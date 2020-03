Na razie mamy maseczki ochronne po cenie dziesięć razy wyższej niż na początku roku. Lada dzień w sklepach spożywczych mogą pojawić się tłumy klientów wykupujące wszystko, co ma dłuższą datę ważności, bo pewnie można założyć, że reakcja Polaków na pojawienie się koronawirusa będzie przypominać to, co dzieje się w innych krajach. Polska giełda już zachowała się podobnie jak zagraniczne. W tempie nienotowanym od lat spadały ceny akcji niemal wszystkich spółek. W niektórych polskich fabrykach zaczyna brakować komponentów sprowadzanych z Chin.

