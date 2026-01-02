Intensywne opady śniegu i oblodzenie powodują utrudnienia na kolejach w północnej Polsce. PKP Intercity ostrzega, że pociągi na odcinkach przebiegających przez tereny zalesione w województwach pomorskim i zachodniopomorskim mogą poruszać się wolniej, co może skutkować opóźnieniami. PKP Intercity wydały alert dla maszynistów.
PKP Intercity wydało specjalny alert dla maszynistów, nakazując ograniczenie prędkości na trasach przebiegających przez tereny zalesione w województwach pomorskim i zachodniopomorskim.
"Może to skutkować wydłużeniem czasu przejazdu. Prosimy o uwzględnienie tej informacji przy planowaniu podróży" – poinformowano w komunikacie.