​Pogrzeb zmarłego 20 grudnia jazzmana Michała Urbaniaka odbędzie się w środę, 7 stycznia 2026 roku na Powązkach Wojskowych w Warszawie - poinformowała rodzina artysty. Złożenie urny z prochami nastąpi w Alei Zasłużonych, a uroczystości pogrzebowe będą miały charakter wojskowy.

Pogrzeb wybitnego muzyka Michała Urbaniak odbędzie się 7 stycznia na Powązkach Wojskowych w Warszawie / Piotr Polak / PAP

Uroczystości pogrzebowe Michała Urbaniaka, wybitnego jazzmana i kompozytora, odbędą się w środę, 7 stycznia 2026 roku o godzinie 13:00 w Domu Pogrzebowym na Powązkach Wojskowych w Warszawie.

Po ceremonii urna z prochami artysty zostanie złożona w Alei Zasłużonych. Jak poinformowała rodzina, uroczystość będzie miała charakter państwowy.

Michał Urbaniak zmarł 20 grudnia 2025 roku w wieku 82 lat.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w środę 7 stycznia 2026 o godz. 13:00 w Domu Pogrzebowym na Powązkach Wojskowych, po czym nastąpi odprowadzenie i złożenie urny z prochami w Alei Zasłużonych. Jak przekazała rodzina zmarłego jazzmana, uroczystość będzie miała charakter państwowy.

Michał Urbaniak - znany i cenionym jazzman, kompozytor i aranżer, zasłynął nagrywając płytę "Tutu" z legendą jazzu Milesem Davisem. Popularność zdobył jako współtwórca i kreator muzyki Fusion. Nagrał kilkadziesiąt autorskich płyt, był twórcą muzyki do filmów.

Michał Urbaniak w 1973 roku wyjechał z Polski do Nowego Jorku. Zapraszał i bywał zapraszany do współpracy przez takie sławy światowego jazzu, jak: Quincy Jones, Billy Cobham, Stephane Grappelli, Joe Zawinul czy Herbie Hancock. Był wielokrotnie nagradzany, m.in. jego nazwisko w 1992 roku znalazło się w prestiżowym "Down Beat" wśród największych sław jazzu na pierwszym miejscu aż w pięciu kategoriach.

Kariera

Urbaniak był pierwszym na świecie skrzypkiem wynalazcą, który zagrał na pięciostrunowych skrzypcach, zbudowanych według własnego pomysłu. Był też kompozytorem i aranżerem swoich projektów: "Jazz Legends", "Fusion", "Urbanator", "Urbanizer", "UrbSymphony". Występował na najważniejszych jazzowych festiwalach na świecie. W 1971 roku zdobył Grand Prix Festiwalu w Montreaux dla najlepszego solisty. W 2016 roku otrzymał zaś Złotego Fryderyka za całokształt działalności muzycznej.

Jazzman stworzył muzykę do licznych filmów, za trzy z nich - "Dług", "Pożegnanie Jesieni" i "Eden" otrzymał główne nagrody na Festiwalu Filmowym w Gdyni. Michał Urbaniak odszedł 20 grudnia 2025 roku. Miał 82 lata.