PLL LOT ogłosiły, że pierwszy Boeing 737 MAX 8 z nową aranżacją kabiny pasażerskiej rozpoczyna rejsy już w piątek. Przewoźnik zapewnia, że nowy wystrój wnętrza to nie tylko estetyka, ale także szereg udogodnień dla pasażerów. Zobacz wnętrze nowoczesnej maszyny polskiego przewoźnika.

/ PLL LOT/X / Shutterstock

Nowa kabina, zaprojektowana przez brytyjską agencję Tangerine, inspirowana jest polskimi krajobrazami.

To kontynuacja stylistyki znanej z odnowionych saloników biznesowych Mazurek i Polonez w Warszawie oraz nowo otwartego saloniku w Chicago.

"Jako polski, narodowy przewoźnik konsekwentnie kształtujemy podróż tak, aby odzwierciedlała to, co w Polsce najlepsze. Projekt kabin, podobnie jak przestrzeni lotniskowych, czerpie inspiracje z rodzimego krajobrazu i estetyki" - podkreśliła Izabela Leszczyńska, dyrektorka Biura Rozwoju Produktu i Customer Experience w PLL LOT.

Dodała, że paletę barw w samolocie tworzą "głębokie błękity i ciepłe bursztynowe akcenty".

Udogodnienia dla pasażerów

W odświeżonej kabinie pasażerskiej Boeinga 737 MAX 8 znalazły się m.in. fotele wyprodukowane w Polsce, z zagłówkami regulowanymi w sześciu płaszczyznach, porty USB-C o mocy 60 W oraz uchwyty na urządzenia mobilne.