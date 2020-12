W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Polsce minister zdrowia Adam Niedzielski ogłosił podczas czwartkowej konferencji decyzje rządu ws. dodatkowych obostrzeń. Od 28 grudnia do 17 stycznia będzie obowiązywała kwarantanna narodowa. Zamknięte będą więc hotele oraz stoki narciarskie.

Zdjęcie ilustracyjne / Grzegorz Momot / PAP

Minister zdrowia Adama Niedzielski przekazał podczas czwartkowej konferencji, że rząd podjął decyzję o wprowadzeniu kwarantanny narodowej od 28 grudnia. Potrwać ma do 17 stycznia . W związku z tym wprowadzone zostają nowe obostrzenia.

Zamknięte pozostają hotele. Ważna zmiana jednak dotyczy przyjmowania gości w "podróży służbowej". Do tej pory można było zarezerwować nocleg pod pretekstem podróży służbowej - od 28 grudnia będzie to zabronione. Jak zapowiedział szef resortu zdrowia - i od tej zasady pewną pewne wyjątki. Na rządowej stronie wyszczególniono, że dotyczą one działalności hoteli dla dla służb mundurowych, medyków, pacjentów szpitali specjalistycznych, ośrodków COS. Wyjątkiem są również hotele pracownicze.

Zamykamy hotele również na ruch służbowy. Te wyjątki będą ograniczone naprawdę do minimum, szczególnie w kontekście tego co obserwowaliśmy w ostatnich dniach, kiedy to w internecie można było znaleźć zaproszenia na służbowy wypoczynek w okresie świąt i ferii - wskazał Niedzielski.

Szef MZ dodał, że zamknięte zostaną też stoki narciarskie - nie będą mogły funkcjonować w okresie od 28 grudnia do 17 stycznia.