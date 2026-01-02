Na początku stycznia odbędzie się seria spotkań na najwyższym szczeblu poświęconych zakończeniu wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Prezydent Wołodymyr Zełenski zapowiedział, że rozmowy z udziałem doradców ds. bezpieczeństwa oraz liderów państw europejskich i USA mogą przynieść przełomowe decyzje dotyczące przyszłości Ukrainy.

/ Shutterstock

3, 6 i 7 stycznia odbędą się spotkania doradców ds. bezpieczeństwa oraz przywódców państw w sprawie pokoju na Ukrainie.

6 stycznia we Francji planowane jest spotkanie na szczeblu liderów z udziałem prezydenta Francji i innych europejskich przywódców.

W rozmowach uczestniczą także premierzy Kanady, Polski, szefowie instytucji europejskich oraz sekretarz generalny NATO.

USA zapewniły Ukrainie pełne gwarancje bezpieczeństwa, a europejskie gwarancje są niemal całkowicie dopięte, zwłaszcza w wymiarze militarnym.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że już 3 stycznia odbędzie się spotkanie doradców ds. bezpieczeństwa państw koalicji wspierającej Ukrainę. Następnie, 6 stycznia, we Francji zaplanowano rozmowy na najwyższym szczeblu z udziałem prezydenta Emmanuela Macrona i przywódców europejskich. Kolejna narada doradców odbędzie się 7 stycznia, aby omówić dalsze kroki i przygotować grunt pod kolejne spotkania liderów Europy i Stanów Zjednoczonych.

Udział światowych liderów

W rozmowach dotyczących zakończenia wojny uczestniczą kluczowi światowi przywódcy, w tym premier Polski Donald Tusk, premier Kanady Mark Carney, szefowie instytucji europejskich oraz sekretarz generalny NATO Mark Rutte.

Donald Tusk podkreślił, że osiągnięcie pokoju w Ukrainie jest coraz bliżej, a kluczowa pozostaje ścisła koordynacja działań rządu i prezydenta Karola Nawrockiego.

Przełom w negocjacjach pokojowych

W ostatnich dniach doszło także do spotkania Wołodymyra Zełenskiego z prezydentem USA Donaldem Trumpem na Florydzie. Obaj politycy ogłosili znaczące postępy w negocjacjach pokojowych.

Zełenski poinformował, że 20-punktowy plan pokojowy jest już w 90 procentach uzgodniony, a gwarancje bezpieczeństwa ze strony USA zostały zapewnione w pełni. Europejskie gwarancje są niemal całkowicie dopięte, zwłaszcza w aspekcie militarnym.