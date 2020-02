Szumowski o koronawirusie: Maseczki nie pomagają. 80 proc. zachorowań przebiega w sposób łagodny

"80 proc. zachorowań przebiega w sposób łagodny lub bezobjawowy. Podobnie jak w grypie, chorują poważnie osoby starsze, chore, osoby, które mają inne choroby - onkologiczne, dializy, powyżej 80 roku życia" - stwierdził w Porannej rozmowie w RMF FM minister zdrowia Łukasz Szumowski pytany o rozprzestrzeniającego się w kolejnych krajach koronawirusa. "Maseczki nie pomagają, nie zabezpieczają przed wirusem. Nie zabezpieczają przed zachorowaniem" - dodał. "Kiedyś w Chinach i całym świecie azjatyckim noszono je głównie z powodu smogu i pewnej kultury, która tam jest. WHO nie zaleca. Eksperci nie zalecają" - podkreślił. Naprawdę się przejmujemy koronawirusem. Grypę znamy - to jest różnica. Ryzyko śmierci jest podobne do grypy, owszem, tylko koronawirusa tego konkretnie my nie znamy jeszcze" - tłumaczył Szumowski.

Co powinni zrobić Polacy wracający z Włoch w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa? Jeżeli wracamy z tych północnych rejonów, one są przez ECDC określone jako ryzykowny teren, wtedy powinniśmy sprawdzić, czy się czujemy dobrze czy nie, czy mamy temperaturę czy nie. Jeżeli mamy temperaturę 38 stopni, kaszlemy, duszno nam, zgłaszamy się do oddziału zakaźnego. Nie na SOR, nie do POZ-u, nie na izbę przyjęć - do oddziału zakaźnego - tłumaczył w Porannej rozmowie w RMF FM minister zdrowia Łukasz Szumowski. Nie chodzi o kichnięcie dwa razy, tylko o grypowe objawy - dodał. Co powinni zrobić ci, którzy chcieliby w najbliższym czasie pojechać do Włoch na narty? Te rejony są w tej chwili uznane za ryzykowne. Nie zalecamy wyjazdów - oświadczył szef resortu zdrowia.

W internetowej części Porannej rozmowy w RMF FM Robert Mazurek zapytał ministra zdrowia, kiedy rząd wprowadzi pakiet badań kontrolnych dla osób po 40. roku życia. Wprowadzenie pakietu było jedną z pięciu obietnic na pierwsze 100 dni rządu. W piątek ogłaszamy strategię badań profilaktycznych. Chcemy, żeby weszła we wrześniu, od razu po wakacjach - odpowiedział Łukasz Szumowski.

Szumowski zapewnił też w internetowej części Porannej rozmowy w RMF FM, że Polska jest przygotowana na koronawirusa i wirus prędzej czy później dotrze do naszego kraju. Jestem przekonany, że będzie i gdzieś pojawią się ogniska, pacjenci będą trafiali na oddziały zakaźne. Szpitale otrzymały procedury postępowania, uzupełniamy zapasy ochrony osobistej dla szpitali. Jest to wirus, który nie jest obarczony wysokim ryzykiem śmierci - powiedział Szumowski. Minister zaapelował też, żeby nie demonizować pochodzącego z Chin wirusa. W Polsce w tym sezonie zmarło 28 osób na grypę, hospitalizowanych było 11 tys. osób - powiedział.

Mazurek zapytał też Łukasza Szumowskiego o gest Joanny Lichockiej. Posłanka Prawa i Sprawiedliwości po głosowaniu w Sejmie dot. przekazania 2 mld zł mediom publicznym wykonała w kierunku opozycji obraźliwy gest środkowym palcem. Niezwykle niefortunny gest, który nie powinien mieć miejsca. Trzeba przeprosić za gest, który był niekulturalny - odpowiedział Szumowski.

Joanna Lichocka tłumaczyła, że nie miała zamiaru nikogo obrazić, a jedynie pocierała oko. Mazurek zapytał więc swojego gościa, co zrobiłby, gdyby któreś z jego dzieci pocierało oko w stylu posłanki Lichockiej. Najmłodszej córce wytłumaczyłbym, o co chodzi. Gdyby to był któryś z chłopaków, powiedziałbym mu, żeby zmienił palec - odpowiedział gość RMF FM.







Robert Mazurek: Panie ministrze, gdzie pan był na nartach w tym roku?

Łukasz Szumowski: Byłem we Włoszech.

To jak pan wrócił z tych Włoch, to co? Pan się przebadał, zbadał, poszedł na kwarantannę?

Ani się nie przebadałem, ani się nie zbadałem, nie poszedłem na kwarantannę - poszedłem do pracy...

I rozsiewa pan.

...i kontrolowałem swój stan - aczkolwiek to był jeszcze czas, kiedy nie było tzw. czerwonej strefy we Włoszech.

A jak dzisiaj wraca się z Włoch, z nart, z wypoczynku, od przyjaciół, gdziekolwiek, nie tylko z tych rejonów z północy, ale z Rzymu, Wenecji, to co?

Procedura jest w tej chwili taka, że jeżeli wracamy z tych północnych rejonów - one są przez ECDC, czyli europejską agencję, która zajmuje się rozprzestrzenianiem się chorób zakaźnych, określone jako ryzykowny teren - wtedy powinniśmy, po pierwsze, sprawdzić, czy się czujemy dobrze, czy nie, czy mamy temperaturę, czy nie - jeżeli mamy temperaturę 38 stopni, kaszlemy, duszno nam: zgłaszamy się do oddziału zakaźnego - nie na SOR, nie do POZ, nie na izbę przyjęć - do oddziału zakaźnego.

Czyli jeśli ktoś wrócił z Włoch i źle się czuje, i ma jakieś objawy przeziębienia, grypy i tak dalej...

...ale takie poważne - bo to nie chodzi o kichnięcie dwa razy, tylko o takie grypowe objawy.

...to ma iść prosto na oddział zakaźny...

Tak.

...i powiedzieć: "Byłem...

...we Włoszech, kaszlę, mam temperaturę 38, przebadajcie mnie państwo". W większości przypadków oczywiście będzie to pewnie grypa czy paragrypa - ale chcemy, żeby taka osoba trafiała bezpośrednio na oddział zakaźny.

Pan Jonasz z Tarnowa pyta, czy może jechać teraz na narty do Włoch?

Nie zalecamy. Te rejony są w tej chwili przez ECDC uznane za ryzykowne, nie zalecamy wyjazdów.

I ja też nie zalecam, panie Jonaszu z Tarnowa, ma pan bliżej w polskie góry i tyle. A mówiąc poważnie: czy my jesteśmy gotowi na koronawirusa? Pan odpowie, że jesteśmy, a ja panu od razu zacytuję panią Dorotę Gałczyńską-Zych, dyrektor Szpitala Bielańskiego, która w "Rzeczpospolitej" grzmiała wczoraj, że przygotowani jesteśmy tylko na papierze.

Jeżeli pani dyrektor jest nieprzygotowana, to nie wypełnia rozporządzenia ministra zdrowia - bo przypominam, że każdy dyrektor powinien być zaopatrzony w środki ochrony osobistej w odpowiednim stopniu. Ale zważywszy właśnie na to, że nie wszyscy dyrektorzy niestety wypełniają swoje obowiązki poważnie - uruchomiliśmy Agencję Rezerw Materiałowych, wszystkie szpitale, gdzie są oddziały zakaźne, dzisiaj mogą uzupełnić swoje zapasy - tyle, ile potrzebują.

Czy są jakieś procedury, bo pan mówi: jesteśmy przygotowani w ten sposób, że mamy maseczki, rękawiczki, tego typu rzeczy. Ale czy są jakieś procedury? Czy wiadomo, co zrobić, jeśli zamelduje się pierwszy obywatel, u którego w szpitalu stwierdzą (koronawirusa - red.)?

Są procedury na lotniskach, procedury w oddziałach zakaźnych. Od trzech tygodni albo nawet dłużej oddziały zakaźne - zgodnie z rozporządzeniem Narodowego Funduszu Zdrowia - przyjmują bez skierowania wszystkie osoby, które wracają z rejonów dużego ryzyka, które mają objawy. Mamy wdrożone testy w laboratoriach, uruchomiamy kolejne sześć laboratoriów.

Jest pan absolutnie pewny, że koronawirus się w Polsce pojawi. Sam pan mówi, że jest to kwestia dni.

Na pewno. I to pewnie nie jeden, ale kilka przypadków, bo jak wiemy, nasi rodacy wracają z rejonu, który jest objęty alertem.

Ferie się skończyły, przyjeżdżają Polacy i koronawirus?

Tak.

Jak już będzie ten koronawirus, to mamy popaść w panikę, że mamy dżumę i koniec, mamy spisywać testamenty?

Nie. Eksperci mówią: 80 proc. przebiega w sposób łagodny lub bezobjawowy. I tak jak w grypie, chorują poważnie osoby starsze, osoby chore, osoby, które mają inne choroby: onkologiczne, dializy, które mają powyżej 80. roku życia.

Jak zawsze. Można umrzeć na zapalenie płuc bez koronawirusa.

Umiera w tej chwili w Polsce duża grupa osób na grypę.

Panie profesorze, jest pan profesorem medycyny. Wiem, że to pytanie będzie wywoływało uśmieszek, ale zadam je poważnie. Czy alkohol pomaga w zwalczaniu koronawirusa? I pan się śmieje...

Oczywiście, że pomaga. Powinniśmy myć ręce środkami dezynfekującymi. Koniaku szkoda na ręce...

Proszę państwa, wódki nie spożywamy doustnie, tylko do rąk.

Jeżeli myjemy ręce środkami dezynfekcyjnymi - to pomaga. Ale również szare mydło bardzo dobrze to robi. Mycie rąk, niedotykanie twarzy, jeżeli rozmawiamy w dużych skupiskach ludzi, to półtora metra czy dwa metry jest tą granicą, gdzie jest bezpiecznie. To są takie działania, które są znane.