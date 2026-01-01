W szpitalu w Rotterdamie pomocy wymagało 14 pacjentów, w tym 10 nieletnich, z urazami oczu. Konieczne były m.in. natychmiastowe operacje.

W wielu miejscach doszło do znaczącego pogorszenia się jakości powietrza. Tysiące zgłoszeń sprawiły, że numer alarmowy 112 był przeciążony - władze apelowały o dzwonienie wyłącznie w sytuacjach zagrożenia życia.

Niespokojna sylwestrowa noc w Amsterdamie. / AA/ABACA / PAP/Abaca

Przemoc wobec służb

Szczególne zaniepokojenie wzbudziła skala przemocy wobec służb. Policjanci, strażacy i ratownicy medyczni byli obrzucani fajerwerkami, kamieniami, a w Bredzie w dzielnicy Tuinzigt użyto koktajli Mołotowa.

Szefowa holenderskiego związku zawodowego policjantów, Nine Kooiman, powiedziała BBC, że skala przemocy była "bezprecedensowa". Policjantka przyznała, że podczas swojej zmiany w Amsterdamie była obrzucana fajerwerkami i innymi niebezpiecznymi materiałami.

Policjanci określili sylwestrową noc jako jedną z najbardziej brutalnych w ostatnich latach.