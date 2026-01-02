Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia dla województw podkarpackiego, małopolskiego i śląskiego. Silny wiatr w porywach do 65 km/h i intensywne opady śniegu mogą powodować utrudnienia w ruchu oraz zagrożenie dla życia i zdrowia. Podobne alerty obowiązują też na Dolnym Śląsku. Z kolei w przyszłym tygodniu do Polski dotrze arktyczne powietrzne i temperatury rzędu -18 st. C.
Ostrzeżenia I stopnia przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi wydane zostały dla południa województwa podkarpackiego, małopolskiego i śląskiego.
Instytut prognozuje na tych terenach zawieje i zamiecie śnieżne, które będą spowodowane opadami śniegu i wiatrem o średniej prędkości do 35 km/h, a w porywach do 65 km/h, z południowego zachodu. Alerty będą obowiązywały do soboty do godz. 16.
Do godz. 12 w piątek podobne ostrzeżenia, razem z alertami I stopnia przed intensywnymi opadami śniegu trwającymi do godz. 18, będą obowiązywały również w południowo-zachodniej części woj. dolnośląskiego. Wiatr wiejący w porywach do 65 km/h może spowodować przyrost pokrywy śnieżnej do 15 cm.
Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne, zagrożenie zdrowia i życia.