Zima pokaże pazury. Arktyczne mrozy w Polsce

Z prognoz IMGW wynika, że w najbliższych dniach do Polski dotrze artyczne powietrzne. Najnowsze mapy, oparte na prognozach europejskiego modelu ECMWF, pokazują, że nocne temperatury będą systematycznie spadać, a lokalnie mogą osiągać wartości typowe dla arktycznych mas powietrza. Najzimniej zrobi się na południu i wschodzie kraju.

Początek stycznia przyniesie jeszcze umiarkowane wartości - w nocy z piątku na sobotę termometry w większości regionów pokażą od -2 do -7 st. C. To jednak dopiero początek. Już w kolejnych dniach chłód będzie się pogłębiał, szczególnie nocami i nad ranem.

Według prognoz IMGW od poniedziałku 5 stycznia mróz obejmie niemal cały kraj. Na północnym wschodzie, w centrum oraz na południu temperatury minimalne spadną do około -10 st. C, a miejscami nawet niżej. Najzimniejsze noce prognozowane są w drugiej połowie przyszłego tygodnia.

Nawet kilkanaście stopni poniżej zera

Kulminacja chłodu ma mieć miejsce w okolicach 9-10 stycznia. Wówczas, zwłaszcza na terenach górskich i podgórskich oraz w kotlinach, nocami możliwe są spadki temperatur do -15, a lokalnie nawet do około -18 st. C. Silny mróz pojawi się też na wschodzie kraju.

Meteorolodzy zwracają uwagę, że przy rozpogodzeniach i słabym wietrze odczuwalna temperatura będzie jeszcze niższa.

fot. IMGW

W Karkonoszach wprowadzono 1. stopnień zagrożenia lawinowego

Grupa Karkonoska GOPR poinformowała o wprowadzeniu w piątek pierwszego stopnia zagrożenia lawinowego w Karkonoszach. Nocą w górach spadło ok. 20 cm śniegu. Ratownicy zalecili szczególną ostrożność na stromych i eksponowanych stokach.



Ostrzeżenie o zagrożeniu lawinowym obowiązuje od piątkowego poranka. Jego stopień określany jest jako niski.



"W ostatnich godzinach spadło około 20 cm świeżego śniegu, przy silnym wietrze z kierunku południowo-zachodniego. Śnieg jest transportowany i odkładany na stokach o wystawie północnej, gdzie tworzy depozyty słabo związane z podłożem" - napisali ratownicy z Grupa Karkonoska GOPR na Facebooku.

Wyjaśnili, że zjawisko to występuje szczególnie na stromych stokach kotłów polodowcowych, za przełamaniami terenu i w zagłębieniach. Pokrywa śnieżna na ogół jest stabilna i dobrze związana, ale zagrożenie może występować w miejscach odkładania śniegu przez wiatr. Jak zaznaczyli, konieczna jest szczególna ostrożność na stromych i eksponowanych stokach oraz w miejscach nawiewów śniegu.



"Na wielu odcinkach szlaków występują zaspy, część tras nie jest przetarta, a świeży śnieg przykrywa kamienie i lód, wszystko to może utrudniać poruszanie się" - podkreślili.