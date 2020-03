"W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, apelujemy o przestrzegania zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowania się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwarantanny i zasad higieny" - zaapelował w niedzielnym komunikacie Główny Inspektorat Sanitarny. "W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, apelujemy o przestrzegania zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowania się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwarantanny i zasad higieny" - podkreślono.

W komunikacie GIS przypomniano, że w walce z rozprzestrzenianiem się koronawirusa bardzo ważne jest dbanie o higienę.



Co najmniej 30-sekundowe mycie rąk wodą ze zwykłym mydłem lub detergentem jest kluczowe, by ograniczyć rozprzestrzeniania się koronawirusa - wyjaśniono. W przypadku gorszego samopoczucia, zwłaszcza gorączki i innych objawów grypopodobnych, zachęcamy do powstrzymania się od wychodzenia z domu i spotkań z innymi osobami - zaapelował GIS.

Numer infolinii NFZ / pixabay.com / Pixabay





GIS zachęca do korzystania ze sprawdzonych źródeł informacji o koronawirusie. Przypomina też, że działa bezpłatna infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia - 800-190-590.



Prosimy o otoczenie szczególną opieką osób starszych i innych osób o obniżonej odporności. W szczególności chodzi o pomoc w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwianie spraw urzędowych, a także po prostu rozmowę - podkreślił GIS w komunikacie. Służby sanitarne i opieka zdrowotna pracują całą dobę i dokładają wszelkich starań, żeby zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne w Polsce - zapewnił.

Wideo youtube