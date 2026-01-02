Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że spotkał się z szefem ukraińskiego wywiadu Kyryłem Budanowem i zaproponował mu kierowanie swoją kancelarią. Do niedawna funkcję tę pełnił Andrij Jermak, który podał się do dymisji w związku z aferą korupcyjną w ukraińskim sektorze energetycznym. Budanow miał przyjąć propozycję prezydenta.
Kyryło Budanow zaakceptował propozycję prezydenta Ukrainy - informuje agencja Reutera. Zełenski podzielił się informacją o spotkaniu z Budanowem w swoich mediach społecznościowych.