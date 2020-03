Rząd pojął decyzję o rozszerzeniu kontroli sanitarnej na granicach. Od dziś kontrole obejmą granice: polsko ukraińską, polsko-białoruską, polsko-rosyjską oraz polsko-litewską - poinformował szef MSWiA Mariusz Kamiński po wtorkowym posiedzeniu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego. W poniedziałek kontrole sanitarne wprowadzono na granicach z Czechami i Niemcami.

Funkcjonariusze służb granicznych podczas kontroli sanitarnej pasażerów autobusów wjeżdżających do Polski / Andrzej Grygiel / PAP

Od wtorku rozszerzony zostanie zakres kontroli sanitarnej na granicach. Kontrole obejmą całą granicę wschodnią, czyli granice: polsko-ukraińską, polsko-białoruską, polsko-rosyjską, a także polsko-litewską.

W 100 proc. wszyscy przekraczający granice będą poddani procedurom sanitarnym. Punkty kontroli sanitarnej zostaną otworzone na granicy polsko-litewskiej. Również dzisiaj punkty takie będą rozciągnięte na całość granicy polsko-niemieckiej, przy wszystkich przejściach kołowych, będą punkty sanitarne - zapowiedział szef MSWiA Mariusz Kamiński.

Dodał, że od wczoraj funkcjonują punkty kontroli sanitarnej w pięciu miejscach przy przejazdach autostradowych.

Jak powiedział minister Kamiński, podczas kontroli stwierdzono kilka przypadków niepokojących, gdzie podróżni mieli powyżej 38 stopni gorączki. Te osoby zostały zaopiekowane, przewiezione przygotowanymi ambulansami do szpitali - zaznaczył.

Mamy również kontrolę sanitarną w odniesieniu do pasażerów promów, jak również pasażerów pociągów Intercity - dodał - Wszystko jest uruchomione.

Kamiński podkreślił, że jeśli chodzi o odwoływanie imprez masowych, wojewodowie w porozumieniu z organizatorami będą wydawali decyzje administracyjne dotyczące zakazu odbywania się takich imprez.

Imprezy masowe w Polsce odwołane

Premier Mateusz Morawiecki poinformował o odwołaniu wszystkich imprez masowych. Zakaz dotyczy wszystkich imprez sportowych i artystycznych, na które przychodzi ponad 1000 osób, a w hali ponad 500 osób.

Koronawirus i epidemia, która się rozszerza to realne i globalne zagrożenie. Światowa Organizacja Zdrowia proponuje podjęcie radykalnych działań ograniczających możliwość rozprzestrzeniania się koronawirusa, dlatego - my też, w poczuciu odpowiedzialności - chcemy raczej zapobiegać niż leczyć (...). Obserwując wszystko wokół, czytając zalecenia WHO a także w dyskusjach z wieloma naszymi partnerami: prezydentami, premierami innych państw podejmujemy decyzję, które mają na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się koronawirusa. Ograniczanie jego skutków społecznych, przede wszystkim dla zdrowia publicznego i tak właśnie dzisiaj, na naszym porannym spotkaniu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego podjęliśmy decyzję o odwołaniu imprez masowych - mówił premier podczas spotkania z mediami.

Premier: Podjęliśmy decyzję o odwołaniu wszystkich imprez masowych TVN24/x-news





Przywołując wprowadzony przez rząd we wtorek zakaz organizowania imprez masowych premier podkreślił, że ta decyzja jest zgodna z wytycznymi "ekspertów i epidemiologów", a także Głównego Inspektora Sanitarnego. Zdecydowaliśmy się na ten krok, który teraz wprowadzają Francja i Niemcy. Francja i Niemcy przyznają, że (w ich przypadku - PAP) jest to krok podjęty za późno. My chcemy go wprowadzić na czas - wyjaśnił Mateusz Morawiecki.

Rozważmy kolejne kroki, ale o tym będziemy informowali jutro i w kolejnych dniach - zapowiedział premier.

Według informacji Uniwersytetu Johna Hopkinsa, globalnie zarażonych koronawirusem jest 114 tys. osób. Najwięcej - 80 tys. chorych jest w Chinach, ponad 9 tys. przypadków zdiagnozowano we Włoszech, 7500 chorych jest w Korei Południowej. W Polsce 17 osób choruje na COVID-19, chorobę wywołaną koronawirusem.

Co wiemy o pacjentach, u których potwierdzono obecność koronawirusa?

Racibórz - 5 przypadków. Dwa przypadki potwierdzono 8 marca, kolejne trzy - dzień później. Wszyscy pacjenci są z Rybnika. Czworo z nich podróżowało tym samym środkiem transportu, a piąta osoba jest z rodziny jednego z zakażonych. Dwie osoby, które trafiły do szpitala w niedzielę, są "w sile wieku", a trzy kolejne - w średnim wieku.

Wrocław - 3 przypadki. To 26-latek, który samolotem wrócił z Wielkiej Brytanii (obecność koronawirusa potwierdzona 6 marca). Druga osoba to 73-latek, pacjent w grupie ryzyka. Zakaził się po kontakcie z bliską osobą, która przyleciała z zagranicy (obecność koronawirusa potwierdzona 8 marca). Dziś koronawirusa potwierdzono u trzeciej osoby, 74-letniej kobiety. To rodzina starszego mężczyzny przebywającego w szpitalu.

Ostróda - 2 przypadki. To 43-letnia kobieta, która podróżowała autokarem z Niemiec z pierwszym pacjentem z koronawirusem w Polsce (obecność koronawirusa potwierdzona 6). Mężczyzna przyjechał autokarem z Niemiec razem z "pacjentem zero" (obecność koronawirusa potwierdzona 7 marca)

Szczecin - 2 przypadki. Małżeństwo pochodzące ze Stargardu, po sześćdziesiątce, które wróciło z północnych Włoch (zakażenie potwierdzone 6 marca).

Warszawa - 2 przypadki. To Kobieta - obywatelka Hiszpanii, która do Polski przyleciała samolotem z Niemiec (zakażenie potwierdzone 8 marca). Oraz młody mężczyzna, który wrócił samolotem z Włoch (zakażenie potwierdzone 8 marca).

Kraków - 1 przypadek. To 60-letni mężczyzna, który wrócił z północnych Włoszech. (obecność koronawirusa potwierdzona 9 marca)

Zielona Góra - 1 przypadek. To pierwszy potwierdzony przypadek koronawirusa w Polsce. Mężczyzna ma 66 lat i pochodzi z Cybinki. Przyjechał do Polski autokarem z Niemiec (zakażenie potwierdzone 4 marca).

Poznań - 1 przypadek. To kobieta w średnim wieku, która w ostatnim czasie miała kontakt z osobą, która wróciła z Włoch. Stan kobiety lekarze określają jako ciężki (zakażenie potwierdzone 9 marca).