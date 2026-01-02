Cechy charakterystyczne: twarz pokerzysty, żadnego uśmiechu, inteligentne odpowiedzi udzielane dziennikarzom i ogromna skuteczność. Kyryło Budanow zamienia mundur wojskowy na bardziej elegancki strój prezydenckiego doradcy. Co wybór Wołodymyra Zełenskiego oznacza w kontekście perspektyw zakończenia wojny w Ukrainie?

Kyryło Budanow z nową rolą. Co to oznacza dla Ukrainy? / HANDOUT/AFP/East News / East News

W piątek Zełenski ogłosił, że zaproponował szefowi Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy (HUR) przejęcie - po skompromitowanym Andriju Jermaku - funkcji kierowniczej w prezydenckiej kancelarii.

Budanow kierował HUR od 2020 roku, a rolę dowódczą powierzono mu w bardzo młodym wieku. Nowy szef kancelarii Zełenskiego ma dziś dopiero 39 lat. W międzyczasie stworzył nie tylko jedną z najbardziej skutecznych służb wywiadowczych na świecie, ale odznaczył się jako dobry negocjator w rozmowach z Rosjanami na temat wymiany jeńców.

Pozycja Budanowa - nazywanego "Buddanowem", ze względu na niezwykły spokój, jakim cechuje się generał - stale rosła w ciągu trwającej wojny. Do tego stopnia, że sondaże z ubiegłego roku klasyfikowały go wyżej na skali popularności w Ukrainie niż samego prezydenta. To też - jak ocenia ośrodek analityczny Carnegie Politika - wywołało napięcia między szefem HUR i otoczeniem Zełenskiego, które zaczęło obawiać się lakonicznego wojskowego.

Sam Budanow stronił jednak od odważnych politycznych wystąpień i przyjął postawę neutralnego patrioty, który robi, to co do niego należy. Szpieg to osoba, która przede wszystkim kocha swoją ojczyznę najmocniej, jak to możliwe. Moim zadaniem jest zrobić wszystko, co możliwe dla tego kraju, aby uczynić go wspaniałym i majestatycznym. Nie interesują mnie drobne rezultaty. Robię wszystko, czego potrzebuje moje państwo - mówił w rozmowie z ukraińskim nadawcą Suspilne.

Rzeczywiście, dotychczasowa działalność szefa HUR była doceniana nie tylko w Ukrainie, ale i poza granicami kraju. Cała kariera Budanowa związana była z wywiadem: po ukończeniu uczelni wojskowej został wybrany na szkolenie przez CIA. Najprawdopodobniej Amerykanie byli pod wrażeniem nie tylko jego zaangażowania, ale także zdolności i dojrzałości mimo wieku. Młody szpieg wyrastał także z zupełnie innego środowiska, niż jego starsi koledzy po fachu, którzy uczyli się zawodu na bazie radzieckich podręczników.

Rosja również "doceniła" Budanowa, wydając na niego wyrok, jeszcze zanim został szefem wywiadu. W kwietniu 2019 roku w jego samochodzie eksplodował ładunek wybuchowy. Za wcześnie - Budanowa jeszcze nie było w pobliżu. Ten incydent dał początek całej serii zamachów na życie szpiega, który jak dotąd ma się całkiem dobrze. Uderzono też w jego bliskich. W 2023 roku próbowano otruć jego żonę. Także bezskutecznie.

W listopadzie 2021 roku w wywiadzie dla amerykańskiego magazynu "Military Times" ostrzegł, że rosyjska inwazja zacznie się w styczniu lub lutym następnego roku. Sprawdziło się. W kwietniu 2023 roku po przeprowadzonym przez ukraińskie służby ataku na Most Kerczeński, sąd w Moskwie wydał nakaz aresztowania Budanowa za organizację "104 ataków terrorystycznych". Cieszę się. To dobry wskaźnik naszej pracy i obiecuję, że będę pracować jeszcze lepiej - skomentował wówczas szef HUR.