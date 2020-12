"Wprowadzamy ograniczanie w przemieszczaniu się od godz. 19.00 31 grudnia do godz. 6.00 1 stycznia" - poinformował na konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski.

Minister zdrowia Adam Niedzielski / Rafał Guz / PAP

Minister zdrowia poinformował na konferencji prasowej, że w sylwestra zostaną wprowadzone ograniczenia w przemieszczaniu się.

To ograniczenie będzie obowiązywało od godz. 19.00 31 grudnia do 6.00 rano dnia następnego - przekazał minister. Minister tłumaczył, że podczas zakazu przemieszczania się uzasadnione będzie tylko wychodzenie z domu np. do apteki lub w celu zawodowym.



Oprócz tego bardzo ważnym elementem jest to, że dla wszystkich osób, które będą przyjeżdżały do Polski transportem zorganizowanym, będzie obowiązek odbycia 10-dniowej kwarantanny - dodał Niedzielski.

Mandaty za złamanie ograniczenia przemieszczania w noc sylwestrową

Za złamanie ograniczenia przemieszczania się w noc sylwestrową będą groziły mandaty - poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski.



W ostatnim czasie poprawiliśmy od strony legislacyjnej strukturę przepisów, które są podstawą karania - uzupełnił



Główny doradca premiera ds. Covid-19 prof. Andrzej Horban stwierdził, że poza karami administracyjnymi największą karą może być zachorowanie lub przeniesienie choroby na osoby najbliższe. Czyli ciężka choroba, a niestety u niektórych śmierć. To jest prosta alternatywa - podkreślił.

Minister zdrowia podczas konferencji prasowej ogłosił także szereg innych, nowych restrykcji, które będą obowiązywały w Polsce po świętach Bożego Narodzenia.



Same apele to za mało dlatego od 28 grudnia do 17 stycznia wprowadzamy kwarantannę narodową; zamykamy hotele, także na ruch służbowy oraz stoki narciarskie - ogłosił Niedzielski.



Więcej o obostrzeniach przeczytacie w naszej relacji: Kwarantanna narodowa od 28 grudnia. Konferencja ministra zdrowia [TRANSMISJA]