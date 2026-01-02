Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia dla województw podkarpackiego, małopolskiego i śląskiego. Silny wiatr w porywach do 65 km/h i intensywne opady śniegu mogą powodować utrudnienia w ruchu oraz zagrożenie dla życia i zdrowia. Podobne alerty obowiązują też na Dolnym Śląsku. Z kolei w przyszłym tygodniu do Polski dotrze arktyczne powietrzne i temperatury rzędu -18 st. C.

Zobacz również:

Ostrzeżenia I stopnia przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi wydane zostały dla południa województwa podkarpackiego, małopolskiego i śląskiego.

Instytut prognozuje na tych terenach zawieje i zamiecie śnieżne, które będą spowodowane opadami śniegu i wiatrem o średniej prędkości do 35 km/h, a w porywach do 65 km/h, z południowego zachodu. Alerty będą obowiązywały do soboty do godz. 16.

Do godz. 12 w piątek podobne ostrzeżenia, razem z alertami I stopnia przed intensywnymi opadami śniegu trwającymi do godz. 18, będą obowiązywały również w południowo-zachodniej części woj. dolnośląskiego. Wiatr wiejący w porywach do 65 km/h może spowodować przyrost pokrywy śnieżnej do 15 cm.

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne, zagrożenie zdrowia i życia.

Ostrzeżenia przed oblodzeniem dla całego kraju

IMGW wydał nowe ostrzeżenia I stopnia przed oblodzeniem na terenie całego kraju. We wszystkich 16 województwach Instytut prognozuje miejscami wilgotne i mokre nawierzchnie dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu, które następnie będą ulegać zamarzaniu i oblodzeniu

Temperatura minimalna wyniesie od minus 4 st. C do minus 1 st. C, a przy gruncie od minus 6 st. C do minus 3 st. C. Miejscami ujemna temperatura powietrza utrzyma się również w ciągu dnia w sobotę.

Ostrzeżenia te będą obowiązywały od piątku od godz. 17 do soboty do godz. 8 rano.

Na północnym krańcu Polski, czyli na terenie północno-zachodniego Pomorza oraz w północno-wschodniej części woj. zachodnio-pomorskiego będą obowiązywały ostrzeżenia II stopnia przed intensywnymi opadami śniegu. Wystąpią przelotne opady śniegu o umiarkowanym i silnym natężeniu, które spowodują przyrost pokrywy śnieżnej o 15 cm do 30 cm, a miejscami o 40 cm.

Ostrzeżenia zaczną się w piątek o godz. 22 i potrwają do nocy z soboty na niedzielę.

Zima pokaże pazury. Arktyczne mrozy w Polsce

Z prognoz IMGW wynika, że w najbliższych dniach do Polski dotrze artyczne powietrzne. Najnowsze mapy, oparte na prognozach europejskiego modelu ECMWF, pokazują, że nocne temperatury będą systematycznie spadać, a lokalnie mogą osiągać wartości typowe dla arktycznych mas powietrza. Najzimniej zrobi się na południu i wschodzie kraju.

Początek stycznia przyniesie jeszcze umiarkowane wartości - w nocy z piątku na sobotę termometry w większości regionów pokażą od -2 do -7 st. C. To jednak dopiero początek. Już w kolejnych dniach chłód będzie się pogłębiał, szczególnie nocami i nad ranem.

Według prognoz IMGW od poniedziałku 5 stycznia mróz obejmie niemal cały kraj. Na północnym wschodzie, w centrum oraz na południu temperatury minimalne spadną do około -10 st. C, a miejscami nawet niżej. Najzimniejsze noce prognozowane są w drugiej połowie przyszłego tygodnia.

Nawet kilkanaście stopni poniżej zera

Kulminacja chłodu ma mieć miejsce w okolicach 9-10 stycznia. Wówczas, zwłaszcza na terenach górskich i podgórskich oraz w kotlinach, nocami możliwe są spadki temperatur do -15, a lokalnie nawet do około -18 st. C. Silny mróz pojawi się też na wschodzie kraju.

Meteorolodzy zwracają uwagę, że przy rozpogodzeniach i słabym wietrze odczuwalna temperatura będzie jeszcze niższa. 

W Karkonoszach wprowadzono 1. stopnień zagrożenia lawinowego

Grupa Karkonoska GOPR poinformowała o wprowadzeniu w piątek pierwszego stopnia zagrożenia lawinowego w Karkonoszach. Nocą w górach spadło ok. 20 cm śniegu. Ratownicy zalecili szczególną ostrożność na stromych i eksponowanych stokach.

Ostrzeżenie o zagrożeniu lawinowym obowiązuje od piątkowego poranka. Jego stopień określany jest jako niski.

"W ostatnich godzinach spadło około 20 cm świeżego śniegu, przy silnym wietrze z kierunku południowo-zachodniego. Śnieg jest transportowany i odkładany na stokach o wystawie północnej, gdzie tworzy depozyty słabo związane z podłożem" - napisali ratownicy z Grupa Karkonoska GOPR na Facebooku.

Wyjaśnili, że zjawisko to występuje szczególnie na stromych stokach kotłów polodowcowych, za przełamaniami terenu i w zagłębieniach. Pokrywa śnieżna na ogół jest stabilna i dobrze związana, ale zagrożenie może występować w miejscach odkładania śniegu przez wiatr. Jak zaznaczyli, konieczna jest szczególna ostrożność na stromych i eksponowanych stokach oraz w miejscach nawiewów śniegu.

"Na wielu odcinkach szlaków występują zaspy, część tras nie jest przetarta, a świeży śnieg przykrywa kamienie i lód, wszystko to może utrudniać poruszanie się" - podkreślili.