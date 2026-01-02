Europejski Bank Centralny przygotowuje się do wprowadzenia nowej serii banknotów euro. W gronie kandydatów na nowe motywy znalazła się polska noblistka Maria Skłodowska-Curie, która może pojawić się na banknocie o nominale 20 euro.

/ Shutterstock

Do końca 2026 r. EBC zdecyduje o wyglądzie nowych banknotów euro.

Rozważane są motywy przyrodnicze lub kulturalne.

Maria Skłodowska-Curie może zostać uwieczniona na banknocie 20 euro.

Nowe banknoty pojawią się w obiegu najwcześniej za kilka lat.

Trwa dyskusja o prawidłowym zapisie nazwiska polskiej noblistki.

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

Europejski Bank Centralny od kilku lat przygotowuje się do odświeżenia wyglądu banknotów euro. Po dwóch dekadach od wprowadzenia wspólnej waluty, EBC rozważa dwie główne koncepcje: motywy przyrodnicze, takie jak ptaki i rzeki, lub motywy kulturalne, przedstawiające wybitne postacie europejskiego dziedzictwa.

Na banknocie o nominale 20 euro może pojawić się Maria Skłodowska-Curie, polska noblistka, która została wytypowana jako jedna z potencjalnych bohaterek nowej serii.

Proces wyboru nowych wzorów

Konkurs na nowe projekty banknotów został otwarty dla grafików z całej Unii Europejskiej. Wybrani w 2025 roku artyści mają czas do końca marca 2026 roku na przedstawienie swoich propozycji. Najlepsze projekty zostaną poddane konsultacjom społecznym w czerwcu 2026 roku. Ostateczny wybór należy do Rady Prezesów EBC, która ogłosi decyzję do końca 2026 roku.

Po zatwierdzeniu wzorów, EBC określi harmonogram produkcji i wprowadzenia nowych banknotów do obiegu. Według zapowiedzi, minie jeszcze kilka lat, zanim nowe banknoty trafią do portfeli mieszkańców strefy euro.

Spór o nazwisko noblistki

Propozycja umieszczenia Marii Skłodowskiej-Curie na banknocie wywołała dyskusję w Polsce. W komunikacie EBC użyto uproszczonej wersji nazwiska: "Marie Curie (z domu Skłodowska)". Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaapelowało do EBC o uwzględnienie pełnego, polskiego zapisu imienia i nazwiska noblistki. EBC zapewnia, że ostateczna decyzja w tej sprawie zostanie podjęta po szerokich konsultacjach.