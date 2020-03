Od przyszłego tygodnia uruchamiamy most powietrzny z Chinami, który będzie przewoził towary do ochrony medycznej dla służb, które biorą udział w walce z koronawirusem - poinformował szef kancelarii premiera Michał Dworczyk.

Do Polski dotarł pierwszy transport środków ochrony z Chin / NICOLA FOSSELLA / PAP/EPA

W Warszawie wylądował pierwszy transport wyposażenia medycznego z Chin. Podczas briefingu prasowego, zorganizowanego na lotnisku Cargo w stolicy, Dworczyk podał, że jest to ponad 600 m3 ładunku ze sprzętem medycznym, który jest niezbędny w walce z koronawirusem.



Szef KPRM dziękował w tym kontekście prezesom spółek Skarbu Państwa i agend rządowych, które realizują i kupują niezbędne materiały. Wyraził również wdzięczność dla prezydenta Andrzeja Dudy, który rozmawiał ostatnio z prezydentem Chin Xi Jinpingiem.



"Dzięki temu od przyszłego tygodnia uruchamiamy most powietrzny, który będzie przewoził wyłącznie cargo, towary niezbędne do ochrony medycznej dla służb medycznych, dla wszystkich służb, które biorą udział w walce z koronawirusem" - powiedział Dworczyk.



Szef KPRM poinformował także, że program "Lot do domu" zmierza ku końcowi. Jak podkreślił, do tej pory w ramach akcji polski przewoźnik przewiózł już do kraju z zagranicy ponad 34 tys. Polaków. Dodał, że obecne loty - realizowane do 5 kwietnia - będą lotami pozaeuropejskimi. Po 5 kwietnia - powiedział - rząd nie wyklucza pojedynczych lotów, "jeśli będzie taka konieczność".



Realizowane mają być loty do transportu towarów materiałów ochrony medycznej, przede wszystkim z Chin. Dworczyk podkreślił, że z tych lotów również będą mogły skorzystać firmy komercyjne, które - jak mówił - "w tej chwili zabiegają o to, żeby te materiały medyczne sprowadzić do Polski".



"Oczywiście to będą komercyjne rozliczenia z LOT-em, ale bezpłatnie z tych przelotów, z tych przewozów będą mogły skorzystać samorządy, organizacje pozarządowe, które chcą przekazać później materiały agendom rządowym, szpitalom, czy służbie zdrowia" - podkreślił szef KPRM.



We wtorek prezydent Andrzej Duda odbył rozmowę telefoniczną z prezydentem Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpingiem. Jak poinformował później prezydent Duda, rozmowa dotyczyła m.in. sytuacji Polski ws. epidemii koronawirusa.

"Pan prezydent poinformował mnie także jak wygląda sytuacja w Chinach. Pogratulowałem tego, że w dużym stopniu udało się zapanować nad epidemią i że Chiny powoli, ale konsekwentnie, mogą wracać do pracy i dzięki temu, że m.in. mogą wracać do pracy, będzie możliwe także to, żebyśmy mogli kupić w Chinach ten potrzebny nam sprzęt" - mówił podczas środowej konferencji prasowej.



Prezydent Polski zaznaczył, że Chiny produkują obecnie sprzęt medyczny w ogromnej ilości.

"Pan prezydent powiedział, że mamy tutaj, jako Polska, zielone światło, aby takich zakupów dokonywać i takie zakupy są dokonywane. Już jutro pierwszy samolot z Chin wyląduje z tym właśnie wyposażeniem, w najbliższych dniach możemy się spodziewać kolejnych samolotów" - powiedział.



Zapowiedział przy tym, że wśród innych działań jest także uruchamianie produkcji wyposażenia medycznego w kraju, co - jak mówił - było omawiane na posiedzeniu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego.