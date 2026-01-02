Intensywne opady śniegu i oblodzenie powodują utrudnienia na kolejach w północnej Polsce. PKP Intercity ostrzega, że pociągi na odcinkach przebiegających przez tereny zalesione w województwach pomorskim i zachodniopomorskim mogą poruszać się wolniej, co może skutkować opóźnieniami. PKP Intercity wydały alert dla maszynistów.

PKP Intercity wydało specjalny alert dla maszynistów, nakazując ograniczenie prędkości na trasach przebiegających przez tereny zalesione w województwach pomorskim i zachodniopomorskim. 

"Może to skutkować wydłużeniem czasu przejazdu. Prosimy o uwzględnienie tej informacji przy planowaniu podróży" – poinformowano w komunikacie.

Najtrudniejsza sytuacja na północy i w centrum kraju

Minister infrastruktury Dariusz Klimczak mówił wcześniej w piątek, że służby są w gotowości na trudną noc z powodu intensywnych opadów śniegu. 

Największe problemy występują obecnie na północy Polski oraz w województwach opolskim, śląskim, łódzkim i mazowieckim.

Jak przekazał z kolei Michał Gil z PKP PLK, poza linią Działdowo-Olsztyn wszystkie linie kolejowe są przejezdne. 

"Mogą zdarzać się punktowe problemy, główną przyczyną są warunki pogodowe i związane z tym usterki, bądź w torach, bądź usterki pojazdów szynowych, usterki taboru" – wyjaśnił.

Ostrzeżenia meteorologiczne dla całego kraju

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed oblodzeniem dla całego kraju oraz ostrzeżenia II stopnia przed intensywnymi opadami śniegu na północy Polski. 

Pasażerowie powinni na bieżąco śledzić komunikaty i przygotować się na możliwe utrudnienia w podróży.