, był pierwszym wykrytym w USA nosicielem koronawirusa pochodzącego z Chin.

24 stycznia - Pierwsze przypadki w Europie

To Francja była państwem, gdzie pojawił się pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem w Europie. W kolejnych dniach zarażenia diagnozowane są również w Niemczech i Wielkiej Brytanii, ale także Włoszech w Kanadzie.

28 stycznia - MZ i NFZ wydaje zalecenia ws. koronawirusa

Ministerstwo Zdrowia i NFZ wydały pierwsze zalecenia placówkom prowadzącym oddziały chorób zakaźnych. Osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni były w Chinach lub miały kontakt z osobą, która tam przebywała i mają objawy, takie jak temperatura ciała powyżej 38 stopni oraz kaszel i duszność, miały zgłoszać się do szpitalnego oddziału chorób zakaźnych, najbliższego dla ich miejsca zamieszkania.

30 stycznia - Do Polski docierają primery koronawirusa, pierwsze opinie ekspertów

Do Polski dotarły primery umożliwiające sprawdzanie, czy osoba badana jest lub nie jest zarażona koronawirusem.

Zaczynamy zbierać dla was także pierwsze komentarze ekspertów na temat epidemii koronawirusa. Z naszymi dziennikarzami rozmawiają profesor Ernest Kuchar, z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, a także prof. Krzysztof Pyrć, kierownik Pracowni Wirusologii Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Jarosław Pinkas, ówczesny Główny Inspektor Sanitarny.

31 stycznia - LOT zawiesza rejsy do Pekinu

Polskie Linie Lotnicze LOT zdecydowały o zawieszeniu połączenia rejsowe z Pekinem.

2 lutego - Koronawirus wyizolowany. Pierwsza śmierć poza Chinami

W rzymskim szpitalu zakaźnym udało się po raz pierwszy wyizolować koronawirusa. Zobacz, jak wygląda.

W Manili na Filipinach zmarł 44-letni Chińczyk, który przyleciał z Wuhan. Była to pierwsza ofiara śmiertelna koronawirusa poza Chinami.

2 lutego - Polacy ewakuowani z Wuhan

Z Wuhan dwoma samolotami ewakuowano grupę 30 Polaków.

8 lutego - Na świecie brakuje sprzętu ochronnego

Szef WHO ostrzegł, że "świat stoi w obliczu stałego braku wyposażenia ochronnego dla personelu medycznego". Do Chin wysłane zostały zestawy testów, maski, rękawiczki, respiratory i koszule szpitalne.

15 lutego - Pierwsza ofiara śmiertelna koronawirusa w Europie

Chiński turysta, hospitalizowany we Francji, był pierwszą ofiarą śmiertelną koronawirusa w Europie.

16 lutego - Chorzy na Dimond Princess

Na statku, który wypłynął z Jokohamy 20 stycznia i wrócił 3 lutego został objęty kwarantanną. Utknęło na nim ponad 3 600 osób, w tym 2666 pasażerów z 50 krajów m.in. Polski. Na pokładzie wykryto ponad 500 zakażeń koronawirusem. Dwie osoby zmarły.

24 lutego - Koronawirusowa panika. Odwołane mecze i wydarzenia kulturalne

Mieszkańcy spustoszyli sklepy we Włoch, ale także innych krajach Europy. Przeczytaj: Mieszkańcy spustoszyli sklepy na północy Włoch. "Szaleństwo. Ludzie robią zakupy, jakbyśmy byli w stanie wojny".

W obawie przed rozprzestrzenianiem się wirusa odwołane zostały pierwsze mecze piłkarskie oraz imprezy kulturalne.

25 lutego - UJ wstrzymał wymiany studentów i naukowców

Kolegium Rektorskie Uniwersytetu Jagiellońskiego podjęło decyzję o natychmiastowym wstrzymaniu wszelkich wyjazdów i przyjazdów studentów, doktorantów i pracowników do państw objętych epidemią choroby wywołanej przez koronawirusa SARS-CoV-2.

26 lutego - Szumowski twierdzi, że maseczki nie pomagają

80 proc. zachorowań przebiega w sposób łagodny lub bezobjawowy. Podobnie jak w grypie, chorują poważnie osoby starsze, chore, osoby, które mają inne choroby - onkologiczne, dializy, powyżej 80 roku życia - stwierdził w Porannej rozmowie w RMF FM ÓWCZESNY minister zdrowia Łukasz Szumowski. Maseczki nie pomagają, nie zabezpieczają przed wirusem. Nie zabezpieczają przed zachorowaniem - dodał.

27 lutego - Rusza infolonia NFZ

Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił specjalną całodobową infolinię, dzięki której można dowiedzieć się m.in. jak postępować w przypadku zakażenia koronawirusem.

28 lutego - ZUS: W czasie kwarantanny wynagrodzenia chorobowe

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazał, że decyzja inspektora sanitarnego o poddaniu kwarantannie będzie podstawą do wypłaty wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego.

29 lutego - Pies zakażony koronawirusem

Potwierdzono pierwszy przypadek wykrycia koronawirusa u zwierzęcia domowego. Był to pies z Hongkongu.

30 lutego - WIEMY WIĘCEJ O KORONAWIRUSIE

Naukowcy testowali Remdesvir z nadzieją, że pomoże on w leczeniu chorych na Covid-19. Wiemy również dużo więcej o samym wirusie.

1 marca - Ministerstwo nauki tworzy zespół ds. koronawirusa. Ekonomiczne skutki pandemii

Ówczesny szef resortu nauki Jarosław Gowin poinformował, że powstanie zespół, który będzie m.in. koordynował działania na polskich uczelniach dotyczące koronawirusa.

Zaczynamy odczuwać również pierwsze skutki ekonomiczne koronawirusa. Pustoszeją hotele, coraz rzadziej korzystamy także z usług linii lotniczych.

2 marca - Sejm uchwalił ustawę ws. koronawirusa

Do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Tego samego dnia przepisy zostały uchwalone. Za głosowało 400 posłów, 11 było przeciw, 7 wstrzymało się od głosu.

Co zakłada ustawa?

pracodawca, by przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się choroby Covid-19, będzie mógł polecić pracownikowi wykonywanie obowiązków zdalnie z domu;

rozwiązania zapewniające prawo otrzymania dodatkowego zasiłku opiekuńczego dla rodziców zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem, za okres nie dłuższy niż 14 dni , w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko;

, w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko; możliwość dokonywania zamówień na towary lub usługi niezbędne do przeciwdziałania Covid-19, bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych;

Do projektowania, budowy, przebudowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych, w tym zmiany sposobu użytkowania, w związku z przeciwdziałaniem Covid-19, wprowadzono możliwość niestosowania przepisów ustawy Prawo budowlane, a także ustaw o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustawy oraz o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

Określa także m.in. zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w związku z rozprzestrzenianiem Covid-19 oraz zasady finansowania tych świadczeń;

w przypadku zagrożenia zdrowia pacjenta związanego z Covid-19, farmaceuta posiadający prawo wykonywania zawodu może wystawić receptę farmaceutyczną;

w skrajnym przypadku, gdy stan epidemii i zagrożenia przekroczy możliwość działania administracji rządowej i samorządów rząd może rozporządzeniem określić zagrożony obszar wraz ze wskazaniem rodzaju strefy, na którym wystąpił stan epidemii lub stan zagrożenia epidemicznego oraz rodzaj stosowanych na tym terenie rozwiązań.

3 marca - Testy na koronawirusa w Polsce. Ofiary śmiertelne na świecie

W tekście sprawdzamy, jakie testy stosuje Polska w wykrywaniu zakażeń koronawirusem.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) przekazała, że około 3,4 proc. około 3,4 proc. potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem kończy się śmiercią.

4 marca - Pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce

Ówczesny minister zdrowia Łukasz Szumowski przekazał: W nocy otrzymaliśmy dodani wynik pierwszego pacjenta, który ma koronawirusa w Polsce (...) Pacjent czuje się dobrze, przyjechał z Niemiec. Jest hospitalizowany w szpitalu w Zielonej Górze. Pacjentem "zero" był 66-latek, który przyjechał do Polski z Niemiec.

5 marca - Kalifornia ogłasza stan wyjątkowy. Diagnozowanie koronawirusa w Polsce. Premier spotkał się z opozycją ws. koronawirusa. Szokujące słowa szefowej Sanepidu w Słubicach

Władze Kalifornii ogłosiły stan wyjątkowy po śmierci jednego z pacjentów zakażonych koronawirusem.

Ministerstwo zdrowia poinformowało, że 11 laboratoriów diagnozuje w Polsce obecność koronawirusa. Ośrodki mogły wówczas przebadać łącznie do 2 tys. próbek dziennie.

W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z przedstawicielami opozycji. Było poświęcone sytuacji związanej z koronawirusem.

Powiatowa Inspektor Sanitarna Jadwiga Caban-Korbas w dość nietypowy sposób opowiadała o sytuacji związanej z pierwszym przypadkiem koronawirusa w Polsce. Szef GIS Jarosław Pinkas powiedział, że takie wypowiedzi są "nieakceptowalne".

6 marca - Senat przyjmuje ustawę ws. koronawirusa

Senat bez poprawek poparł ustawę o przeciwdziałaniu chorobie Covid-19.

W Polsce pojawiają się kolejne przypadki koronawirusa. W gronie osób zakażonych jest m.in. małżeństwo ze Szczecina. Coraz więcej osób poddawanych jest kwarantannie, zawieszane są również lekcje w niektórych szkołach.

7 marca, Prezydent podpisał ustawę ws. koronawirusa. MR planuje pomoc dla przedsiębiorców

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa.

Ministerstwo rozwoju poinformowało o pracach nad rozwiązaniami, które mogą złagodzić skutki epidemii koronawirusa dla polskich firm. Wśród nich m.in. dostarczenie kapitału czy odroczenie pewnych obowiązkowych płatności.

8 marca - GIS rekomenduje unikanie imprez masowych. LOT zawiesza rejsy do Włoch

Rekomendujemy unikanie uczestniczenia w imprezach masowych oraz zaniechanie podróży, zwłaszcza do krajów o wysokim ryzyku zakażenia się koronawirusem - apelował w komunikacie Główny Inspektorat Sanitarny.

Polskie Linie Lotnicze LOT tymczasowo zawieszają wszystkie rejsy do Włoch.

9 marca - Kontrole sanitarne na granicach z Czechami i Niemcami

Premier Mateusz Morawiecki poinformował o wdrożeniu kontroli sanitarnych na głównych przejściach granicznych z Niemcami i Czechami, a także w pociągach i portach.

10 marca - Odwołane imprezy masowe w Polsce. Orędzie prezydenta. Kontrola sanitarna na granicach

Po posiedzeniu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego premier Mateusz Morawiecki poinformował o odwołaniu wszystkich imprez masowych. Zakaz dotyczył wszystkich imprez sportowych i artystycznych, na które przychodzi ponad 1000 osób, a w hali ponad 500 osób.

Rząd pojął także decyzję o rozszerzeniu kontroli sanitarnej na granicach. Od 10 marca kontrole obejmowały granice: polsko-ukraińską, polsko-białoruską, polsko-rosyjską oraz polsko-litewską.

Prezydent Andrzej Duda wygłosił orędzie dotyczące pandemii koronawirusa.

11 marca - WHO ogłasza pandemię koronawirusa. Fundusze od UE dla Polski na walkę z epidemią

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła pandemię koronawirus.

12 marca - Rząd wprowadza restrykcje

W związku z decyzjami podjętymi na posiedzeniach rządowego zespołu zarządzania kryzysowego, które odbyły się 11 i 12 marca:

od czwartku 12 marca do 25 marca zostały zawieszone zajęcia dydaktyczne w placówkach oświatowych publicznych i niepublicznych , na uczelniach wyższych i uczelniach artystycznych;

, na uczelniach wyższych i uczelniach artystycznych; w czwartek oraz piątek (12 i 13 marca) nauczyciele byli w gotowości w przedszkolach i szkołach podstawowych, aby opiekować się dziećmi, jednak nie prowadzili zajęć dydaktycznych; od poniedziałku;

16 marca szkoły były całkowicie zamknięte; szkoły ponadpodstawowe zamknięto 19 marca;

zamknięte nie były poradnie psychologiczno-pedagogiczne, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki wychowawcze, ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze, przedszkola i szkoły w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej, szkoły w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, szkoły przy zakładach karnych i aresztach śledczych;

rodzice dzieci do lat 8 mogli korzystać z dodatkowych 14 dni zasiłku opiekuńczego w wysokości 80 proc. wynagrodzenia; aby otrzymać zasiłek wystarczyło złożyć oświadczenie u pracodawcy; okresu wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie wliczało się do ogólnego limitu 60 dni, które przysługiwały na opiekę nad chorym dzieckiem do lat 14;

aby otrzymać zasiłek wystarczyło złożyć oświadczenie u pracodawcy; okresu wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie wliczało się do ogólnego limitu 60 dni, które przysługiwały na opiekę nad chorym dzieckiem do lat 14; zawieszono działalność instytucji kultury: teatrów, filharmonii, muzeów, kin; MKiDN podkreśliło w komunikacie, że oznaczało to także zawieszenie organizacji wydarzeń kulturalnych z udziałem publiczności, w tym koncertów, spektakl i, wernisaży oraz wydarzeń specjalnych odbywających się w zamkniętych pomieszczeniach, zamknięcie muzeów dla zwiedzających oraz zawieszenie zajęć w placówkach szkolnictwa artystycznego wszystkich stopni;

i, wernisaży oraz wydarzeń specjalnych odbywających się w zamkniętych pomieszczeniach, zamknięcie muzeów dla zwiedzających oraz zawieszenie zajęć w placówkach szkolnictwa artystycznego wszystkich stopni; odwołane były wszystkie imprezy masowe; marcowe mecze piłkarskiej reprezentacji Polski odbyły się bez udziału publiczności, podobnie jak mecze polskiej Ekstraklasy; zakończony został m.in. sezon ekstraligi hokejowej;

podobnie jak mecze polskiej Ekstraklasy; zakończony został m.in. sezon ekstraligi hokejowej; wojewodowie w niemal wszystkich województwach apelowali o odwołanie wszelkich imprez, które skupiały większe grupy ludzi, a nie obowiązywały ich przepisy ustaw o organizacji imprez masowych;

poszczególni przedstawiciele władz samorządowych, w tym prezydenci miast decydowali również o zamykaniu miejsc, w których gromadziły się większe grupy ludzi, w tym m.in. basenów czy lodowisk.

12 marca - Czechy wprowadziły stan wyjątkowy

Po nadzwyczajnym posiedzeniu rządu premier Czech Andrej Babisz ogłosił natychmiastowe wprowadzenie stanu wyjątkowego z powodu epidemii koronawirusa.

13 marca - Stan wyjątkowy w USA

Prezydent Donald Trump ogłosił wprowadzenie w USA stanu nadzwyczajnego w związku z epidemią koronawirusa.

14 marca - Rząd organizuje dodatkowe loty dla Polaków za granicą

Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że zaplanowano loty czarterowe do kraju dla Polaków, a także że zostaną zorganizowane dodatkowe loty PLL LOT z niektórych państw, na które będzie można się zapisać, a cena biletu będzie zryczałtowana.

15 marca - Polska zamyka granice

Przez 10 dni do Polski nie mogli wjeżdżać cudzoziemcy. Polscy obywatele mogli wracać do kraju; poddani byli 14-dniowej domowej kwarantannie. Zawieszone zostały międzynarodowe pasażerskie połączenia lotnicze i kolejowe. Transport cargo działał; towary mogły wyjeżdżać i wjeżdżać bez zakłóceń.

16 marca - USA zaczyna prace nad szczepionką

Amerykanie rozpoczęli testy nad szczepionką na koronawirusa. Pierwszy uczestnik badań otrzymał eksperymentalną dawkę substancji.

17 marca- Unia Europejska zamyka granice. Chiny rozpoczynają testy nad szczepionką

Unijni przywódcy zdecydowali się na zamknięcie granic wspólnoty.

Chińskie władze z kolei zezwoliły naukowcom na rozpoczęcie testów eksperymentalnej szczepionki przeciwko nowemu koronawirusowi na ludziach.

18 marca - Rząd ogłasza pakiet pomocowy dla polskich firm

Państwo pokryje 40 procent wynagrodzenia pracowników firm pogrążonych w kryzysie z powodu koronawirusa. To jedno z założeń zawartych w pakiecie antykryzysowym przedstawionym przez prezydenta Andrzeja Dudę i premiera Mateusza Morawieckiego po spotkaniu Rady Gabinetowej.

20 marca - Pierwsze mikroskopowe zdjęcie koronawirusa. Aplikacja dla objętych kwarantanną

Naukowcy z rosyjskiego Instytutu Vector w Nowosybirsku opublikowali mikroskopowe zdjęcia koronawirusa. Jak poinformowali, są to pierwsze takie fotografie. Do ich wykonania użyto mikroskopu elektronowego JEM-1400, a wielkość cząsteczek wirusa oszacowano na 100 do 120 nanometrów.

Ministerstwo Cyfryzacji rozpoczęło udostępnianie aplikacji "Kwarantanna domowa" na smartfony.

25 marca - Rząd wprowadza nowe obostrzenia w Polsce. Zamknięcie granic przedłużone

Ograniczenia w przemieszczaniu się, mniejsze tłoki w komunikacji miejskiej, a także nabożeństwa, w których uczestniczy minimalna liczba wiernych - to jedne z kilku ograniczeń, jakie wprowadził rząd w celu zwalczania pandemii koronawirusa.

W przypadku ograniczenia przemieszczania się wyjątkami były:

dojazd do pracy (zarówno pracownicy, jak i przedsiębiorcy i rolnicy mogli podróżować do miejsca swojej pracy, a także wybierać się w celu kupienia towarów i usług związanych z tą działalnością)

wolontariatu (chodziło o pomaganie osobom starszym lub potrzebującym, którzy przebywają na kwarantannie)

załatwianie "spraw niezbędnych do życia codziennego" (zakupy w sklepie lub aptece, wizyta u lekarza, opieka nad potrzebującymi lub spacer z psem)

Co istotne: przemieszczać można było się jedynie w grupie do dwóch osób (choć z tej zasady zwolnione były rodziny).

Jakie jeszcze restrykcje wprowadzono?

Działała komunikacja zbiorowa, czyli tramwaje, autobusy lub metra. Jednakże rząd nakazał, by tylko połowa miejsc siedzących była zajęta. Oznaczało to, że jeżeli w pojeździe jest np. 70 miejsc, to może nim jechać maksymalnie 35 osób;

Zakaz nie tylko imprez masowych, ale i wszelkich zgromadzeń, spotkań czy zebrań. Spotykać można było się jedynie z najbliższymi. Kara za nieuzasadnione gromadzenie się mogła skutkować mandatem w wysokości nawet 5 tys. zł.

Powyższe ograniczenia, poza rodzinami, nie dotyczyły osób biorących udział w wydarzeniach o charakterze religijnym. Tu jednak także były pewne obostrzenia - w mszach czy innych obrządkach religijnych (np. pogrzebach i ślubach) udział mogło wziąć maksymalnie 5 osób plus te, które sprawują posługę;

Ograniczenia w liczbie osób nie dotyczyły zakładów pracy, jednak należało się stosować do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego.

Jednocześnie obowiązywały dodatkowe obostrzenia, czyli:

zakaz wjazdu cudzoziemców do Polski;

14-dniowa kwarantanna dla Polaków, którzy przyjechali zza granicy;

zaostrzone procedury sprawdzania przekraczających granice;

ograniczona praca galerii handlowych, otwarte mogą być tylko sklepy, drogerie, pralnie oraz apteki;

wstrzymane międzynarodowe pasażerskie połączenia lotnicze oraz kolejowe;

zakaz zgromadzeń powyżej 50 osób;

zamknięte bary, restauracje, puby, kasyna, kina, teatry i inne miejsca rozrywki.

Polski rząd przedłużył zamknięcie granic o kolejne 10 dni, do 13 kwietnia.

26 marca - Egzamin ósmoklasisty i matura. Wylądował pierwszy transport wyposażenia medycznego z Chin. Zmiany w regulaminie Sejmu

Centralna Komisja Egzaminacyjna podała szczegółowe informacje nt. sposobu przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty i matury podczas zawieszenia zajęć w szkołach z powodu epidemii koronawirusa.

W Warszawie wylądował pierwszy transport wyposażenia medycznego z Chin.

Po 5 godzinach posiedzenia Sejm przyjął uchwałę zmian w regulaminie, dzięki której w piątek posłowie zdalnie będą głosować nad pakietem projektów ustaw dotyczących tzw. tarczy antykryzysowej.

27 marca - Tarcza antykryzysowa przyjęta przez Sejm. Premier Wielkiej Brytanii z koronawirusem

Posłowie przegłosowali ustawy wchodzące w skład "tarczy antykryzysowej". Pakiet projektów miał ratować polską gospodarkę przed skutkami epidemii koronawirusa.

To zestaw kilku ustaw przygotowanych m.in. przez resort rozwoju, finansów i Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Według rządu jej wartość to co najmniej 10 proc. polskiego PKB.

Tarcza antykryzysowa opierała się na pięciu filarach:

obrona przed utratą miejsc pracy;

wsparcie dla służby zdrowia;

bezpieczeństwo systemu finansowego;

wsparcie dla przedsiębiorców

inwestycji publicznych.

Najważniejsze założenia tarczy opisaliśmy dla was w osobnym artykule.

Brytyjski premier Boris Johnson uzyskał pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa.

31 marca - Nowe restrykcje. Wojsko i policja patrolowały ulice

Premier Mateusz Morawiecki na wspólnej konferencji z ówczesnym ministrem zdrowia, Łukaszem Szumowskim, ogłosili nowe restrykcje wprowadzone w związku z walką z epidemią koronawirusa w Polsce.

Ograniczenia w robieniu zakupów:

Sklepy i punkty usługowe - 3 osoby na kasę lub stanowisko do płacenia - Jeśli w sklepie jest 10 kas, to zakupy mogło robić 30 osób jednocześnie . W urzędach pocztowych limit ten ograniczony był do dwóch osób na jedno okienko;

. W urzędach pocztowych limit ten ograniczony był do dwóch osób na jedno okienko; Na bazarach i targowiskach obowiązywało ograniczenie do trzech osób na jedno stoisk

W weekendy wielkopowierzchniowe sklepy budowlane były zamknięte;

Od 2 kwietnia (czwartek) wszyscy klienci musieli robić zakupy w jednorazowych rękawiczkach;

W godzinach od 10:00 do 12:00 sklepy i punkty usługowe mogły przyjmować i obsługiwać jedynie osoby powyżej 65 roku życia.

Zamknięte hotele i punkty usługowe:

Hotele i inne miejsca noclegowe (działające na zasadzie wynajmu krótkoterminowego) zostały zamknięte. Mogły one funkcjonować wyłącznie wtedy, gdy przebywały w nich osoby w kwarantannie lub izolacji, a także gdy przebywał w nich personel medyczny;

Zamknięte zostały wszystkie punkty kosmetyczno-usługowe, fryzjerskie i gabinety tatuażu;

Zawieszone było wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych i masaży - zarówno w placówkach publicznych, jak i prywatnych - Wyjątkiem były sytuacje, w których rehabilitacja jest bezwzględnie wymagana stanem zdrowia pacjenta.

Inne ograniczenia:

Kwarantanna dla bliskich osób, które były objęte kwarantanną;

Zakaz wychodzenia z domu osób do 18. roku życia bez opieki dorosłego;

Zakaz korzystania z parków, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich;

Minimalna odległość między pieszymi wynosiła 2 metry. Wyłączeni z tego obowiązku byli: rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13 roku życia), a także osoby niepełnosprawne lub niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie;

Wyłączeni z tego obowiązku byli: rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13 roku życia), a także osoby niepełnosprawne lub niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie; Limit pasażerów również u prywatnych przewoźników i transporcie niepublicznym;

Dodatkowe zabezpieczenia dla pracowników - pracodawcy musieli zapewnić dodatkowe środki bezpieczeństwa swoim pracownikom. Stanowiska pracy poszczególnych osób muszą być oddalone od siebie o co najmniej 1,5 metra. Pracownicy mieli obowiązek używania rękawiczek, a także mieć dostęp do płynów dezynfekujących.

Ulice wspólnie z policjantami zaczęli patrolować żołnierze, głównie żandarmi.

2 kwietnia - Komisja Europejska przedstawiła plan walki z pandemią

Komisja Europejska ogłosiła możliwość przekierowania wszystkich dostępnych funduszy strukturalnych, by odpowiedzieć na kryzys wywołany przez epidemię koronawirusa. Łącznie na walkę z koronawirusem i wywołanym nim kryzysem zostanie przeznaczone nawet 100 mld euro.

3 kwietnia - Zakaz wstępu do lasów w Polsce

Ministerstwo Środowiska poinformowało o wprowadzeniu zakazu wstępu do lasów.

6 kwietnia - Sejm uchwalił ustawę ws. głosowania korespondencyjnego

Sejm poparł projekt ustawy PiS ws. głosowania korespondencyjnego w wyborach prezydenckich 2020. Ustawa zakładała, że jeśli na terytorium Polski ogłoszono stan epidemii, marszałek Sejmu może zarządzić zmianę terminu wyborów.

9 kwietnia - Rząd przedłużył obostrzenia

Premier Mateusz Morawiecki poinformował o przedłużeniu obostrzeń dotyczących walki z pandemią koronawirusa.

14 kwietnia - W Polsce spada liczba wykonywanych testów na koronawirusa

Drastycznie spadła liczba testów na koronawirusa w Polsce. Więcej przeczytacie w naszym artykule.

15 kwietnia - Tarcza antykryzysowa będzie rozszerzona

Szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Łukasz Schreiber zapowiedział: Złożymy w Senacie poprawki do ustawy rozszerzającej Tarczę antykryzysową; wprowadzamy m.in. postulaty prezydenta, rozciągamy Tarczę na firmy założone od 1 lutego do 1 kwietnia.

16 kwietnia - Nakaz zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej

Od 16 kwietnia obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej, a także obowiązek utrzymywania bezpiecznego dystansu między innymi osobami.

Wtedy też został przedstawiony czteroetapowy plan łagodzenia restrykcji.

20 kwietnia - Lasy otwarte. Pierwszy etap znoszenia obostrzeń

Lasy zostały ponownie otwarte. Więcej osób mogło też wchodzić do sklepów i kościołów.

4 maja - Drugi etap luzowania obostrzeń

Centra handlowe zostały otwarte, pod warunkiem spełnienia wymogów bezpieczeństwa sanitarnego. W galeriach nieczynne były jednak kina, strefy aktywności fizycznej, np. siłownie, place zabaw, parki trampolin, a także strefy gier i wyspy handlowe. Hotele mogły ponownie funkcjonować. Pracę wznowiły gabinety fizjoterapii.



6 maja - Otwarte żłobki i przedszkola

Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach i inne formy wychowania przedszkolnego oraz żłobki zostały ponownie otwarte.

10 maja - Nie będzie wyborów prezydenckich

Zaplanowane na 10 maja wybory prezydenckie nie odbyły się. Państwowa Komisja Wyborcza w wydanej 10 maja uchwale stwierdziła, że "brak było możliwości głosowania na kandydatów". Z powodu koronawirusa tradycyjne głosowanie w lokalach wyborczych było zbyt niebezpieczne.



18 maja - III etap luzowania obostrzeń

Premier Mateusz Morawiecki poinformował o III etapie luzowania obostrzeń. Od 18 maja można było skorzystać z usług fryzjera czy kosmetyczki. Otwarto też lokale gastronomiczne.



27 maja - IV etap znoszenia obostrzeń

Rząd poinformował o IV etapie znoszenia obostrzeń. Na początku czerwca w reżimie sanitarnym otwarte zostały kina, teatry, siłownie, baseny, sauny, czy salony masażu.



Hotele także zostały w pełni otwarte. Można było już organizować zgromadzenia na powietrzu i wesela do 150 osób.

30 maja - Zniesienie zakazu noszenia maseczek na świeżym powietrzu

Od 30 maja został także zniesiony nakaz noszenia maseczek na świeżym powietrzu. Zniesione zostały też limity osób w kościołach czy sklepach.

13 czerwca - Zniesienie kontroli na wewnętrznych granicach UE

Szef rządu Mateusz Morawiecki przekazał informację o zniesieniu kontroli na wewnętrznych granicach Unii Europejskiej dla mieszkańców strefy Schengen.

8 sierpnia - Nowe obostrzenia

Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w związku ze wzrostem zakażeń w Polsce będą wprowadzane nowe, lokalne obostrzenia.

Strefę czerwoną wprowadzono w tych powiatach, w których wskaźnik nowych przypadków koronawirusa przekroczył 12 zakażeń na 10 tys. mieszkańców. Strefa żółta to te powiaty, w których nowe zakażenia wynoszą od 6 do 12 potwierdzonych przypadków na 10 tys. mieszkańców.

Organizacja kongresów i targów

Było dopuszczalne:

1) pod warunkiem realizowania przez widzów lub klientów obowiązku zakrywania ust i nosa, a w przypadku innych niż organizowane na otwartym powietrzu: przedstawień, spektakli, projekcji filmów lub nagrań wideo - także pod warunkiem udostępnienia ich widzom lub klientom nie więcej niż połowy liczby miejsc;

2) w miejscu odbywania się imprezy znajdowała się nie więcej niż 1 osoba na 2,5 mkw powierzchni dostępnej dla uczestników, widzów lub klientów, z wyłączeniem obsługi - jeżeli wymóg zapewniony to nie ma ograniczenia 150 osób.

Strefa czerwona:

1) Zakaz

2) Zakaz

Strefa żółta:

1) bez zmian

2) 1 osoba na 4 mkw

Wydarzenia sportowe



Było dopuszczale:

1. Piłka nożna i żużel - na stadionach i boiskach należy udostępnić publiczności co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, z tym że nie więcej niż 50 proc. liczby miejsc przewidzianych dla publiczności.

2. Sport, w którym nie ma ograniczenia liczby uczestników (z wyłączeniem pól golfowych kortów tenisowych, stajni, stadnin i torów wyścigowych dla koni, infrastruktury do sportów wodnych i lotniczych) może uczestniczyć nie więcej niż 250 uczestników jednocześnie, nie licząc osób zajmujących się obsługą wydarzenia. Tutaj publiczność na obiektach sportowych musi być odstęp 1,5 m i max. 50 proc. liczby miejsc. Poza obiektami sportowymi bez publiczności.

3. Sport na basenach - co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m, z tym że nie więcej niż 50 proc. liczby miejsc przewidzianych dla publiczności.

4. Sport na siłowniach, klubach i centrach fitness i w zakresie organizacji obozów sportowych zajęcia odbywały się tak, aby udostępniono publiczności co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m, z tym że nie więcej niż 50 proc. liczby miejsc przewidzianych dla publiczności.

Musi być weryfikacja liczby osób, dezynfekcja szatni itp.

Osoby uczestniczące w zajęciach sportowych lub wydarzeniu sportowym oraz korzystające z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego są obowiązane do dezynfekcji rąk wchodząc i opuszczając obiekt, wydarzenie sportowe lub zajęcia sportowe.

Widzowie są obowiązani zakrywać usta i nos.

Strefa czerwona:

Wydarzenia sportowe bez udziału publiczności.

Strefa żółta:

Trybuny zapełnione w 25 proc.

Wydarzenia kulturalne



Odbywały się:

1. w pomieszczeniach pod warunkiem:

a) udostępnienia widzom lub słuchaczom co drugiego miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż 50 proc. liczby miejsc, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami,

b) zapewnienia, aby widzowie, słuchacze, zwiedzający lub uczestnicy realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa.

2. na obiektach sportowych na otwartej przestrzeni pod warunkiem:

a) udostępnienia co drugiego miejsca na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m, z tym że nie więcej niż 50 proc. liczby miejsc przewidzianych dla publiczności,

b) zapewnienia, aby widzowie, słuchacze, zwiedzający lub uczestnicy realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa.

3. na otwartej przestrzeni pod warunkiem:

a) zapewnienia, aby jednocześnie liczba widzów, słuchaczy, zwiedzających lub uczestników była nie większa niż 1 osoba na 5 mkw,

b) zachowania odległości co najmniej 2 m od innych osób przez wyznaczenie znakami poziomymi miejsc dla publiczności uwzględniających zachowanie odległości 1,5 m,

c) zapewnienia, aby widzowie, słuchacze, zwiedzający lub uczestnicy realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa, chyba że zostanie zachowana odległość nie mniej niż 1,5 m od innych osób.

Nie ma limitu 150 osób.

Strefa czerwona:

Zakaz

Strefa żółta:

1. 25% publiczności

2. 25% publiczności

3. limit 100 osób

Gastronomia

Było dopuszczalne:

W lokalu i ogródku klienci muszą zakrywać usta i nos do czasu zajęcia przez nich miejsc, w których będą spożywali posiłki lub napoje. Obsługa zakrywa usta i nos.

Strefa czerwona:

1 osoba na 4 mkw

Strefa żółta:

1 osoba na 4 mkw

Działalność hotelarska



Było dopuszczalne:

Jest dopuszczalna, z wyłączeniem działalności klubów i dyskotek.

Stosuje się przepisy dotyczące kongresów, basenów, siłowni oraz działalności kulturalnej - jeśli taka jest świadczona w hotelu itp.

Strefa czerwona:

Bez zmian

Strefa żółta:

Bez zmian

Aquaparki i baseny



Było dopuszczalne:

75% obłożenia obiektu w Aquaparkach.

Strefa czerwona:

Bez zmian

Strefa żółta:

Bez zmian

Wesołe miasteczka, parki rozrywki lub parki rekreacyjne



Było dopuszczalne:

Obowiązek, aby jednoczesna liczba osób korzystających była nie większa niż 1 osoba na 5 mkw powierzchni wesołego miasteczka, parku rozrywki lub parku rekreacyjnego, bez uwzględnienia parkingów.

Strefa czerwona:

Zakaz

Strefa żółta:

1 osoba na 10 mkw

Siłownie



Było dopuszczalne:

Na siłowniach, klubach i centrach fitness i w zakresie organizacji obozów sportowych zajęcia mają się obywać tak, aby udostępniono publiczności co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m, z tym że nie więcej niż 50 proc. liczby miejsc przewidzianych dla publiczności.

Strefa czerwona:

Zakaz

Strefa żółta:

1 osoba na 4 mkw

Kina



Było dopuszczalne:

Zasady podobne jak przy wydarzeniach kulturalnych - 50 proc. udostępnionych miejsc, 1,5 m. odstępu, widzowie zasłaniają usta i nos.

Strefa czerwona:

Zakaz

Strefa żółta:

25 proc. publiczności.

Sanatoria, rehabilitacja



Było dopuszczalne:

Warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji leczniczej jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego. Tak samo leczenie uzdrowiskowe, leczenie sanatoryjne dzieci.

Strefa czerwona:

Zakaz

Strefa żółta:

Bez zmian

Zgromadzenia



Było dopuszczalne:

Zakaz zgromadzeń powyżej 150 osób. Uczestnicy 1,5 m od siebie i zakrywają usta i nos.

Strefa czerwona:

Bez zmian

Strefa żółta:

Bez zmian

Kościoły



Było dopuszczalne:



Jeśli wydarzenie religijne odbywa w kościele, to jest obowiązek zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult.

Jeśli wydarzenie religijne odbywa się na zewnątrz, to trzeba zachować 1,5 m odległości między osobami lub zakrywać usta i nos (z wyłączeniem osób sprawujących kult).

Strefa czerwona:

1 os na 4 mkw, 150 osób na zewnątrz

Strefa żółta:

Bez zmian

Wesela i inne uroczystości "rodzinne"



Było dopuszczalne:

Do 150 osób. Na weselu itp. dopuszcza się, żeby nie zakrywać ust i nosa

Strefa czerwona:

Ograniczenie do 50 osób.

Strefa żółta:

Nie więcej niż 100 osób.

Transport zbiorowy



Było dopuszczalne:

Pojazdem można przewozić tyle osób, ile wynosi:

a) 100 proc. liczby miejsc siedzących albo

b) 50 proc. liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu, przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50 proc. miejsc siedzących niezajętych.

Obowiązek zakrywania ust i nosa.

Strefa czerwona:

a)50 proc. siedzących, jeśli pojazd wjeżdża na teren strefy, nie można wsiadać dopóki nie ma poniżej 50 proc.

Stefa żółta:

Bez zmian

Obowiązek zakrywania ust i nosa



Obowiązek:

1) w środkach publicznego transportu zbiorowego;

2) w miejscach ogólnodostępnych - chyba, że będzie zachowana odległość 1,5 m;

3) w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej;

4) w obiektach handlowych lub usługowych;

5) w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu.

Wyłączenie z obowiązku np. ze względu na stan zdrowia.

Strefa czerwona:

Obowiązek zakrywania ust i nosa wszędzie w przestrzeni publicznej.

Strefa żółta:

Bez zmian

HandelObecnie jest dopuszczalne:

Obowiązek noszenia przez klientów podczas zakupu towarów lub usług rękawiczek jednorazowych lub stosowania środków do dezynfekcji rąk.

Strefa czerwona:

Bez zmian

Strefa żółta:

Bez zmian

Poprawa kondycji fizycznej (ujęta w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.04.Z)



Obowiązywało:

Pod warunkiem realizowania przez widzów lub klientów obowiązku zakrywania ust i nosa, a w przypadku innych niż organizowane na otwartej przestrzeni przedstawień, spektakli, projekcji filmów lub nagrań wideo - także pod warunkiem udostępnienia ich widzom lub klientom nie więcej niż połowy liczby miejsc.

Strefa czerwona:



Zakaz

Strefa żółta:

25 proc. publiczności

Kluby nocne, dyskotekiObowiązywało:

Zakaz prowadzenia działalności

Strefa czerwona:

Bez zmian

Strefa żółta:

Bez zmian

Salony kosmetyczne, fryzjerskie i tatuażu



Było dopuszczalne:

W miejscu, w którym jest prowadzona taka działalność przebywa wyłącznie obsługa oraz obsługiwani klienci, a w przypadku gdy klient wymaga opieki, także jego opiekun.

Strefa czerwona:

Bez zmian

Strefa żółta:

Bez zmian

Transport lotniczy



Było dopuszczalne:

1) zapewnienia płynów do dezynfekcji rąk na pokładzie statku powietrznego;

2) dezynfekcji statku powietrznego:

a) raz na dobę w przypadku wykonywania operacji lotniczych z pasażerami,

b) po każdej operacji lotniczej z osobą chorą albo z podejrzeniem zakażenia chorobą zakaźną,

c) przed i po każdej operacji lotniczej z pasażerami trwającej co najmniej 6 godzin;

3) przekazania pasażerom, za pośrednictwem personelu pokładowego, do wypełnienia formularzy kart lokalizacji podróżnego dla celów zdrowotnych oraz odebrania wypełnionych kart - w przypadku, gdy pasażer przekracza granicę państwową w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Strefa czerwona:

Bez zmian

Strefa żółta:

Bez zmian

2 października - Donald Trump ma koronawirusa

Donald Trump poinformował, że on i jego żona Melania otrzymali pozytywne testy na obecność koronawirusa. Wcześniej prezydent USA trafił na kwarantannę po tym, jak wirusa wykryto u jednej z jego bliskich współpracownic.

10 października - Cała Polska w strefie żółtej

Od tego dnia cała Polska została objęta strefą żółtą.

Wśród najważniejszych zasad wymieniono obowiązek zakrywania nosa i ust w całym kraju w przestrzeni publicznej - w sklepie, autobusie, na ulicy . Zwolnione z tego obowiązku będą jedynie osoby, które posiadają zaświadczenie lekarskie lub dokument, który potwierdza niepełnosprawność.

. Zwolnione z tego obowiązku będą jedynie osoby, które posiadają zaświadczenie lekarskie lub dokument, który potwierdza niepełnosprawność. Na terenie całego kraju w lokalach gastronomicznych należało zachować bezpieczną odległość - na 1 osobę powinno przypadać co najmniej 4 m2 . Również w całym kraju w lokalach gastronomicznych i innych zamkniętych pomieszczeniach nie można udostępniać miejsc do tańczenia.

. Również w całym kraju w lokalach gastronomicznych i innych zamkniętych pomieszczeniach nie można udostępniać miejsc do tańczenia. Ponadto lokale w strefie czerwonej lokale były otwarte w określonych godzinach - od 6:00 do 22:00.

Zgodnie z nowymi zasadami obowiązywał limit osób na imprezach okolicznościowych: do 75 osób oraz w strefie czerwonej do 50 osób. Te zasady obowiązywały od 17 października.

Od 10 października w przestrzeni zamkniętej wydarzenia kulturalne odbywały się z udziałem 25 proc. publiczności - taka sama zasada obowiązywała w kinach . W wydarzeniach kulturalnych, które odbywały się w plenerze mogło uczestniczyć maksymalnie 100 osób - jednak liczba widzów, słuchaczy, zwiedzających lub uczestników nie może być większa niż 1 osoba na 5 m2.

. W wydarzeniach kulturalnych, które odbywały się w plenerze mogło uczestniczyć maksymalnie 100 osób - jednak liczba widzów, słuchaczy, zwiedzających lub uczestników nie może być większa niż 1 osoba na 5 m2. W strefie czerwonej natomiast obowiązywał całkowity zakaz organizacji i uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych. W kinach natomiast mogło przebywać 25 proc. publiczności.

Utrzymany został zakaz zgromadzeń powyżej 150 osób. Uczestnicy zgromadzeń w całym kraju musieli zakrywać usta i nos oraz zachować minimum 1,5 m odległości. Dodatkowo pomiędzy zgromadzeniami musiała zachowana odległość - minimum 100 m.

19 października - Na Stadionie Narodowym w Warszawie powstaje szpital tymczasowy

Na Stadionie Narodowym w Warszawie powstaje tymczasowy szpital z 500 łóżkami dla pacjentów zakażonych koronawirusem i możliwością rozbudowy do tysiąca miejsc. Obiekt na Narodowym nie będzie jedynym takim w kraju: w najbliższym czasie podobne szpitale mają organizować również wojewodowie w innych regionach.

23 października - Cała Polska w strefie czerwonej

Od 23 października cała Polska jest w strefie czerwonej. Zakaz stacjonarnej działalności restauracji i lokali gastronomicznych. Będą mogły prowadzić wyłącznie sprzedaż jedzenia na wynos i dowóz. Zawieszenie działalności sanatoriów, ograniczenia w transporcie publicznym, a także liczby osób w sklepach - to tylko jedne z wielu nowe obostrzeń wprowadzonych na terenie całego kraju.

Zgodnie z nowymi obostrzeniami rządu, obowiązywał zakaz stacjonarnej działalności lokali gastronomicznych i restauracji ; będą mogły sprzedawać swoje dania jedynie na wynos. To ograniczenie było wprowadzone na okres dwóch tygodni z możliwością przedłużenia.

; będą mogły sprzedawać swoje dania jedynie na wynos. To ograniczenie było wprowadzone na okres dwóch tygodni z możliwością przedłużenia. Zawieszono działalność sanatoriów; można było jednak dokończyć trwające turnusy.

W całym kraju obowiązywały ograniczenia w transporcie publicznym; mogło zostać zajętych jedynie 50 proc. miejsc siedzących lub 30 proc. wszystkich

Lekcje w szkołach podstawowych dla klas IV-VIII były zdalne. Uczniowie z klas I-III uczyli się stacjonarnie. Czynne pozostały przedszkola i żłobki. Obowiązywał zakaz wychodzenia na ulicę dzieci do 16. roku życia , chyba że będą pod opieką dorosłego. Ten zakaz obowiązywał od 8:00 do 16:00 w dni powszednie, czyli od poniedziałku do piątku.

Czynne pozostały przedszkola i żłobki. Obowiązywał , chyba że będą pod opieką dorosłego. Ten zakaz obowiązywał od 8:00 do 16:00 w dni powszednie, czyli od poniedziałku do piątku. Ograniczenia obejmowały także handel . W sklepach obowiązywały limity 5 osób na 1 kasę w placówkach handlowych do 100 m kw., a w lokalach powyżej 100 m kw. limit wynosi 1 osobę na 15 m kw.

. W sklepach obowiązywały limity 5 osób na 1 kasę w placówkach handlowych do 100 m kw., a w lokalach powyżej 100 m kw. limit wynosi 1 osobę na 15 m kw. W dalszym ciągu obowiązywały godziny dla seniorów , zgodnie z którymi od 10.00 do 12.00 w sklepach zakupy mogą zrobić jedynie osoby powyżej 60. roku życia.

, zgodnie z którymi od 10.00 do 12.00 w sklepach zakupy mogą zrobić jedynie osoby powyżej 60. roku życia. W całym kraju zawieszono działalność siłowni, basenów, aquaparków.

Dodatkowo wydarzenia sportowe odbywały się bez udziału publiczności, a kulturalne z maksymalnym udziałem 25 proc. publiczności.

Wprowadzony także został zakaz spotkań, zebrań większej liczby niż pięciu osób . Wyjątkiem są tu osoby mieszkające razem i przebywające w grupach w celu zawodowym. Nie można było więc organizować imprez okolicznościowych jak m.in. wesela, konsolacje.

. Wyjątkiem są tu osoby mieszkające razem i przebywające w grupach w celu zawodowym. Kolejne obostrzenie dotyczyło uroczystości religijnych . Mogło w nich uczestniczyć maksymalnie jedna osoba na 7 m kw. Ponadto wszyscy uczestnicy musieli mieć zakryte usta i nos .

. Mogło w nich uczestniczyć maksymalnie jedna osoba na 7 m kw. Ponadto wszyscy . Taki obowiązek dotyczył też przestrzeni publicznej m.in. ulic, placów, cmentarzy, promenad, bulwarów, środków komunikacji. Maseczki nie trzeba było zakładać w lesie, parku, zieleńcu, ogrodzie botanicznym czy zabytkowym, na działce albo plaży.

m.in. ulic, placów, cmentarzy, promenad, bulwarów, środków komunikacji. Maseczki nie trzeba było zakładać w lesie, parku, zieleńcu, ogrodzie botanicznym czy zabytkowym, na działce albo plaży. Natomiast m.in. biegacze, chodziarze czy rowerzyści, którzy robili to rekreacyjnie musieli zakrywać usta i nos. Odstępstwem od tej zasady były osoby uprawiające sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych, jazdy konnej, w przypadku sędziego lub trenera. Wyjątek od tego obowiązku stanowiły też dzieci poniżej 5 roku życia, osoby niepełnosprawne lub te, które samodzielnie tego zrobić nie mogły.

24 października - Prezydent Andrzej Duda ma koronawirusa

Test na obecność koronawirusa wykazał wynik pozytywny u prezydenta Andrzeja Dudy.

4 listopada - Nowe obostrzenia

Premier Mateusz Morawiecki oraz minister zdrowia Adam Niedzielski ogłosili kolejne obostrzenia w związku z coraz większymi przyrostami zachorowań i zgonów z powodu SARS-CoV-2. Szef rządu zaznaczył, że to ostatni etap, po którym może nastąpić tylko całkowity lockdown.

Poniżej pełna lista



Zmiany w nauczaniu:

Nauka zdalna w klasach 1-3 szkół podstawowych - od 9 listopada do 29 listopada;

Przedłużenie nauki zdalnej w klasach 4-8 szkół podstawowych i szkołach ponadpodstawowych - do 29 listopada;

Dla dzieci medyków i służb mundurowych będzie zapewniona możliwość opieki w szkołach.

Każdy nauczyciel będzie miał możliwość zrefinansowania 500 zł kosztów sprzętu elektronicznego niezbędnego do nauki zdalnej.

Ograniczenia w handlu:

Ograniczenie funkcjonowania galerii handlowych i sklepów wielkopowierzchniowych . Otwarte pozostają punkty usługowe, sklepy z artykułami spożywczymi, kosmetycznymi, artykułami toaletowymi oraz środkami czystości, wyrobami medycznymi i farmaceutycznymi, artykułami remontowo-budowalnymi, artykułami dla zwierząt, prasą;

. Otwarte pozostają punkty usługowe, sklepy z artykułami spożywczymi, kosmetycznymi, artykułami toaletowymi oraz środkami czystości, wyrobami medycznymi i farmaceutycznymi, artykułami remontowo-budowalnymi, artykułami dla zwierząt, prasą; Pozostały handel: w sklepach do 100 m2 - 1 os/10 m2, w sklepach powyżej 100 m2 - 1 os/15 m2 (bez zmian) - od 7 listopada do 29 listopada

Ograniczenia w działaniu placówek kultury i hotelarskich:

Zamknięcie placówek kultury: teatrów, kin, muzeów, galerii sztuk, domów kultury, ognisk muzycznych - od 7 listopada do 29 listopada;

teatrów, kin, muzeów, galerii sztuk, domów kultury, ognisk muzycznych - od 7 listopada do 29 listopada; Hotele dostępne tylko dla gości przebywających w podróży służbowej - od 7 listopada do 29 listopada;

Rząd wprowadza także ograniczenia, jeżeli chodzi o kościoły. Teraz od soboty w świątyni będzie mogła przebywać 1 osoba na 15m2.

5 listopada - Do szpitala narodowego trafił pierwszy pacjent

Do Szpitala Narodowego, który powstał na miejscu Stadionu Narodowego w Warszawie trafił pierwszy pacjent.

9 listopada - Szczepionka Pfizera przeciwko Covid-19

Amerykański koncern farmaceutyczny Pfizer ogłosił bardzo obiecujące informacje nt. testów swojej szczepionki przeciwko Covid-19: jej skuteczność ma być ponad 90-procentowa. Firma podała również, że w przyszłym roku może wyprodukować do 1,3 mld dawek szczepionki.

21 listopada - 100 dni solidaności

Rząd opublikował plan dotyczący dalszej walki z koronawirusem. 100 dni solidarności zakłada, że pierwszego luzowania obostrzeń możemy się spodziewać po świętach Bożego Narodzenia. Możliwe jest też wprowadzenie stref czerwonych, żółtych, a nawet zielonych. Sprawdź, co jeszcze znalazło się w rządowym planie.

Nowy rządowy plan walki z koronawirusem rząd nazwał "100 dni solidarności". Zakłada on trzy etapy:

tzw. etap odpowiedzialności (będzie obowiązywał od 28.11. do 27.12),

(będzie obowiązywał od 28.11. do 27.12), etap stabilizacji , czyli powrotu do podziału Polski na trzy nowe strefy - czerwoną, żółtą i zieloną (najwcześniej od 28.12 - zależnie od sytuacji epidemicznej),

, czyli powrotu do podziału Polski na trzy nowe strefy - czerwoną, żółtą i zieloną (najwcześniej od 28.12 - zależnie od sytuacji epidemicznej), kwarantanny narodowej (która zostanie wprowadzona w ostateczności, kiedy trzeba będzie natychmiast i radykalnie ograniczyć transmisję wirusa w społeczeństwie).

Etap odpowiedzialności

28 listopada do 27 grudnia cały kraj znajdzie się na etapie odpowiedzialności. Plan zakłada, że galerie handlowe zostaną otwarte, ale będą musiały funkcjonować w reżimie sanitarnym.

W szkołach utrzymana zostanie nauka zdalna. Zmiany pojawią się jednak w organizacji ferii zimowych. Dla całego kraju ferie rozpoczną się 4 stycznia a zakończą 17 stycznia - ma to zniechęcić wszystkich do wyjazdów.

Zamknięte pozostaną kina, teatry, siłownie, baseny.

Etap stabilizacjiJeśli sytuacja epidemiologiczna będzie lepsza, to 28 grudnia Polska wejdzie na etap stabilizacji. W momencie spadku zachorowań rząd planuje powrót do stref: czerwonych, żółtych i zielonych.

Strefa czerwona zostanie wprowadzona, kiedy średnia liczba zachorowań z 7 dni sięgnie ok. 19 tysięcy. W strefie czerwonej:

Od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16 osoby poniżej 16. roku życia mogą się poruszać jedynie z rodzicem.

Kina i teatry będą mogły funkcjonować przy 25 proc. zajętych miejsc.

W komunikacji miejskiej 30 proc. miejsc siedzących i stojących będzie mogła być zajęta, przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeździe co najmniej 50 proc. miejsc siedzących niezajętych albo 50 proc. miejsc siedzących będzie mogła być zajęta.

W kościołach i innych miejscach kultu religijnego będzie mogła przebywać 1 osoba na 15 metrów kwadratowych. Obowiązywać będzie też zasada dystansu społecznego.

W zgromadzeniach będzie mogło uczestniczyć 5 osób. Odległość między nimi nie będzie mogła być mniejsza niż 100 metrów. W imprezach organizowanych w domu uczestniczyć będzie mogło 5 osób - limit ten nie dotyczy osób, które wspólnie mieszkają.

Wesela, komunie, konsolacje nie będą mogły być organizowane.

Targi i wydarzenia będą mogły być organizowane wyłącznie online.

Funkcjonować nie mogą parki rozrywki.

Uczniowie klas I-III szkoły podstawowej będą mogli uczyć się stacjonarnie, pozostali zdalnie.

W galeriach handlowych i sklepach będą obowiązywały godziny dla seniorów w godzinach 10-12. Będzie obowiązywał limit 1 osoba na 15 metrów kwadratowych.

Hotele będą mogły gościć wyłącznie osoby podróżujące służbowo, sportowców i medyków.

Restauracje będą mogły sprzedawać jedzenie wyłącznie na wynoś i na dowóz.

Salony fryzjerskie będą funkcjonować w reżimie sanitarnym (1,5 odległości między stanowiskami)

Siłownie, kluby fitness i aquaparki będą zamknięte.

Wydarzenia sportowe będą się odbywały bez udziału publiczności.

Strefa żółta zostanie wprowadzona, kiedy średnia dzienna liczba zachorowań z 7 dni osiągnie ok. 9,4 tys. W strefie żółtej:

Nie będzie ograniczeń w przemieszczaniu się.

Kina i teatry będą mogły funkcjonować przy 25 proc. zajętych miejsc - przy udostępnieniu co czwartego miejsca na widowni, w rzędach naprzemiennie.

W komunikacji miejskiej 30 proc. miejsc siedzących i stojących będzie mogła być zajęta, przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeździe co najmniej 50 proc. miejsc siedzących niezajętych albo 50 proc. miejsc siedzących będzie mogła być zajęta.

W kościołach i innych miejscach kultu religijnego będzie mogła przebywać 1 osoba na 7 metrów kwadratowych.

W zgromadzeniach będzie mogło uczestniczyć 25 osób. Odległość między nimi nie będzie mogła być mniejsza niż 100 metrów.

Na weselach, komuniach, konsolacjach będzie obowiązywało ograniczenia liczby gości do 50 osób.

Targi i wydarzenia będą mogły być organizowane wyłącznie online.

Parki rozrywki będą mogły funkcjonować z limitem 1 osoby na 7 metrów kwadratowych.

W szkołach i na uczelniach obowiązywać będzie nauczanie hybrydowe.

W galeriach handlowych i sklepach będzie obowiązywał limit 1 osoba na 7 metrów kwadratowych.

Hotele będą mogły działać bez ograniczeń.

Restauracje i bary będą mogły przyjmować gości w godzinach 6-21.

Salony fryzjerskie będą funkcjonować bez ograniczeń.

Siłownie, kluby fitness będą mogły funkcjonować z limitem 1 osoby na 7 metrów kwadratowych. Aquaparki będą mogły funkcjonować z 50 proc. obłożeniem.

Wydarzenia sportowe będą się odbywały z limitem 25 proc. miejsc zajętych na trybunach.



Strefa zielona będzie wprowadzana, kiedy średnia dzienna liczba zachorowań z 7 dni osiągnie ok. 3,8 tysięcy. W strefie zielonej:

Nie będzie ograniczeń w przemieszczaniu się.

Kina i teatry będą mogły funkcjonować przy 50 proc. zajętych miejsc.

W komunikacji miejskiej zajętych będzie mogło być 100 proc. miejsc siedzących lub 50 proc. wszystkich miejsc siedzących i stojących.

W kościołach i innych miejscach kultu religijnego będzie mogła przebywać 1 osoba na 4 metrów kwadratowych.

W zgromadzeniach będzie mogło uczestniczyć maksymalnie 100 osób.

Na weselach, komuniach, konsolacjach będzie obowiązywało ograniczenia liczby gości do 100 osób.

Targi i wydarzenia będą mogły odbywać się z limitem uczestników - 1 osoba na 4 metry kwadratowe.

Parki rozrywki będą mogły funkcjonować z limitem 1 osoby na 4 metrów kwadratowych.

W szkołach i na uczelniach obowiązywać będzie nauczanie hybrydowe.

Galerie handlowe i sklepy będą mogły działać bez ograniczeń.

Hotele będą mogły działać bez ograniczeń.

Restauracje i bary będą mogły działać bez ograniczeń.

Salony fryzjerskie będą funkcjonować bez ograniczeń.

Siłownie, kluby fitness będą mogły funkcjonować z limitem 1 osoby na 7 metrów kwadratowych. Aquaparki będą mogły funkcjonować z 50 proc. obłożeniem.

Wydarzenia sportowe będą się odbywały z limitem 50 proc. miejsc zajętych na trybunach.

Kwarantanna narodowa zostanie wprowadzona w przypadku "przekroczenia ostatniego progu bezpieczeństwa lub niewydolności służby zdrowia". W czasie kwaranntany narodowej:

Od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16 osoby poniżej 16 roku życia mogą się poruszać jedynie z rodzicami. Wyjść będzie można jedynie do pracy, lekarza, po zakupy, w celach bytowaych i religijnych.

Kina i teatry będą zamknięte.

W komunikacji publicznej obowiązywać zajętych będzie mogło być 50 proc. miejsc siedzących lub 30 proc. miejsc siedzących i stojących.

W kościołach i innych miejscach kultu religijnego będzie mogła przebywać 1 osoba na 20 metrów kwadratowych.

W zgromadzeniach i spotkaniach będzie mogło uczestniczyć 5 osób.

Wesela, komunie i konsolacje nie będą mogły się odbywać.

Targi i wydarzenia będą mogły się odbywać wyłącznie online.

Parki rozrywki będą zamknięte.

Edukacja będzie się odbywała zdalnie.

W galeriach otwarte będą tylko wybrane sklepy - w nich będzie obowiązywał limit 1 osoby na 20 metrów kwadratowych.

Hotele będą mogły gościć tylko osoby podróżujące służbowo, sportowców i medyków.

Restauracje będą mogły działać wyłącznie na wynos i na dowóz.

Zakłady fryzjerskie i salony kosmetyczne będą zamknięte.

Siłownie, kluby fitness i aquaparki będą zamknięte.

Treningi będą mogły się odbywać na otwartej przestrzeni z obowiązkowymi maseczkami z wyjątkiem profesjonalistów i z wyjątkiem treningów na terenach zielonych.

Wydarzenia sportowe będą mogły się odbywać bez udziału publiczności.

23 listopada - Szczepionka na koronawirusa Astrazeneca

Brytyjska firma AstraZeneca ogłosiła, że szczepionka przeciw koronawirusowi opracowana przez nią wraz z Uniwersytetem Oxfordzkim spełniła wymagania dotyczące skuteczności. Jest skuteczna w 70 proc. ale przy zastosowaniu optymalnej dawki skuteczność wynosi ok. 90 proc.

26 listopada - Rząd uruchamia tarczę finansową 2.0

Premier Mateusz Morawiecki poinformował na konferencji prasowej o zorganizowaniu wsparcia dla przedsiębiorców w czasie pandemii. Tarcza finansowa 2.0 to co najmniej 35-40 mld zł, w tym 3 mld zł dla mikrofirm, 5 mld zł dla małych firm i 25-27 mld zł dla średnich i większych firm - oświadczył szef rządu.

27 listopada - Wigilia z limitem uczestników

Rządowe zapowiedzi dotyczące ograniczenia liczby osób, które będą mogły w czasie najbliższego Bożego Narodzenia np. zasiąść wspólnie do Wigilii, doczekały się formalnego przepisu - w rozporządzeniu opublikowanym w Dzienniku Ustaw.

28 listopada - Galerie handlowe otwarte

Po trzytygodniowej przerwie, sklepy oraz punkty usługowe w galeriach i parkach handlowych są dostępne dla kupujących. Obowiązuje jednak ścisły reżim sanitarny.

8 grudnia - Wielka Brytania rozpoczyna szczepienia przeciwko Covid-19

W Wielkiej Brytanii rozpoczęły się szczepienia przeciw Covid-19. Jest ona pierwszym krajem świata, w którym szczepionka opracowana przez firmy Pfizer i BioNTech wchodzi do użytku.



13 grudnia - Nowa szczep koronawirusa wykryty w Wielkiej Brytanii

"Nowy wariant" koronawirusa został wykryty w Wielkiej Brytanii - powiedział minister zdrowia tego kraju Matt Hancock. Podkreślił, że rozprzestrzenianie się tego szczepu może mieć związek z rozwojem epidemii w południowo-wschodniej Anglii.



14 grudnia - Rząd wprowadza nowe restrykcje. Kwarantanna narodowa

Rząd wprowadza kwarantannę narodową w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2. Jak poinformował minister Adam Niedzielski, nowe obostrzenia będą obowiązywały od 28 grudnia do 17 stycznia.



Pełna lista obostrzeń:

Co więcej, przedłużone zostaną następujące ograniczenia:

Zakaz przemieszczania się osób poniżej 16. roku życia bez opieki rodzica lub prawnego opiekuna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -16:00 (wyjątkiem są półkolonie)

Ograniczenia w transporcie zbiorowym: 50 proc. liczby miejsc siedzących albo 30 proc. liczby wszystkich miejsc siedzących i stojący, przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeździe co najmniej 50 proc. miejsc siedzących niezajętych.

Ograniczenia w miejscach sprawowania kultu religijnego - max. 1 os./15m2.

Udział w zgromadzeniach - max. 5 osób.

Zakaz organizacji wesel, komunii i konsolacji.

Zamknięte siłownie, kluby fitness i aquaparki.

Ograniczenie w sklepach - max. 1 os./15m2.

Godziny dla seniorów - od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-12:00.

Zamknięte restauracje. Posiłki wyłącznie na wynos lub dowóz.

17 grudnia - Prezydent Francji Emmanuel Macron zakażony koronawirusem

"U prezydenta Francji Emmanuela Macrona zdiagnozowano zakażenie koronawirusem" - poinformował w komunikacie Pałac Elizejski. Szef państwa francuskiego poddał się testowi po wystąpieniu pierwszych objawów choroby.



21 grudnia - Komisja Europejska zatwierdziła szczepionkę Pfizera

Komisja Europejska zgodziła się na dopuszczenie do obrotu w Unii Europejskiej szczepionki Pfizer/BioNTech przeciw Covid-19. Preparat będzie dostępny dla wszystkich krajów Unii w tym samym czasie i na tych samych warunkach - poinformowała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Europejska Agencja Leków zdecydowała wcześniej w poniedziałek o warunkowej autoryzacji szczepionki.



22 grudnia - Koroawirus dotarł na Antarktydę

Antarktyda to jedyny kontynent na Ziemi, który nie jest na stałe zamieszkany przez człowieka. Koronawirus dotarł już jednak i w ten rejon. Zakażenie zdiagnozowano u 36 osób przebywających w stacji badawczej generała Bernardo O'Higgins Riquelme.



26 grudnia - Szczepionki na koronawirusa dotarły do Polski

Zgodnie z zapowiedziami, pierwsza partia szczepionek na koronawirusa dotarła rano do magazynu Agencji Rezerw Materiałowych w Wąwale pod Tomaszowem Mazowieckim. Stamtąd preparat rozesłano do hurtowni. Potem trafi do szpitali, które już niedzielę rozpoczną szczepienia.



27 grudnia - Ruszyły szczepienia przeciwko Covid-19 w Polsce

Pierwsze osoby w Polsce zostały już zaszczepione przeciw Covid-19. Proces szczepienia w ramach Narodowego Programu Szczepienia rozpoczął się o godz. 8:31 w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie.