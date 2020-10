​Donald Trump poinformował, że on i jego żona Melania otrzymali pozytywne testy na obecność koronawirusa. Wcześniej prezydent USA trafił na kwarantannę po tym, jak wirusa wykryto u jednej z jego bliskich współpracownic.

Prezydent USA Donald Trump ma koronawirusa / Craig Lassig / PAP/EPA

Dzisiaj Pierwsza Dama i ja otrzymaliśmy pozytywne wyniki testu na Covid-19. Rozpoczniemy kwarantannę i proces leczenia natychmiast. Przejdziemy przez to razem - napisał Donald Trump na Twitterze.

Donald Trump i jego małżonka Melania czują się dobrze i planują pozostać w Białym Domu w trakcie powrotu do zdrowia - poinformował osobisty lekarz prezydenta Sean Conley.



Na piątek Trump w swoim programie miał zaplanowane kilkanaście spotkań. Wśród nich był wiec wyborczy na Florydzie. Za 32 dni odbędą się w USA wybory prezydenckie, w których Trump ubiega się o reelekcję.

Jak już zbyt wielu Amerykanów w tym roku prezydent i ja jesteśmy w domowej kwarantannie po pozytywnych testach na koronawirusa. Czujemy się dobrze, a ja przełożyłam wszystkie najbliższe wydarzenia - napisała na Twitterze Melania Trump.

Wcześniej test na Covid-19 dał pozytywny rezultat u doradczyni Trumpa Hope Hicks. Przebywała ona na pokładzie samolotu Air Force One, gdy prezydent zmierzał na wtorkową debatę do Cleveland w Ohio oraz na środowy wiec w Minnesocie.

Łącznie liczba wykrytych przypadków SARS-CoV-2 wzrosła w USA dziś do 7 277 352. Pod koniec września ten bilans dziennie zwiększał się średnio o ok. 45 tys. Bilans ofiar śmiertelnych epidemii wzrósł do 207 711.

Zgodnie ze statystykami dziennika "New York Times" sytuacja epidemiologiczna (przyrost tempa wykrywanych przypadków Covid-19) pogarsza się na początku jesieni w 29 amerykańskich stanach. W przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców najwięcej infekcji wykrywa się w Dakocie Północnej, Dakocie Południowej oraz Wisconsin.