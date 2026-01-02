Ukraiński prezydent napisał, że zaproponował Budanowowi objęcie stanowiska szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy.

Dodał, że Ukraina potrzebuje dziś większego skupienia m.in. na kwestiach bezpieczeństwa czy negocjacjach pokojowych, a Kancelaria Prezydenta ma koncentrować się przede wszystkim na realizacji tych zadań.

"Kyryło posiada specjalistyczne doświadczenie w tych obszarach oraz wystarczającą determinację, by osiągać rezultaty" - napisał ukraiński prezydent.

Zełenski wskazał, iż polecił nowemu szefowi Kancelarii, by we współpracy z Sekretarzem Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy oraz innymi odpowiednimi instytucjami, zaktualizował i przedłożył do zatwierdzenia strategiczne podstawy obrony i rozwoju państwa.

Poprzedni szef kancelarii ukraińskiego prezydenta, Andrij Jermak, pod koniec listopada ub.r. podał się do dymisji w związku z aferą korupcyjną w ukraińskim sektorze energetycznym.

Jermak zadeklarował pełną współpracę ze śledczymi. Ukraińskie służby antykorupcyjne ujawniły, że uczestnicy rozległego systemu korupcyjnego w sektorze energetycznym pobierali od kontrahentów Enerhoatomu, państwowego operatora elektrowni jądrowych, łapówki w wysokości od 10 do 15 proc. wartości kontraktów. Nielegalne środki miały być legalizowane przez tzw. back office w centrum Kijowa, przez który - jak ustalono - przeszło około 100 mln dolarów. Zatrzymano pięć osób, a siedmiu innym postawiono zarzuty.

Kim jest Kyryło Budanow?

Kyryło Budanow to ukraiński generał, szef Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy (HUR MO). Urodził się 4 stycznia 1986 roku w Kijowie. Karierę wojskową rozpoczął w siłach specjalnych, a od 2020 roku kieruje ukraińskim wywiadem wojskowym. Budanow odegrał kluczową rolę w działaniach wywiadowczych podczas rosyjskiej inwazji na Ukrainę, stając się jednym z głównych architektów operacji specjalnych przeciwko siłom rosyjskim. Jest znany z bezkompromisowego podejścia oraz licznych publicznych wypowiedzi na temat sytuacji na froncie i planów Rosji.