Polskie Linie Lotnicze LOT tymczasowo zawieszają wszystkie rejsy do Włoch. "Wszystkie osoby posiadające bilety na te połączenia zostaną o tym fakcie poinformowane" – poinformował p.o. rzecznika prasowego PLL LOT Michał Czernicki. Jak wyjaśnił, zawieszenie lotów potrwa do 12 marca.

Boeing 787 Dreamliner w barwach LOT-u / fot. Anna Grochal / Materiały prasowe

W związku z wprowadzonymi restrykcjami ograniczenia przemieszczania się na terenie północnych Włoch oraz zmniejszonym zainteresowaniem podróżami do Wenecji i Mediolanu, LOT tymczasowo zawiesza do 12 marca br. włącznie wszystkie rejsy do tego kraju. Wszystkie osoby posiadające bilety na te połączenia zostaną o tym fakcie poinformowane - poinformował p.o. rzecznika prasowego LOT-u Michał Czernicki. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów, LOT wprowadził politykę elastycznej zmiany terminu podróży - dodał.



Wszystkie osoby, które do tej pory zakupiły lub zakupią do 31 marca br. bilety polskiego przewoźnika na podróże od 6 marca do 24 kwietnia 2020 r. mają teraz możliwość dokonania bezpłatnej zmiany daty podróży na loty do 31 grudnia 2020 r. z zachowaniem klasy rezerwacyjnej - przekazał Czernicki. Zapewniamy, iż stale monitorujemy sytuację i na bieżąco dostosowujemy do niej naszą ofertę. Dziękujemy za okazywane nam zaufanie i zapewniamy, iż dokładamy wszelkich starań, aby nasi pasażerowie mieli dostęp do bezpiecznych i jak najbardziej dogodnych rozwiązań - zapewnił.

Również linia Wizz Air poinformowała o zawieszeniu do 3 kwietnia połączeń do Mediolanu, Treviso oraz Bergamo ze względu na zamknięcie regionu północnych Włoch w celu opanowania epidemii koronawirusa. Wizz Air z polskich lotnisk - w Warszawie, Gdańsku i Katowicach - lata jedynie do Bergamo.



Przedstawiciel linii wyjaśnił w komunikacie przesłanym PAP, że rezerwacje na tych kierunkach, zostaną automatycznie zmienione na połączenie na innej trasie w możliwie najbliższym terminie, o czym pasażerowie będą automatycznie informowani.

Z 233 do 366 wzrosła liczba osób, które zmarły we Włoszech z powodu koronawirusa - poinformowano na konferencji prasowej w siedzibie Obrony Cywilnej w Rzymie. W całym kraju jest obecnie ponad 6300 zarażonych. Dotychczas wyleczono 622 osoby.