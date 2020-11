"Rozszerzamy naukę zdalną na klasy od 1-3; przedłużamy do końca listopada nauczanie zdalne dla uczniów klas starszych" - ogłosił na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki zaznaczając jednocześnie, że przedszkola będą funkcjonowały bez zmian. Szef rządu przekazał również informację o możliwości otrzymania wsparcia finansowego dla nauczycieli w zakupie sprzętu elektronicznego niezbędnego do nauki zdalnej.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Premier Mateusz Morawiecki poinformował na dzisiejszej konferencji prasowej o wprowadzeniu nowych obostrzeń, które mają zahamować epidemię koronawirusa w Polsce. Szef rządu ogłosił zmiany w funkcjonowaniu hoteli, galerii handlowych, a także szkół. Pełną listę restrykcji, które będą obowiązywały od soboty, omówiliśmy w osobnym artykule.

Zdalnie będą się edukować już wszyscy uczniowie szkół. Rozszerzamy nauczanie zdalne również na klasy 1-3 - przekazał Morawiecki, dodając, że rząd przedłuża także okres nauki zdalnej dla uczniów od 4 klasy do 29 listopada.



Mówił, że po długiej dyskusji na forum rządu i z ekspertami zapadła decyzja o rozszerzeniu zasad bezpieczeństwa.

Te środki zapobiegawcze muszą być rozszerzone, pierwszy z nich to rozszerzenie nauczania zdalnego również na klasy od 1 do 3 i przedłużenie okresu pracy zdalnej dla uczniów powyżej 4 klasy do końca listopada. Na dzisiaj podajemy datę 29 listopada, być może będziemy musieli ją przesunąć - powiedział premier.

Co z przedszkolami i zasiłkami dla rodziców?

Jeśli chodzi o przedszkola, to tam opieka pozostaje bez zmian - tak, jak do tej pory - poinformował premier, pytany przez dziennikarzy o dalszą działalność żłobków i przedszkoli.



Morawiecki podczas konferencji prasowej wypowiedział się także na temat zasiłków dla rodziców, także rodziców dzieci niepełnosprawnych.

Zasiłki będą przyznane na takich zasadach jak wiosną, czyli te wszystkie reguły są znane państwu. Przy czym chcę też podkreślić, że dla dzieci osób ze służb medycznych i służb mundurowych dostępna będzie opieka edukacyjna dla dzieciaków od 1 do 3 klasy - zaznaczył szef rządu.

Ponadto Morawiecki poinformował o nowych ułatwieniach dla nauczycieli. Każdy nauczyciel będzie miał możliwość zrefinansowania 500 zł kosztów sprzętu elektronicznego niezbędnego do nauki zdalnej - przyznał premier.



Morawiecki zaapelował na konferencji prasowej, żeby pozostać w domach, ponieważ - jak mówił - według analiz specjalistów z Uniwersytetu Warszawskiego każdego dnia wzrost liczby zakażeń na skutek protestów ulicznych może wynosić około 5 tys. osób. "Po miesiącu możemy mieć ok. 150 tys. osób więcej niż mielibyśmy, gdyby każdy trzymał się tych zasad, które określamy" - powiedział premier.