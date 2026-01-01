​Ukraiński wywiad wojskowy (HUR) ujawnił, że sfabrykował informacje o śmierci Denisa Kapustina, dowódcy Rosyjskiego Korpusu Ochotniczego (RDK). Dzięki operacji udało się przejąć pół miliona dolarów, które rosyjskie służby przeznaczyły na jego likwidację. Kapustin pozostaje na froncie, a środki finansowe wzmocnią ukraińskie jednostki specjalne.

Ukraiński wywiad wojskowy sfabrykował informację o śmierci Denisa Kapustina.

Operacja pozwoliła przejąć pół miliona dolarów przeznaczonych przez rosyjskie służby na zamach.

Kapustin pozostaje dowódcą RDK i zapewnia o gotowości do dalszej walki.

Przejęte środki mają wesprzeć ukraińskie jednostki specjalne.

Operacja trwała ponad miesiąc i pozwoliła zidentyfikować osoby odpowiedzialne za zlecenie zamachu.

Ukraiński wywiad wojskowy (HUR) poinformował, że celowo rozpowszechnił fałszywą informację o śmierci Denisa Kapustina, znanego również jako Denis Nikitin lub White Rex. Kapustin, dowódca Rosyjskiego Korpusu Ochotniczego, miał rzekomo zginąć w ataku drona FPV na froncie zaporoskim. Informacja ta szybko rozprzestrzeniła się w ukraińskich mediach, wywołując poruszenie zarówno po stronie ukraińskiej, jak i rosyjskiej.

Przejęcie środków przeznaczonych na zamach

HUR ujawnił, że operacja trwała ponad miesiąc i pozwoliła zidentyfikować osoby w Rosji, które na zlecenie najwyższych władz, w tym Władimira Putina, planowały zamach na Kapustina. Dzięki misternie przeprowadzonej akcji, ukraińskim służbom udało się przejąć pół miliona dolarów, które rosyjskie służby specjalne przeznaczyły na likwidację dowódcy RDK. Pieniądze te mają zostać wykorzystane na wsparcie ukraińskich jednostek specjalnych.

Po ujawnieniu operacji Denis Kapustin zapewnił, że jego kilkudniowa nieobecność na froncie nie wpłynęła na zdolności bojowe jego formacji. Podkreślił, że jest gotów wrócić do realizacji zadań i kontynuować dowodzenie Rosyjskim Korpusem Ochotniczym. Szef HUR, generał Kyryło Budanow, powitał Kapustina z powrotem, podkreślając, że przejęte środki zostaną przeznaczone na walkę z rosyjskim agresorem.

Kim jest Denis Kapustin?

Denis Kapustin urodził się w Moskwie w 1984 roku, ale większość życia spędził w Europie Zachodniej, m.in. w Holandii i Niemczech. Był związany ze środowiskami skrajnej prawicy i kibicowskimi. W 2014 roku brał udział w protestach Euromajdanu w Kijowie.

Od początku pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 roku uczestniczył w działaniach bojowych, a w sierpniu tego samego roku założył Rosyjski Korpus Ochotniczy, który brał udział w rajdach na terytorium Rosji.