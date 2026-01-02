Najtrudniejsza sytuacja na północy i w centrum kraju

Minister infrastruktury Dariusz Klimczak mówił wcześniej w piątek, że służby są w gotowości na trudną noc z powodu intensywnych opadów śniegu.

Największe problemy występują obecnie na północy Polski oraz w województwach opolskim, śląskim, łódzkim i mazowieckim.

Jak przekazał z kolei Michał Gil z PKP PLK, poza linią Działdowo-Olsztyn wszystkie linie kolejowe są przejezdne.

"Mogą zdarzać się punktowe problemy, główną przyczyną są warunki pogodowe i związane z tym usterki, bądź w torach, bądź usterki pojazdów szynowych, usterki taboru" – wyjaśnił.

Ostrzeżenia meteorologiczne dla całego kraju

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed oblodzeniem dla całego kraju oraz ostrzeżenia II stopnia przed intensywnymi opadami śniegu na północy Polski.

Pasażerowie powinni na bieżąco śledzić komunikaty i przygotować się na możliwe utrudnienia w podróży.