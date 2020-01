Francuska minister zdrowia Francji Agnes Buzyn poinformowała w piątek, że we Francji pojawiły się trzy potwierdzone przypadki zakażenia wirusem z Wuhan. Jak pisze AFP, to pierwsze osoby w Europie, u których stwierdzono ten koronawirus.

Turystka z Azji w masce ochronnej we Włoszech / Matteo Corner, Ansa / PAP/EPA

We Francji odkryto w piątek trzeci przypadek zakażenia nowym koronawirusem, którego epidemia wybuchła kilka tygodni temu w chińskim Wuhan - poinformowały miejscowe władze.



Wcześniej w piątek francuska minister zdrowia Francji Agnes Buzyn informowała o dwóch przypadkach zakażenia koronawirusem. Obydwa dotyczą osób, które podróżowały ostatnio do Chin.



Minister dodała, że prawdopodobnie zdiagnozowane zostaną we Francji kolejne przypadki zakażenia wirusem z Wuhan.

Buzyn powiedziała, że pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem zdiagnozowano u pochodzącego z Chin 48-letniego mieszkańca Bordeaux, który niedawno ze względów zawodowych był w Wuhan i w środę wrócił do Francji.



Drugi pacjent również podróżował do Chin, ale minister nie podała na jego temat żadnych dodatkowych informacji poza tym, że jest on leczony w izolacji w paryskim szpitalu.



Buzyn uważa, że jednym z powodów, dla których właśnie we Francji zdiagnozowano pierwsze potwierdzone przypadki zakażenia jest fakt, iż francuscy lekarze stworzyli test, który pozwala na bardzo szybkie rozpoznanie wirusa. Władze Chin poinformowały wcześniej, że wirus spowodował dotąd śmierć 26 osób i wywołał ponad 800 zakażeń.

Kilka godzin wcześniej Amerykańskie Centrum ds. Kontroli i Zapobiegania Chorób (CDC) poinformowało, że w USA pojawił się drugi potwierdzony przypadek zarażenia wirusem z Wuhan; 63 osoby w 22 stanach poddane są badaniom, które mają ustalić, czy również one są zarażone koronawirusem.





WHO: Koronawirus jest zagrożeniem dla Chin

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła w czwartek, że nowy koronawirus jest zagrożeniem dla Chin, ale nie ogłosiła, że istnieje zagrożenie epidemią o zasięgu międzynarodowym.

W środę prezydent Donald Trump oświadczył, że Stany Zjednoczone mają gotowy plan powstrzymania epidemii. Mamy plan i myślimy, że bardzo dobrze sobie poradzimy. Już bardzo dobrze sobie z tym poradziliśmy. CDC jest niesamowite. Bardzo profesjonalne... - powiedział prezydent.

Podczas gdy większość przypadków zakażeń, wykrytych najpierw w mieście Wuhan, i wszystkie zgony miały miejsce w Chinach, nowy koronawirus pojawił się również w Tajlandii, Wietnamie, Singapurze, Japonii, Korei Południowej, Tajwanie i Stanach Zjednoczonych.

Według informacji, do jakich dotarła AFP, stan 177 zakażonych osób jest oceniany jako ciężki. W Chinach udało się dotąd wyleczyć 34 osoby, które już opuściły szpital.

Władze prowincji Hubei i Guangdong ze stolicą w Kantonie ogłosiły w czwartek pierwszy, najwyższy stopień zagrożenia zdrowia publicznego z powodu nowego wirusa. Do walki z epidemią włączono wojsko i policję.