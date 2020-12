Zgodnie z zapowiedziami, pierwsza partia szczepionek na koronawirusa dotarła dziś do Polski. Trafiła do magazynu Agencji Rezerw Materiałowych w Wąwale pod Tomaszowem Mazowieckim.

W sobotę nad ranem, ok. godz. 6.45, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, szczepionki trafiły do celu - poinformował PAP prezes Agencji Rezerw Materiałowych Michał Kuczmierowski.

Pierwsza dostawa szczepionek - 10 tys. sztuk - wyruszyła do Polski w nocy z 24 na 25 grudnia z belgijskiego magazynu firmy Pfizer w Puurs. Szczepionki przekroczyły polską granicę w piątek po godz. 22 na przejściu granicznym w Świecku. Przewożone były busem w dwóch specjalnych kartonach z suchym lodem w temperaturze około -75 st. Celsjusza.

Szczepionki, które już są w Polsce, trafią do 72 szpitali. Kolejna partia zostanie dostarczona do ponad 500 szpitali, gdzie szczepiony będzie personel medyczny. Kolejne 300 tys. dawek Pfizer ma dostarczyć w kolejnym tygodniu. Jak zapowiadał premier Mateusz Morawiecki, do końca stycznia do Polski powinno trafić 1,5 mln dawek.

Program szczepień zakłada, że w pierwszej kolejności zaszczepieni będą m.in. pracownicy sektora ochrony zdrowia (np. lekarze, pielęgniarki i farmaceuci), pracownicy DPS-ów i MOPS-ów oraz personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych, w tym w stacjach sanitarno-epidemiologicznych. Następnie seniorzy, służby mundurowe i nauczyciele.

Dr Sutkowski: Największą szanse widzę w masowych szczepieniach

W niedzielę ruszyć mają szczepienia osób z grupy "zero", czyli pracowników służby zdrowia. To będzie ważny krok w kierunku wyjścia z pandemii - mówi w rozmowie z RMF FM doktor Michał Sutkowski, rzecznik Kolegium Lekarzy Rodzinnych. Będzie to nadzieja dla nas wszystkich. Nikt by się nie spodziewał, że tak szybko będziemy mogli się szczepić. Największą szansę widzę w masowych, naprawdę powszechnych szczepieniach. Jeżeli nie przegapimy tego okresu, chociaż nie wierzę w to, żebyśmy się w 60 czy 70 proc. zaszczepili... Ten, kto jest świadomy, niech to zrobi. Jemu pomoże, jego bliskim pomoże - podkreśla.



Dr Sutkowski podkreśla, że jest spokojny o bezpieczne działanie szczepionki. Ma jednak obawy, że duża część Polaków nie zechce z niej skorzystać. Trzeba na jednej szali postawić koronawirusa, który jest chorobą śmiertelną w ponad 2 procentach. Po drugiej stronie należy postawić ból w miejscu wstrzyknięcia - tłumaczy. Sugeruje, żeby jak najszybciej zorganizować dużą kampanię edukacyjną, która zachęci Polaków do szczepień przeciwko koronawirusowi. Apeluje też do medyków, by dawali dobry przykład.