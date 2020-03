Wdrożymy kontrole sanitarne na głównych przejściach granicznych z Niemcami i Czechami, a także w pociągach i portach - zapowiedział w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki. Kontrole rozpoczęły się kilka godzin po konferencji.

O kontrolach poinformował na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki / Rafał Guz / PAP

Minister zdrowia Łukasz Szumowski poinformował w poniedziałek, że w Polsce potwierdzono dotychczas 16 przypadków koronawirusa, w tym pięć w poniedziałek. Ponad 170 osób jest hospitalizowanych, a ponad 4 tys. objętych kwarantanna domową.

Podejmujemy dzisiaj kolejne decyzje, jesteśmy jednymi z pierwszych w Europie, którzy taką decyzję podejmują. Mianowicie wdrażamy kontrole sanitarne na granicy z Niemcami i Czechami, na głównych przejściach - poinformował premier Mateusz Morawiecki. Jak dodał, rozwiązaniem tym będą objęte cztery przejścia na granicy z Niemcami i jedno przejście na granicy z Czechami.

Jak podał komendant straży granicznej, kontrole zostaną wdrożone na przejściach: Kołbaskowo, Świecko, Olszyna, Jędrzychowice, Gorzyczki.



Chcę podkreślić, że w najbliższych kilkudziesięciu godzinach będziemy rozszerzać zakres tych kontroli na pozostałe przejścia graniczne - dodał. Wskazał przy tym, że na początku kontrole obejmą przede wszystkim transport autobusowy i autokarowy. Podkreślił przy tym, że mają być one prowadzone tak, by nie zakłócać płynności ruchu na granicy.

Kontrole w pociągach

Premier dodał, że w najbliższych dniach kontrole sanitarne zostaną także wdrożone w pociągach i w portach. Najpierw Intercity, później również w tym w bardziej przygranicznym ruchu, gdzie prawdopodobieństwo wystąpienia koronawirusa jest mniejsze, ale oczywiście ono również występuje - powiedział. Dodał, że kontrola miałaby być wdrożona w ciągu dwóch, trzech dni.

Każdy pasażer z podejrzeniem koronawirusa będzie odseparowany

Jak wyjaśnił komendant główny Straży Granicznej Tomasz Praga, w ramach kontroli najpierw mierzona będzie temperatura kierowcy i wszystkich pasażerów. "Potem dokonywana będzie weryfikacja karty podróżnego z dokumentem tożsamości i osoby przedstawiającej nam te dokumenty do weryfikacji" - poinformował. Jego zdaniem, jeśli wszystko będzie w porządku, to ten proces będzie bardzo krótki.

Podkreślił jednocześnie, że jeżeli przytrafi się osoba, u której będzie można podejrzewać koronawirusa, to pojazd, którym się porusza "zostanie odseparowany i podjęte zostaną dodatkowe czynności". Jesteśmy na to przygotowani - powiedział komendant SG.

Tomasz Praga zaznaczył, że w tych działaniach, oprócz straży granicznej, bierze udział także policja, KAS, ITD, a także wojsko, resort zdrowia i wojewodowie.

Mówimy o ogromnym ruchu na granicy zewnętrznej, czyli z Rosją, Białorusią, Ukrainą - (tam) mamy w tej chwili ruch około 140 tys. podróżnych (licząc) razem z lotniskami - wskazywał Praga. Połowa z tej liczby, około 70 tys., to powroty - wjazdy na terytorium Polski, ale mamy też połączenia promowe, których w ciągu dnia w ruchu Schengen mamy od 73 do 87, a na każdym promie w tej chwili przebywa od tysiąca do dwóch tysięcy pasażerów - wyliczał.

To pokazuje skalę, z jaką będziemy musieli się zmierzyć; to ogromne liczby i ogromne przedsięwzięcie - zauważył komendant SG.

Morawiecki: Apeluję o odwołanie imprez masowych

Morawiecki zaapelował też podczas konferencji prasowej o odwołanie w najbliższym czasie imprez masowych. Chcę podkreślić, że ze względu na charakter rozprzestrzeniania się wirusa i gwałtowne przyrosty (liczby zakażonych) w Hiszpanii, we Francji, w Niemczech, we Włoszech, bardzo znaczące w Wielkiej Brytanii i w innych krajach Europy Zachodniej - w ślad za wczorajszą rekomendacją Głównego Inspektora Sanitarnego pana ministra (Jarosława) Pinkasa (...) - chcę bardzo mocno zaapelować do wszystkich organizatorów imprez masowych o to, żeby powstrzymali się od organizacji tych imprez masowych, żeby je po prostu w najbliższym czasie odwoływali - powiedział premier.

Wskazał, że z analiz wynika, iż właśnie imprezy masowe były jedną z przyczyn szybszego rozprzestrzeniania się wirusa w Niemczech czy we Włoszech.

W niedzielę Główny Inspektor Sanitarny zarekomendował odwołanie wszystkich imprez masowych powyżej 1000 osób, organizowanych w pomieszczeniach zamkniętych. "Organizacja imprez masowych każdorazowo podlega analizie pod kątem oceny ryzyka celem zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego uczestnikom. Decyzje podejmuje wojewoda, który może wystąpić o rekomendacje do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, a w wyjątkowych przypadkach (szczególnie skomplikowane okoliczności) do Głównego Inspektora Sanitarnego" - przypomniał GIS w komunikacie.

Ponad 110 tysięcy zakażeń na całym świecie

Na całym świecie odnotowano już ponad 110 tysięcy zakażeń. Kraje, w których problem jest największy to: Chiny, Korea Południowa i Włochy, gdzie stwierdzono ponad 7 tysięcy przypadków.



Na całym świecie zmarło 3,8 tysiąca osób. W Polsce do tej pory stwierdzono 16 przypadków zachorowań. Jak podaje Ministerstwo Zdrowia, obecnie hospitalizowanych jest 168 osób, 932 są objęte kwarantanną, a 7122 osoby są objęte nadzorem epidemiologicznym.



Ministerstwo Zdrowia uruchomiło całodobową infolinię: pod numerem 800 190 590 można uzyskać informacje dotyczące postępowania w przypadku podejrzenia zarażenia koronawirusem i informacje o najbliższych placówkach.

/ Grafika RMF FM