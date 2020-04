Premier Mateusz Morawiecki ogłosił podczas konferencji prasowej plan łagodzenia restrykcji wprowadzonych w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Przekazał, że prawdopodobnie co tydzień lub dwa tygodnie będą stawiane kolejne kroki w powrocie do normalności. Jakich zmian możemy się spodziewać w najbliższych tygodniach?

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział w czwartek, że na dalszych etapach łagodzenia przepisów związanych z epidemią koronawirusa będą otwierane kolejno rzemiosło, a następnie handel i usługi, także w tych obszarach, gdzie jest bardzo bliski kontakt człowieka z człowiekiem.

Teraz będziemy w kolejnych etapach otwierać rzemiosło, następnie handel, choć już i dzisiaj przecież w tym, co powiedziałem jest złagodzenie przepisów dotyczących handlu, a na końcu usługi. Na samym końcu usługi typu salony tatuażu, piercingu czy rehabilitacji - tam, gdzie jest bardzo bliski kontakt człowieka z człowiekiem i ta możliwość transmisji jest bardzo wysoka - powiedział Morawiecki na wspólnej konferencji z ministrem zdrowia Łukasz Szumowski.



Szef rządu podkreślił też, że informacje o łagodzeniu przepisów będą przedstawiane w odpowiednich interwałach czasowych. "Może co tydzień, ale może co dwa" - podkreślił. Zastrzegł, że to zależy od kryteriów dotyczących stanu epidemii.



Chcemy przedstawiać te kolejne etapy, które dzisiaj pokrótce zarysowujemy, w których będziemy dalej zmniejszać te obostrzenia, zmniejszać, łagodzić, ale jednocześnie utrzymywać ten nowy system, nowy reżim koronawirusa, który na nas wszystkich, na całym świecie, nakłada pewne obowiązki - dodał premier.