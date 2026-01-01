​Pod koniec 2025 roku Cypr, Grecja i Izrael podpisały w Nikozji trójstronne porozumienie obronne, mające na celu wzmocnienie współpracy wojskowej i ograniczenie wpływów Turcji na wschodnim Morzu Śródziemnym. Nowy sojusz przewiduje intensyfikację ćwiczeń militarnych, współpracę wywiadowczą oraz wspólne działania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa regionu.

/ Shutterstock

Cypr, Grecja i Izrael zawarły sojusz obronny, by ograniczyć wpływy Turcji na Morzu Śródziemnym.

Porozumienie zakłada zacieśnienie współpracy wojskowej, w tym wspólne ćwiczenia i wymianę informacji wywiadowczych.

Grecja planuje zakup izraelskich systemów obrony powietrznej i artylerii za miliardy euro.

Sojusz ma odstraszyć Turcję, z którą wszystkie trzy kraje mają napięte relacje.

W ostatnich dniach 2025 roku Cypr, Grecja i Izrael podpisały w Nikozji porozumienie, które ma na celu zacieśnienie współpracy w zakresie bezpieczeństwa. Trójstronny sojusz ma wzmocnić obecność militarną tych państw na wschodnim Morzu Śródziemnym i ograniczyć rosnące wpływy Turcji w regionie.

Wspólne ćwiczenia i zakupy zbrojeniowe

Na mocy nowego porozumienia, już od początku 2026 roku, państwa sojuszu rozpoczną intensywne ćwiczenia wojskowe oraz zacieśnią współpracę wywiadowczą. Grecja zobowiązała się do zakupu izraelskich systemów obrony powietrznej w ramach programu Tarcza Achillesa oraz nowoczesnych systemów artyleryjskich PULS.

Inwestycje te mają wzmocnić obronę greckich wysp położonych blisko tureckiego wybrzeża i zmniejszyć zależność od tradycyjnych dostawców z Europy Zachodniej.

Wiosną 2026 roku Grecja po raz pierwszy weźmie udział w organizowanych przez Izrael ćwiczeniach morskich Noble Dina. Współpraca wojskowa tych trzech krajów nabrała tempa w ostatnich latach, a Izrael korzystał z niej m.in. podczas przygotowań do potencjalnych operacji przeciwko Iranowi.

Napięcia z Turcją rosną

Relacje wszystkich trzech państw z Turcją są wyjątkowo napięte. Grecja i Turcja od lat spierają się o północną część Cypru oraz prawa do eksploatacji bogatych złóż węglowodorów na Morzu Egejskim i wschodniej części Morza Śródziemnego. Izrael, który jeszcze niedawno współpracował z Ankarą, po ostatnich wydarzeniach w Strefie Gazy uznaje Turcję za poważnego przeciwnika.

Według ekspertów Turcja może odpowiedzieć na nowy sojusz wzmożonymi patrolami morskimi, manewrami wojskowymi oraz presją dyplomatyczną. Taka eskalacja może zwiększyć ryzyko przypadkowych incydentów i dalszego wzrostu napięć w regionie.