Co zrobić, gdy podejrzewamy u siebie zakażenie koronawirusem? Jak postępować, gdy wróciliśmy z rejonu, w którym są ogniska koronawirusa? Wszelkie wątpliwości mają wyjaśnić nam konsultanci całodobowej infolinii NFZ.

Wczoraj minister zdrowia Łukasz Szumowski poinformował, że w Polsce do tej pory nie ma potwierdzonego przypadku koronawirusa. To jednak nie wystarczyło, by uspokoić setki Polaków, którzy obawiają się o swoje zdrowie.

Wiele rodaków wciąż nie wie jak postępować po powrocie do kraju, jeśli właśnie wrócili z Włoch lub innego miejsca, w którym jest wiele przypadków zakażenia koronawirusem. Ci, którzy mają wątpliwości dotyczące tego jak się zachowywać i kiedy powinniśmy zgłosić się do lekarza, mogą skorzystać z infolinii uruchomionej przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Numer infolinii NFZ dotyczący postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem: 800 190 590.

Infolinia NFZ dotycząca koronawirusa jest czynna całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.

Dodatkowo też pasażerowie wszystkich połączeń międzynarodowych Polskich Kolei Państwowych, powracający do kraju, będą informowani o tym, jak mają postępować, gdy mają jakiekolwiek wątpliwości co do swego stanu zdrowia.

Dziś we wszystkich urzędach wojewódzkich odbędą się spotkania w obecności przedstawicieli NFZ-u z dyrektorami szpitali po to, aby rozmawiać o procedurach związanych z koronawirusem, o ich wdrażaniu i prowadzeniu akcji informacyjnych.

Dziś rozpocznie się też akcja informacyjna na szeroką skalę, skierowana do obywateli i do wszystkich agend państwowych zaangażowanych w te przygotowania.