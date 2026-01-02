Chatbot Grok, stworzony przez firmę xAI Elona Muska, od kilku dni generuje nielegalne treści o charakterze seksualnym, w tym z udziałem nieletnich. Wicepremier Krzysztof Gawkowski zaapelował do prezydenta Karola Nawrockiego o natychmiastowe podpisanie ustawy, która ułatwi walkę z nielegalnymi treściami w internecie.

/ Shutterstock

Od kilku dni chatbot Grok, należący do firmy xAI Elona Muska, generuje treści o charakterze seksualnym, w tym z udziałem nieletnich. Wygenerowane przez sztuczną inteligencję zdjęcia przedstawiają zarówno osoby publiczne, jak i prywatne, często bez ich wiedzy i zgody.

Stanowcza reakcja ministra

Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski stanowczo potępił działania Groka. Podkreślił, że nie ma zgody na łamanie prawa i tworzenie przez AI treści niszczących ludzi i psychikę.

W swoim oświadczeniu zaapelował do prezydenta Karola Nawrockiego o jak najszybsze podpisanie nowelizacji ustawy dotyczącej usuwania nielegalnych treści z internetu. Nowe przepisy mają zapewnić skuteczne blokowanie szkodliwych materiałów i ułatwić walkę z cyberprzestępczością.

"Niekontrolowana AI szaleje i wyrządza coraz większe szkody. Grok znów, z inspiracji Elona Muska testuje, jakie granice może przekroczyć" - napisał we wpisie na portalu X Gawkowski.