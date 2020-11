Od dziś, po trzytygodniowej przerwie, sklepy oraz punkty usługowe w galeriach i parkach handlowych są dostępne dla kupujących. Obowiązuje jednak ścisły reżim sanitarny. Jutro, w niedzielę 29 listopada, sklepy będą zamknięte.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

W związku ze wzrostem zakażeń koronawirusem i wprowadzaniem nowych ograniczeń podczas epidemii, od 7 listopada rząd zamknął m.in. sklepy, kina o powierzchni powyżej 2 tys. m kw. w galeriach i centrach handlowych. W ubiegłą sobotę poinformowano, że od 28 listopada otwarte będą sklepy i punktu usługowe w galeriach i parkach handlowych, ale w ścisłym reżimie sanitarnym.

W czwartek w Dzienniku Ustaw ukazało się rozporządzenie Rady Ministrów tej sprawie, które weszło w życie w sobotę.



Zgodnie z wytycznymi, w sklepach i galeriach handlowych obowiązuje limit osób - maksymalnie 1 klient na 15 m kw. W dalszym ciągu utrzymany jest nakaz zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej.



Nadal obwiązują tzw. godziny dla seniorów (od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-12.00), przy czym z uwagi na zwyczajowo skrócony czas pracy w dniu 24 grudnia 2020 r. rząd proponuje rezygnację z tego obostrzenia w tym dniu.



Jakie obostrzenia obowiązują?

Według rozporządzenia, wyciągi narciarskie i wypożyczalnie sprzętu mogą działać z zachowaniem reżimu sanitarnego. W przypadku hoteli działalność jest zawieszona, z wyjątkiem gości przebywających w podróży służbowej, sportowców, personelu medycznego oraz pacjentów i ich opiekunów. Targi i wydarzenia mogą się odbywać wyłącznie w formie online.

Zawieszona jest działalność parków rozrywki, dyskotek i klubów nocnych, a także siłowni, klubów fitness i aquaparków. Gastronomia prowadzi działalność wyłącznie "na wynos" i "na dowóz".



Salony fryzjerskie i kosmetyczne mogą funkcjonować, ale w reżimie sanitarnym - co oznacza co najmniej 1,5 m odległości między stanowiskami oraz nie więcej niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi z wyjątkiem obsługi.



W przypadku kasyn oraz obiektów działalności związanej z eksploatacją automatów do gier hazardowych na monety obowiązuje jedna osoba na 15 m kw. powierzchni dostępnej dla klientów, przy zachowaniu odległości 1,5 m, z wyłączeniem obsługi.



W transporcie publicznym obowiązują ograniczenia w liczbie osób: 50 proc. liczby miejsc siedzących albo 30 proc. liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeździe co najmniej 50 proc. miejsc siedzących niezajętych



Do 27 grudnia zakazane jest organizowanie imprez i zebrań. Wyjątkiem są spotkania do 5 osób, które odbywają się np. w domach. Limit nie dotyczy osób, które ze sobą mieszkają - wynika z rozporządzenia Rady Ministrów, które w sobotę weszło w życie.



W kościołach może przebywać maksymalnie jedna osoba na 15 mkw. przy zachowaniu 1,5 m odległości od innych osób i zakryciu nosa i ust. Przed wejściem do kościoła powinna być informacja o limicie osób.



"Przewiduje się, że większość z wymienionych ograniczeń będzie obowiązywać do dnia 27 grudnia 2020 r. Do tego czasu zostaną podjęte decyzje w sprawie ewentualnego utrzymania ograniczeń lub ich zmiany" - napisano w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia.