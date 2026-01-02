Tragiczny finał wypadku samochodowego na trasie z Białego Boru do Biskupic w Zachodniopomorskiem. 19-letnia pasażerka osobowego Peugeota, które uderzyło w drzewo, zginęła na miejscu. 34-letni kierowca zmarł, po przewiezieniu do szpitala - przekazała asp. szt. Anna Matys z Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku.

Do wypadku doszło w piątek na prostym odcinku drogi w powiecie szczecineckim, około dwa kilometry od Białego Boru w kierunku Biskupic w województwie zachodniopomorskim. To tam osobowy Peugeot, którym kierowała 34-letni mężczyzna uderzył w przydrożne drzewo.

Policja ustala przyczyny zdarzenia. Oficer prasowa szczecineckiej policji asp. szt. Anna Matys zaznaczyła, że w piątek po południu panowały trudne warunki atmosferyczne. Pogarszały się z każdą godziną. Były opady śniegu, które następnie zaczęły marznąć - wskazała policjantka.

W wypadku zginęła na miejscu 19-letnia pasażerka. 34-letni kierowca w krytycznym stanie został przetransportowany do szpitala. Mimo starań lekarzy, życia mężczyzny nie udało się uratować.

