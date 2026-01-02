PLL LOT ogłosiły, że pierwszy Boeing 737 MAX 8 z nową aranżacją kabiny pasażerskiej rozpoczyna rejsy już w piątek. Przewoźnik zapewnia, że nowy wystrój wnętrza to nie tylko estetyka, ale także szereg udogodnień dla pasażerów. Zobacz wnętrze nowoczesnej maszyny polskiego przewoźnika.
Nowa kabina, zaprojektowana przez brytyjską agencję Tangerine, inspirowana jest polskimi krajobrazami.
To kontynuacja stylistyki znanej z odnowionych saloników biznesowych Mazurek i Polonez w Warszawie oraz nowo otwartego saloniku w Chicago.
"Jako polski, narodowy przewoźnik konsekwentnie kształtujemy podróż tak, aby odzwierciedlała to, co w Polsce najlepsze. Projekt kabin, podobnie jak przestrzeni lotniskowych, czerpie inspiracje z rodzimego krajobrazu i estetyki" - podkreśliła Izabela Leszczyńska, dyrektorka Biura Rozwoju Produktu i Customer Experience w PLL LOT.
Dodała, że paletę barw w samolocie tworzą "głębokie błękity i ciepłe bursztynowe akcenty".
W odświeżonej kabinie pasażerskiej Boeinga 737 MAX 8 znalazły się m.in. fotele wyprodukowane w Polsce, z zagłówkami regulowanymi w sześciu płaszczyznach, porty USB-C o mocy 60 W oraz uchwyty na urządzenia mobilne.