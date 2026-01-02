Sławosz Uznański-Wiśniewski, drugi Polak w kosmosie, oraz jego żona Aleksandra, posłanka KO, ogłosili, że spodziewają się dziecka. Radosną wiadomość przekazali w mediach społecznościowych w rocznicę swojego ślubu.

/ Wojciech Olkusnik / East News



Sławosz Uznański-Wiśniewski i Aleksandra Wiśniewska poinformowali o ciąży za pośrednictwem mediów społecznościowych. W specjalnym wpisie opublikowali zdjęcia, na których widać wydruk z badania USG oraz ciążowe krągłości Aleksandry.

"Kochani, wiosną 2026 powiększy nam się rodzina"- napisali.

Przyszli rodzice nie zdradzili jeszcze płci ani imienia dziecka. Wiadomość ogłosili dokładnie w pierwszą rocznicę swojego ślubu, który odbył się 2 stycznia 2025 roku.

Przypomnijmy, że Sławosz Uznański-Wiśniewski w 2025 roku uczestniczył w misji Axiom-4 na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, stając się drugim Polakiem w kosmosie. Podczas misji prowadził zaawansowane eksperymenty naukowe i promował polską naukę.



Rok 2026 zapowiada się więc również wyjątkowo dla rodziny Uznańskich-Wiśniewskich. Para nie ukrywa radości i podkreśla, że to dla nich szczególny czas. Gratulujemy!







