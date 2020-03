W Polsce potwierdzono pierwszy przypadek koronawirusa. Mężczyzna przebywa w szpitalu w Zielonej Górze. Co wiemy o pacjencie z województwa lubuskiego?

Na konferencji prasowej Łukasz Szumowski ogłosił, że w Polsce zdiagnozowano pierwszy przypadek zarażenia koronawirusem. Minister zdrowia nie chciał zdradzić, w jakim wieku jest pacjent. Wiadomo, że mężczyzna nie jest seniorem, nie jest też w grupie podwyższonego ryzyka, mieszka w województwie lubuskim.

Pacjent czuje się dobrze. Wszystkie procedury zadziałały zgodnie z tym, jak powinny działać. Pacjent zgłosił się telefoniczne do lekarza, telefonicznie otrzymał informację, żeby się skontaktować ze służbami sanitarnymi - przekazał Łukasz Szumowski. Przebywa w szpitalu w Zielonej Górze, został do niego transportowany specjalną karetką z Cybinki.

Służby badają drogę, jaką z Niemiec przebył mężczyzna. Wiadomo, że do Polski przyjechał autobusem rejsowym, ale po drodze miał się przesiadać.

Służy chwalą racjonalne zachowanie mężczyzny, który nie poszedł do lekarza, tylko zadzwonił do przechodni i do inspekcji sanitarnej. Wtedy wezwano do niego do domu specjalny transport sanitarny i taką karetką został przetransportowany do szpitala.



Ponad 90 tys. zarażonych na całym świecie

Na całym świecie stwierdzono już ponad 93 tysiące przypadków zakażenia koronawirusem: 80 tysięcy w Chinach, prawie 5400 w Korei Południowej i ponad 2500 we Włoszech, gdzie zmarło już 79 osób, Włochy są również trzecim największym skupiskiem koronawirusa na świecie.



Mogłeś zakazić się koronawirusem? Sprawdź, co powinieneś zrobićGłówny Inspektorat Sanitarny informuje, że podróżni, którzy byli w północnych Włoszech w ciągu ostatnich 14 dni i zaobserwowali u siebie objawy, takie jak:

gorączka,

kaszel,

duszność i problemy z oddychaniem;

powinni bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.





Podróżni, którzy byli w północnych Włoszech w ostatnich 14 dniach i nie zaobserwowali u siebie wskazanych objawów, powinni przez kolejne dwa tygodnie kontrolować swój stan zdrowia. Kontrola ta powinna obejmować codzienny pomiar temperatury ciała oraz zwrócenie uwagi na objawy grypopodobne (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel). Jeżeli po 14 dniach samoobserwacji nie wystąpią objawy, można zakończyć kontrolę.

Zaś jeśli się pojawią, należy telefonicznie powiadomić sanepid lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego.Sanepid wskazuje, że jeśli ktoś był w północnych Włoszech i miał kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem, powinien bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną.

W razie jakichkolwiek wątpliwości można zadzwonić na rządową infolinię dotyczącą koronawirusa. Numer telefonu: 800 190 590.