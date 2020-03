Prezydent podpisał ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa.

Andrzej Duda / PAP/Piotr Polak /

Ustawa przewiduje m.in. możliwość wprowadzenia zdalnej pracy w czasie kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego; wypłatę zasiłków za czas zamknięcia szkół, przedszkoli i żłobków; wydawanie poleceń przez wojewodę organom administracji; wyłączenia przepisów prawa budowlanego czy ustawy o zamówieniach publicznych. Na jej mocy żołnierze służby czynnej będą mogli wykonywać dodatkowe zadania; uproszczone ma zostać przekazywanie asortymentu przez Agencję Rezerw Materiałowych.



Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych został przekazany Sejmowi w ubiegłą niedzielę wieczorem. Sejm uchwalił ustawę w poniedziałek. W piątek bez poprawek poparł ją Senat.



Dziś prezydent podpisał ustawę, która została już opublikowana w Dzienniku Ustaw. Ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po jej ogłoszeniu.

Duda: Podpisałem ustawę ws. koronawirusa najszybciej, jak było to możliwe

O podpisaniu ustawy prezydent poinformował w Nysie po wizycie w Szpitalu Powiatowym im. Błogosławionej Siostry Elżbietanki Marii Merkert.



Podpisałem ją (ustawę - PAP) najszybciej, jak było to możliwe i mam nadzieję, że już w najbliższych dniach w oparciu o tę ustawę będzie możliwe działanie dla dyrektorów szpitali, starostów, marszałków, wszystkich tych, którzy za szpitale odpowiadają - po to, żebyśmy byli jeszcze lepiej przygotowani - mówił Andrzej Duda, po tym, gdy zaprezentował podpisany akt prawny.



Wcześniej prezydent poinformował, że odbył spotkanie poświęcone przygotowaniu na koronawirusa w województwie opolskim. Mogę państwu powiedzieć, że po tej konsultacji wiem, że dwie osoby przebywają w tej chwili w szpitalach na kwarantannie, dwie osoby są w tej chwili w kwarantannie domowej, 64 osoby są poddane nadzorowi. Więc nie ma żadnej osoby w tym województwie, u której stwierdzono by występowanie koronawirusa do tej pory - powiedział prezydent.



Podkreślił, że powiatowy szpital w Nysie ma oddział zakaźny i jest przygotowany na przyjęcie pacjentów.