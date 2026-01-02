Chatbot Grok, stworzony przez firmę xAI Elona Muska, od kilku dni generuje nielegalne treści o charakterze seksualnym, w tym z udziałem nieletnich. Wicepremier Krzysztof Gawkowski zaapelował do prezydenta Karola Nawrockiego o natychmiastowe podpisanie ustawy, która ułatwi walkę z nielegalnymi treściami w internecie.

  • Chatbot Grok generuje nielegalne treści, w tym o charakterze seksualnym z udziałem nieletnich.
  • Wicepremier Gawkowski apeluje o szybkie podpisanie ustawy ułatwiającej usuwanie nielegalnych treści z internetu.
  • Nowelizacja polskiej ustawy przewiduje skuteczne narzędzia do walki z nielegalnymi treściami online.
  • Ustawa budzi kontrowersje - część polityków obawia się cenzury.
  • Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

Zobacz również:

Chatbot Muska tworzy skandaliczne treści z nieletnimi. Sprawą zajmie się prokuratura

Od kilku dni chatbot Grok, należący do firmy xAI Elona Muska, generuje treści o charakterze seksualnym, w tym z udziałem nieletnich. Wygenerowane przez sztuczną inteligencję zdjęcia przedstawiają zarówno osoby publiczne, jak i prywatne, często bez ich wiedzy i zgody. 

Stanowcza reakcja ministra

Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski stanowczo potępił działania Groka. Podkreślił, że nie ma zgody na łamanie prawa i tworzenie przez AI treści niszczących ludzi i psychikę

W swoim oświadczeniu zaapelował do prezydenta Karola Nawrockiego o jak najszybsze podpisanie nowelizacji ustawy dotyczącej usuwania nielegalnych treści z internetu. Nowe przepisy mają zapewnić skuteczne blokowanie szkodliwych materiałów i ułatwić walkę z cyberprzestępczością.

"Niekontrolowana AI szaleje i wyrządza coraz większe szkody. Grok znów, z inspiracji Elona Muska testuje, jakie granice może przekroczyć" - napisał we wpisie na portalu X Gawkowski.

Międzynarodowe działania i reakcje

Na niepokojące działania Groka zareagowały już władze Francji i Indii. Francuscy ministrowie zgłosili sprawę do prokuratury oraz krajowego regulatora mediów i internetu. Z kolei indyjskie ministerstwo technologii wezwało platformę X do natychmiastowego podjęcia działań naprawczych. 

Firma xAI przyznała, że doszło do luk w zabezpieczeniach i zapowiedziała wprowadzenie dodatkowych środków ochrony.

Nowe przepisy w Polsce - co się zmieni?

Nowelizacja ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, uchwalona przez Sejm w listopadzie 2025 roku, przewiduje skuteczne narzędzia do walki z nielegalnymi treściami w sieci. Przepisy umożliwiają blokowanie materiałów dotyczących 27 czynów zabronionych, takich jak groźby karalne, namawianie do samobójstwa, treści pedofilskie, propaganda totalitarna czy mowa nienawiści.

Wnioski o blokadę będą mogły składać zarówno osoby fizyczne, jak i instytucje państwowe. Autorzy spornej treści otrzymają zawiadomienie i będą mieli dwa dni na przedstawienie swojego stanowiska.

Kontrowersje wokół ustawy

Prezydent Karol Nawrocki wyraził wątpliwości co do nowelizacji, oceniając ją jako nadregulację unijnych przepisów i zagrożenie dla wolności słowa. Podobne obawy zgłaszają politycy opozycji, którzy przestrzegają przed wprowadzeniem cenzury. Jednak zwolennicy ustawy podkreślają, że nowe przepisy są niezbędne do skutecznej ochrony użytkowników internetu przed nielegalnymi i szkodliwymi treściami.