Będą regularne spotkania premiera z parlamentarzystami ws. koronawirusa, codziennie będzie też przesyłany biuletyn informacyjny do klubów parlamentarnych - zapowiedział szef KPRM Michał Dworczyk. Opozycja zapewniła, że jest gotowa do współpracy z rządem ws. walki z koronawirusem.

Spotkanie premiera z przedstawicielami opozycji / Paweł Supernak / PAP

W czwartek w KPRM odbyło się spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z przedstawicielami opozycji. Było poświęcone sytuacji związanej z koronawirusem. W rozmowach wziął też udział minister zdrowia Łukasz Szumowski i szef KPRM Michał Dworczyk. Koalicję Obywatelską reprezentował wiceszef PO Tomasz Siemoniak i sekretarz generalny Platformy Marcin Kierwiński; Lewicę - Marcelina Zawisza oraz Wiesław Szczepański; klub PSL-Kukiz15 - prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Paweł Kukiz, a Konfederację - Krzysztof Bosak i Jakub Kulesza. W spotkaniu udział wziął również szef klubu PiS Ryszard Terlecki.

Dworczyk poinformował po spotkaniu, że szef rządu przedstawił bieżące informacje dotyczące koronawirusa. Zapowiedział, że od poniedziałku do każdego klubu parlamentarnego codziennie rano będzie przesyłany biuletyn z najważniejszymi informacjami na ten temat.



Ponadto, jak mówił Dworczyk, spotkania premiera z parlamentarzystami będą odbywały się w KPRM regularnie. Dla rządu PiS to jest niezwykle ważne, żeby tego rodzaju sprawy były ponad podziałami politycznymi, choroba nie ma barw politycznych - oświadczył szef kancelarii premiera. Dziękował też przedstawicielom opozycji, że potrafili wznieść się ponad podziały.



Szef KPRM po spotkaniu premiera z opozycją ws. koronawirusa: Padły konkretne propozycje TVN24/x-news

"Skorzystamy z podpowiedzi opozycji"

Szef Kancelarii Premiera zapowiedział, że- mówił Dworczyk.- dodał.

Dworczyk poinformował, że w czasie spotkania padło kilka propozycji ze strony opozycyjnej, np. druku ulotek w języku ukraińskim. Skorzystamy z tych podpowiedzi. Ważny jest dialog i to, by współpracować w tej sprawie spokojnie i merytorycznie - zaznaczył.

Dworczyk był pytany przez dziennikarzy o dodatkowe środki na walkę z koronawirusem; dopytywano go, czy rząd przeznaczy na ten cel więcej niż 100 mln zł. Tak. Premier jeszcze raz zapewnił, że jakiekolwiek środki będą potrzebne do walki z koronawirusem, te środki znajdą się w budżecie państwa polskiego. W tej chwili jest uruchomione 100 mln zł z rezerwy ogólnej premiera, jest 1 mld 280 mln z rezerwy kryzysowej - mówił.



"Jakiekolwiek środki będą potrzebne do walki z koronawirusem, znajdą się w budżecie" TVN24/x-news

Opozycja deklaruje gotowość współpracy

Po spotkaniu przedstawiciele zarówno Lewicy, jak i KO deklarowali, że są gotowi do współpracy.

Powiedziałem, że jesteśmy krytyczni wobec wielu działań rządu premiera Morawieckiego, ale w tych sprawach będziemy współpracowali - powiedział wiceszef PO Tomasz Siemoniak. Dziś nie ma ważniejszej sprawy niż zdrowie Polaków i jesteśmy gotowi do współpracy w każdej formie - dodał.



Sekretarz generalny PO Marcin Kierwiński podkreślił, że przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej postulowali, by szpitale prowadzone przez samorządy nie były w żaden sposób dyskryminowane finansowo. Zwracaliśmy uwagę na kwestie transparentności w wydawaniu środków publicznych, a rząd w ostatni poniedziałek dostał specjalne narzędzie, które daje mu wielką odpowiedzialność - mówił Kierwiński. Mamy nadzieję, że rząd uzbrojony w tę ustawę będzie skutecznie walczył o bezpieczeństwo Polaków - dodał.



Szef sejmowej komisji administracji i spraw wewnętrznych Wiesław Szczepański (Lewica) poinformował, że 18 marca sejmowa Komisja Administracja przyjmie sprawozdanie do ustawy o zarządzaniu kryzysowym, natomiast 24 marca komisja zajmie się ustawą o powiadamianiu ratunkowym. Zdrowie nie ma ceny i deklarujemy pełną współpracę, jeśli chodzi o nasz klub - dodał Szczepański.



Lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że na spotkaniu z szefem rządu zgłosił kilkanaście wniosków merytorycznych i większość z nich zostało przyjętych. Lider PSL wnioskował o wyposażenie szpitali w odpowiednią ilość sprzętu potrzebnego, aby zapewnić bezpieczeństwo pracownikom. Po drugie wnosił, aby ulotki informacyjne dot. koronawirusa były nie tylko w języku polskim, ale również ukraińskim. Lider PSL upomniał się też o rolników, o to by w przypadku objęcia kwarantanną mogli mieć wypłacane odszkodowania.



Jakub Kulesza (Konfederacja) powiedział PAP, że spotkanie miało "charakter uspokajający", a premier informował o przygotowaniu różnych instytucji państwowych do reagowania na sytuację wokół koronawirusa. My ze swej strony przekazaliśmy apel do wszystkich, by nie wzmagać paniki wokół sprawy - przez co rozumiemy zarówno rozmaite wypowiedzi medialne, jak i sposób procedowania nad specustawą w sprawie koronawirusa - poinformował.



W przyszłości, jak zapewniali uczestnicy, mają odbywać się kolejne takie spotkania.



W środę rano minister zdrowia poinformował, że potwierdzono w Polsce pierwszy przypadek koronawirusa. Pacjent jest hospitalizowany w Zielonej Górze w Szpitalu Uniwersyteckim - na oddziale zakaźnym. W czwartek rano Szumowski poinformował, że na ten moment nie ma żadnego kolejnego potwierdzonego przypadku zakażenia koronawirusem.