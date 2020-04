Minister zdrowia i szef KPRM jednogłośnie zalecili, żeby nie wyjeżdżać na święta wielkanocne, zauważyli, że w tym roku spotkanie przy świątecznym stole może być niezwykle ryzykowne. W Polsce zarażenie koronawirusem potwierdzono u 3627 osób, z których 79 zmarło. W skali globalnej zachorowało 1 100 000 osób, zmarło ponad 60 tysięcy. Pod względem liczby ofiar śmiertelnych USA plasują się obecnie na trzecim miejscu, po Włoszech i Hiszpanii. Władze chińskiego Wuhanu, epicentrum pandemii, pozwoliły mieszkańcom wychodzić z domu w pilnych potrzebach. W naszej relacji zebraliśmy dla Was w relacji z 4 kwietnia.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

• Według ostatnich danych, na świecie zarażonych koronawirusem jest ponad milion osób, na Covid-19 zmarło ponad 60 tys. pacjentów

• W Polsce koronawirusem zaraziło się 3627 osób, z czego 79 zmarło. Według danych Ministerstwa Zdrowia wyzdrowiało 116 osób.

• W związku z koronawirusem 3 kwietnia hospitalizowanych w Polsce było 2 303 osób, 160 587 objęto kwarantanną, a 41 146 nadzorem sanitarno-epidemiologicznym.

• Na świecie najgorsza sytuacja jest w USA, gdzie wykryto już ponad 278 tysięcy zakażeń. We Włoszech odnotowano ponad 124 tys. przypadków, a w Hiszpanii koronawirusa zdiagnozowano u 119 tysięcy osób.



20:48

Carrie Symonds, ciężarna narzeczona brytyjskiego premiera Borisa Johnsona, poinformowała, że spędziła ostatni tydzień w łóżku z objawami podobnymi do tych, jakie towarzyszą koronawirusowi. Po siedmiu dniach odpoczynku powróciła do zdrowia i czuje się silniejsza.

20:43

W ciągu ostatnich 24 godzin w szpitalach we Francji zmarły 441 osoby zakażone koronawirusem - poinformował w dyrektor generalny ds. zdrowia Jerome Salomon. Całkowita liczba ofiar śmiertelnych pandemii we Francji to 7 560.



Sobotnia liczba zgonów jest niższa od tej z piątku, kiedy zarejestrowano rekordową liczbę 588 zmarłych z powodu Covid-19.

20:42

Władze Dubaju ogłosiły restrykcje w poruszaniu się i handlu - informuje emiracka agencja WAM. Kwarantanna obejmująca cały emirat Dubaj weszła w życie o 18 czasu polskiego.



Ograniczony został ruch i handel. Otwarte pozostaną jedynie sklepy spożywcze, apteki oraz usługi dostaw jedzenia. Już wcześniej zawieszono transport publiczny oraz wprowadzono w nocy godzinę policyjną, podczas której miasto jest dezynfekowane przez służby miejskie.

20:35

Michael Gove, minister bez teki w rządzie Borisa Johnsona, stwierdził, że krążące w internecie teorie spiskowe mówiące o rozsiewaniu koronawirusa za pomocą masztów sieci 5G to "niebezpieczny, fałszywy nonsens".



Gove skomentował sprawę spiskowych teorii podczas konferencji prasowej nt. stanu epidemii koronawirusa. Rozsiewane w internecie plotki zyskały rozgłos po tym, jak w kilku miejscach kraju podpalone zostały maszty telekomunikacyjne.

20:14

Ten szczególny czas jest dla nas wszystkich wielkim wyzwaniem. Wymaga on przede wszystkim roztropnych i odpowiedzialnych decyzji - podkreślił przewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki w orędziu telewizyjnym.



Nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. Przywołuję te słowa ewangelisty Łukasza, podczas gdy - razem z Niedzielą Palmową - rozpoczyna się tydzień zwany Wielkim, wspominający mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa - dodał abp Gądecki.

20:13

Już dwa oddziały - hematologii i urologii - toruńskiego szpitala miejskiego zamknięte po tym, jak w ubiegłym tygodniu potwierdzono tam zakażenie koronawirusem. Do tej pory dodatni wynik dały testy w sumie u 30 osób - lekarzy i pacjentów. Co najmniej kilkadziesiąt osób mogło mieć kontakt z zakażonymi.



20:11

Poznań. Noc z poniedziałku na wtorek. W kilkusettysięcznym mieście przyjmuje tylko jeden szpitalny oddział ratunkowy. Reszta została zamknięta na czas dezynfekcji, bo przebywały w nich osoby z podejrzeniem koronawirusa. Karetki z pacjentami w stanach nagłych nie mają więc dokąd jechać, albo czekają w kolejce na oddział, który nie wstrzymał przyjęć, ale pracuje już resztką sił. "Daleko idąca ostrożność czy przedwczesna panika? Brak jasnych procedur czy kryzys kompetencyjny?" - pytają medycy i apelują, by uaktualnić opracowane wytyczne, w oparciu o wiedzę praktyków. W przeciwnym razie będziemy mieli o kilkadziesiąt zgonów na dobę więcej - alarmują i zaznaczają przy tym, że nie chodzi o zgony osób zakażonych Covid-19.



19:53

W poniedziałek zostanie wydane zalecenie, żeby ograniczyć do zera możliwość pracy więźniów na zewnątrz - zapowiedział w Polsat News wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. Teraz pracuje ok. 400 osób, pracowało kilka tygodni temu 10 tysięcy - dodał.

Od poniedziałku wszyscy funkcjonariusze, którzy będą pozostawali, pozostają na pierwszej linii, czyli w bezpośrednim kontakcie z osobami osadzonymi, będą musiały nosić maseczki - zadeklarował Wójcik.



19:50

W nocy z piątku na sobotę ośmioosobowa grupa 19- i 20-latków z Nowego Portu w Gdańsku zorganizowała huczną zabawę w altance działkowej - informuje policja. Policjantom tłumaczyli, że nie czują się zagrożeni epidemią koronawirusa, ponieważ są młodzi. Sprawa znajdzie finał w sądzie.





19:16

Niemal 30 proc. zakażonych koronawirusem w Mołdawii to pracownicy medyczni - oświadczył premier tego kraju Ion Chicu. Dotychczas w Mołdawii potwierdzono 752 przypadki infekcji, a 12 osób zakażonych zmarło. Wśród ofiar śmiertelnych jest dwóch lekarzy - pisze portal NewsMaker.



Jak przekazał premier, w ciągu ostatniej doby potwierdzono 161 przypadków zachorowań na Covid-19, a trzy osoby zakażone koronawirusem zmarły.

19:15

O godz. 19, jak donosił reporter RMF FM Mateusz Czmiel, kierowcy osobówek nadal blokowali lewy pas dla samochodów ciężarowych na autostradzie A4 w Jędrzychowicach. Dlatego co chwilę dochodzi do całkowitego paraliżu autostrady. Jedyną dobrą informacją jest to, że sznur aut do Jędrzychowic ciągnął się o tej porze na odcinku 15 kilometrów. Według Straży Granicznej czas oczekiwania na odprawę to 4,5 godziny. Niestety, ponad 9 godzin trzeba czekać na przekroczenie granicy na przejściu w Zgorzelcu.

19:12

W ciągu ostatniej doby w Portugalii liczba zgonów na Covid-19 zwiększyła się o 20, i wynosi łącznie 266 ofiary - poinformowała podczas konferencji w Lizbonie Graca Freitas, szefowa Generalnej Dyrekcji Zdrowia (DGS), agendy podległej rządowi.



Przedstawicielka służb sanitarnych Portugalii wskazała, że ostatnie 24 godziny charakteryzowały się niższą dynamiką zgonów na Covid-19 niż podczas wcześniejszej doby. Przypomniała, że pomiędzy czwartkiem a piątkiem zanotowano rekordowy poziom nowych ofiar śmiertelnych - 37.

18:58

Wygląda na to, że obrazki znane nam z ulic państw azjatyckich, znane zresztą nie od czasu obecnej epidemii, ale dużo, dużo wcześniej, zaczną się upowszechniać i w naszej części świata. Prawdopodobnie już niedługo widok osoby w maseczce na ulicy, w komunikacji miejskiej czy w pracy w tzw. zachodnim świecie stanie się czymś absolutnie normalnym, nawet pożądanym. Powoli kończy się spór o sensowność stosowania takiej formy zabezpieczenia przed rozprzestrzenianiem wirusa. Wszystko, co może zmniejszyć ryzyko infekcji, godne jest uwagi.

18:55

Ponad 120 tys. osób podpisało petycję wzywającą wojsko USA do przywrócenia na stanowisko kapitana lotniskowca USS Theodore Roosevelt. Bretta Croziera zwolniono z tej funkcji po liście, w którym wezwał przełożonych do zdecydowanych kroków, by powstrzymać epidemię na okręcie.



18:54

"Pojawiające się w mediach informacje, że wprowadzony zakaz wstępu do lasów nie obejmuje myśliwych, to nieprawda" - poinformował resort środowiska. Jak wyjaśniono, do 11 kwietnia myśliwi nie mogą organizować w lesie polowań ani nawet przebywać w lasach.



18:33

We Włoszech w ciągu doby zmarło 681 osób zakażonych koronawirusem. Tym samym łączny bilans zmarłych wzrósł do 15 362. Od soboty potwierdzono następnych 2800 przypadków zakażeń. Dotychczas w tym kraju zakaziło się 124 tys. osób.



Obecnie koronawirusa ma ponad 88 tysięcy ludzi. Wyleczono już prawie 21 tysięcy chorych; w ciągu jednego dnia 1200 osób.





18:32

Pięcioletnie dziecko z innymi chorobami współtowarzyszącymi jest wśród 708 nowych ofiar koronawirusa w Wielkiej Brytanii - podały po południu władze medyczne. To najmłodsza ofiara epidemii w tym kraju i prawdopodobnie w Europie.



18:21

Oficjalna liczba zmarłych z powodu infekcji nowym koronawirusem przekroczyła poziom 60 tys. - wynika z zestawienia agencji Reuters. Liczba potwierdzonych zakażeń to już ponad 1,1 miliona.



18:19

W Rzymie zmarł zakażony koronawirusem policjant z ochrony premiera Włoch Giuseppe Contego. Jak poinformowano, przyczyną śmierci 52-letniego funkcjonariusza były powikłania w rezultacie zapalenia płuc.



Media podały, że policjant z eskorty szefa rządu zaraził się koronawirusem przed kilkoma tygodniami. Do szpitala został przywieziony w bardzo ciężkim stanie.

18:04

W Klinice Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej "Przylądek Nadziei" działa specjalny zespół ekspercki ds. koronawirusa. Do badania pobrano już ponad 200 próbek - podał w komunikacie szpital. To efekt wykrycia zakażenia u nastoletniej pacjentki z oddziału przeszczepowego.



17:57

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów wydanym w celu walki z pandemią koronawirusa, w zgromadzeniach religijnych może uczestniczyć tylko 5 osób. W parafii w Mierzynie koło Szczecina księża w niedzielę odprawią 46 mszy. W każdej będzie mogło uczestniczyć tylko 5 osób.



17:36

Kolejne sześć osób zmarło w Polsce z powodu koronawirusa - informuje Ministerstwo Zdrowia. To: 75-letnia kobieta i 70-letni mężczyzna ze szpitala w Raciborzu, 59-letni mężczyzna ze szpitala w Bytomiu, 85-letnia kobieta ze szpitala w Bielsku-Białej, 74-letni mężczyzna ze szpitala w Ostródzie oraz 81-letni mężczyzna ze szpitala w Poznaniu. Wszyscy mieli choroby współistniejące. W sumie z powodu Covid-19 w naszym kraju zmarło 79 osób.



Są też 124 nowe przypadki zakażenia koronawirusem w Polsce. Łącznie wirusem zaraziło się 3627 osób.



17:30

Klub lidera angielskiej ekstraklasy Liverpool wysłał część pracowników na urlop, ale będzie płacił im pensje. Prowadzone są również rozmowy dotyczące obniżki zarobków piłkarzy - poinformowano.



Już wcześniej kilka angielskich klubów z Premier League, w tym Bournemouth i Newcastle United, wysłało na urlopy pracowników, którzy nie są piłkarzami.



17:28

Gildia Polskich Reżyserów i Reżyserek Teatralnych zaapelowała do dyrektorów teatrów i innych instytucji kultury o uregulowanie kwestii wynagrodzeń i stanu umów artystów w obliczu przerwania pracy nad spektaklami. Według jej danych, chodzi o umowy twórców co najmniej 70 zawieszonych realizacji teatralnych.



17:27

Związek zawodowy kolarzy we Francji (UNCP) domaga się zgody na treningi na zewnątrz. Z powodu pandemii koronawirusa nad Sekwaną jazda na rowerze jest zakazana. Wolno jedynie biegać, ale nie dalej niż dwa kilometry od miejsca zamieszkania.



Zakaz wprowadzono 17 marca. Na razie obowiązuje do 15 kwietnia, ale spodziewane jest jego przedłużenie.

17:22

Burmistrz wielkopolskich Sulmierzyc zaapelował do mieszkańców miasta o zaprzestanie szykanowania rodziny, której jeden z członków zaraził się koronawirusem.



17:04

Policji udało się przywrócić ruch na autostradzie A4 w Jędrzychowicach na Dolnym Śląsku. Droga do przejścia granicznego przez ponad godzinę była zablokowana przez kierowców samochodów osobowych.



Jak informuje reporter RMF FM Mateusz Czmiel, policjanci na granicy wyłapują kierowców osobówek, którzy mimo zakazu jadą lewym pasem i ściągają ich na pas awaryjny, gdzie muszą odczekać kilkadziesiąt minut. Dzięki temu ruch na autostradzie powoli wraca do normy.

16:58

Uroczystości rozpoczynającego się w Niedzielę Palmową Wielkiego Tygodnia w Watykanie pod przewodnictwem papieża Franciszka będą miały w tym roku z powodu pandemii bezprecedensowy przebieg. Będą to msze i nabożeństwa z udziałem bardzo ograniczonej liczby osób. Nie przewidziano uczestnictwa wiernych.



Po raz pierwszy w historii plac Świętego Piotra wypełniony zawsze w czasie Świąt przez dziesiątki tysięcy ludzi pozostanie pusty i zamknięty.

16:40

Patrole policjantów na koniach oraz dron monitorują przestrzeganie przepisów na rzeszowskich Bulwarach. W regionie jest też więcej patroli pieszych, szczególnie w miejscach, gdzie gromadzą się zazwyczaj mieszkańcy - podała podkarpacka policja.

16:37

Życie Polaków w obliczu pandemii koronawirusa będzie tematem filmowego dokumentu, który zamierzają zrealizować studenci reżyserii Szkoły Filmowej w Łodzi. Jego bohaterami mogą być wszyscy, którzy nagrają siebie i swoje otoczenie w czasie trwającej w kraju walki z chorobą.



"Mamy prośbę o przesyłanie krótkich filmów. Mogą one portretować jedną prostą sytuację, mieć formę wpisu do pamiętnika czy też reportażu ukazującego najbliższe otoczenie" - tłumaczą autorzy projektu #pandemiafilmowa.

16:36

Rząd Pedra Sancheza przedłuży do 26 kwietnia obowiązywanie w Hiszpanii stanu zagrożenia epidemicznego z powodu licznych zgonów i zakażeń koronawirusem. W efekcie epidemii w kraju tym zmarło dotychczas ponad 11,7 tys. osób, a zainfekowanych zostało ponad 124 tys.



16:22

Pacjenci i personel medyczny wszystkich szpitali będą mieli zagwarantowany dostęp do testów na obecność wirusa SARS-CoV-2 - poinformował Narodowy Fundusz Zdrowia.



16:05

Namioty, które posłużą jako przyszpitalne izby przyjęć, stawiają strażacy Państwowej Straży Pożarnej przy dziewięciu szpitalach w woj. śląskim.



Polowe izby przyjęć do poniedziałku mają stanąć przy szpitalach w Zawierciu przy ul. Miodowej, w Zabrzu przy 3 Maja, w Pilchowicach przy Dworcowej, w Wodzisławiu Śląskim przy Brackiej, w Bystrej przy Fałata, w Siemianowicach Śląskich przy 1 Maja, w Bielsku-Białej przy Sobieskiego, w Czeladzi przy Szpitalnej, a także w w Rudzie Śląskiej przy Wincentego Lipa.

16:04

O godz. 16 korek w Jędrzychowicach nadal miał 25 kilometrów. Kierowcy samochodów osobowych zablokowali zarówno korytarz życia jak i lewy pas dla samochodów ciężarowych - dlatego autostrada całkowicie stanęła.



Na miejscu pojawili się policjanci, którzy starają się opanować sytuację i próbują przywrócić ruch do normy.

16:00

Jeżeli posłowie Porozumienia poprą pomysł głosowania korespondencyjnego, to historia ich zapamięta - stwierdził kandydat na prezydenta Szymon Hołownia. Jak mówił, posłowie będą głosować nad tym, czy "Polska pozostanie państwem demokratycznym, czy będzie dyktaturą opętanego żądzą władzy człowieka".







15:57

Czwarty pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (UMWP) w Gdańsku, poza marszałkiem pomorskim Mieczysławem Strukiem, jest zakażony koronawirusem - poinformował rzecznik prasowy UMWP Michał Piotrowski.



15:56

Do 80 wzrosła we Włoszech liczba zmarłych lekarzy zakażonych koronawirusem - podała lekarska federacja. W ostatnich godzinach zmarł okulista i lekarz rodzinny.



W całej włoskiej służbie zdrowia zakażonych jest już ponad 10 tysięcy osób, przede wszystkim lekarzy i pielęgniarzy. To około 9 procent całego personelu medycznego.

15:55

Wybory nie mogą odbyć się 10 maja. Będę do tego przekonywał cały obóz Zjednoczonej Prawicy, bo Polska potrzebuje naszej jedności - napisał wicepremier, lider Porozumienia Jarosław Gowin.



15:53

Pink poinformowała w mediach społecznościowych, że udało jej się pokonać koronawirusa. Negatywny wynik testu ma także jej 3-letni syn Jameson. Teraz artystka przeznacza milion dolarów na walkę z pandemią.



15:51

"Szanowny Panie Ministrze, rodzice i uczniowie nie chcą dłużej trwać w niepewności" - napisał w liście do ministra edukacji Dariusza Piontkowskiego Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak. "Rozumiem ich i proszę, aby jak najszybciej zapoznał ich Pan z planami zmian w systemie edukacji zakładającymi różne scenariusze wydarzeń" - dodał. Zwrócił też uwagę na różnego rodzaju problemy związane ze zdalnym nauczaniem. "Rodzice zwracają uwagę, że w wielu przypadkach przejęli rolę nauczycieli i zaczyna ich to przerastać" - podkreślił RPD.



15:20

Podczas rozmowy z wicepremierem Jarosławem Gowinem byliśmy zgodni, że w prognozowanej sytuacji wybory nie powinny się odbyć 10 maja; omówiliśmy różne opcje przełożenia wyborów, wypracowanie rozwiązania wymaga dalszych rozmów liderów politycznych - przekazał marszałek Senatu Tomasz Grodzki.



Marszałek Senatu rozmawiał z wicepremierem i liderem Porozumienia Jarosławem Gowinem w piątek wieczorem.

15:19

Pacjenci, którzy zgłaszają się na Szpitalny Oddział Ratunkowy w Szpitalu Specjalistycznym im. Żeromskiego w Krakowie mają obowiązek noszenia maseczek ochronnych - to zarządzenie dyrektora placówki. Jeśli ich nie mają, dostaną od personelu.







15:13

Kolejne 708 osób zmarło w Wielkiej Brytanii z powodu koronawirusa. Oznacza to, że łączna liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 4313 - podałobrytyjskie ministerstwo zdrowia.



Bilans nowych zgonów obejmuje 24 godziny między 17:00 w czwartek a 17:00 w piątek. Jest wyższy on od tego podanego dzień wcześniej, gdy poinformowano o rekordowej jak do tej pory dobowej liczbie zgonów - 684.

15:02

Senator KO Agnieszka Gorgoń-Komor zaapelowała o częste testowanie na obecność koronawirusa lekarzy i pracowników medycznych nie tylko w szpitalach jednoimiennych oraz o zapewnienie im niezbędnych środków ochrony osobistej.

Gorgoń-Komor, która sama jest lekarzem, podkreślała na briefingu transmitowanym na Facebooku, że lekarze w przychodniach i szpitalach innych niż jednoimienne są zarówno najbardziej zagrożonymi na nieświadome zarażenie się, jak i mogą być jego źródłem.

15:00

Poprawia się stan zdrowia pensjonariuszy i personelu Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu w pow. białobrzeskim (Mazowieckie), gdzie ponad tydzień temu zarażonych koronawirusem było ponad 60 osób. Obecnie większość z nich ma już ujemne wyniki testów.

Jak poinformował starosta białobrzeski Sylwester Korgul, na 80 poddanych kolejnemu badaniu pensjonariuszy i pracowników DPS, 61 osób ma wynik ujemny, a 19 - dodatni.

Według Korgula niektórym pracownikom już skończyła się kwarantanna domowa i będą mogli wrócić do pracy. "Jest duża szansa, żeby osoby zdrowe weszły do ośrodka i podmieniły personel, który opiekuje się podopiecznymi od ponad tygodnia" - zaznaczył starosta.

14:58

W Kuwejcie zmarła pierwsza osoba zakażona nowym koronawirusem - podała kuwejcka agencja prasowa KUNA. W ciągu ostatniej doby potwierdzono też 62 nowe przypadki infekcji Covid-19.

Jak dotąd nie ma informacji na temat wieku zmarłej osoby.

Kuwejt był jednym z pierszych krajów Bliskiego Wschodu, w którym wykryto koronawirusa. Pierwszy przypadek stwierdzono 24 lutego. Do dziś według oficjalnych statystyk wirusem zainfekowanych zostało 479 osób. 62 z nich to przypadki wykryte w ciągu ostatniej doby.

14:50

Amerykańska piosenkarka Pink przyznała, że dwa tygodnie temu ona oraz jej trzyletni syn Jameson chorowali na COVID-19. Najnowsze testy wykazały, że oboje już wyzdrowieli. Lekarze zalecają im jednak kolejne dwa tygodnie kwarantanny.

Piosenkarka zapowiedziała też na Instagramie, że przekaże milion dolarów na walkę z koronawirusem.

14:44

Na pytanie Naszego Dziennika" czy wybory powinny się odbyć 10 maja Andrzej Duda odparł: "Najważniejszą kwestią jest życie i zdrowie obywateli. Drugą sprawą jest stabilność państwa i zachowanie ciągłości władzy. Jeżeli dałoby się wybory przeprowadzić tak, aby obywatele byli w jak największym stopniu zabezpieczeni, to wtedy ze względu na porządek ustrojowy można w wyznaczonym terminie przeprowadzić głosowanie".



14:37

W Holandii w ciągu ostatniej doby zmarło 164 zainfekowanych nowym koronawirusem - podał Narodwy Instytut Zdrowia (RIVM). Całkowita liczba ofiar śmiertelnych to 1 651. Liczba potwierdzonych zakażeń wzrosła o 6 proc. i wynosi 16 627.

Dzień wcześniej w kraju zanotowano 148 zgonów i ponad 1,1 tys. nowych zakażeń.

RIVM zaznaczył jednak w komunikacie, że rzeczywiste liczby są wyższe, z powodu ograniczonej liczby przeprowadzanych testów.

14:34

"Liczba zachorowań rośnie i będzie rosła. Na razie nic nie wskazuje na to by epidemia miała wygasać" - powiedział na konferencji prasowej minister zdrowia.

Łukasz Szumowski zaznaczył, że najbliższe dni będą kluczowe: "Chodzi o to żeby zarażeń było jak najmniej" - podkreślił.

14:28

Postarajmy się zaakceptować odczuwane emocje - wskazuje psycholog ze Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach Justyna Soroka. Strach to stan, który występuje w obliczu realnych zagrożeń takich jak epidemia - przypomina. Dodaje, by nie skupiać się na zakazach, ale dzieciom przystępnie przekazać informacje.

"Nie panikuj, uspokój się, będzie dobrze - to najczęściej używane hasła w ostatnim okresie. To nie są komunikaty, które uspokajają, a wręcz działają w odwrotny sposób. Napięcie obniża się, gdy postępujemy zgodnie z tym, co czujemy. Oczywiście nie mam na myśli, aby poddać się panice albo stresowi, ale postarać się zaakceptować odczuwane emocje. Akceptacja nie jest jednak obojętnością. Musimy pozwolić sobie na te emocje, przeżyć je i pobyć z nimi. To, co przeżywamy, nie jest złe, ponieważ żadna emocja nie jest negatywna" - wyjaśniła Justyna Soroka.

14:23





14:19

W ciągu kilku dni z powodu koronawirusa zmarli najpierw ojciec, a potem babcia byłego pretendenta do tytułu bokserskiego mistrza świata WBO Anthon’ego Yarde’a - poinformowały brytyjskie media.

"Nie jestem lekarzem, ale wiem, że jeśli zostaniesz w domu, mniej prawdopodobne jest, że zostaniesz zarażony lub kogoś zarazisz koronawirusem. To naprawdę nie jest warte ryzyka" - zaznaczył pięściarz.

14:12

Rządowy włoski komisarz ds. epidemii Domenico Arcuri oświadczył, że batalia z koronawirusem we Włoszech trwa i przestrzegł przed myśleniem, że jest blisko zwycięstwa. Jak zaznaczył, niemożliwy jest obecnie powrót do normalności.



"Wskaźniki mówią nam tylko, że zaczynamy ograniczać zasięg" zakażeń - dodał nadzwyczajny komisarz mianowany przez premiera Giuseppe Contego. Stwierdził zarazem, że wirus szerzy się nadal znacznie, choć nie w sposób jednakowy







14:05

Podczas wspólnej konferencji prasowej minister zdrowia Łukasz Szumowski i szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zarekomendowali jednoznacznie: Zrezygnujcie z wyjazdu na Wielkanoc, zostańcie w domu. Pytani o to, czy wyjazd na święta do rodziny jest dopuszczalny zauważyli, że obecne obostrzenia w związku ze stanem epidemii zobowiązują nas do maksymalnego ograniczenia kontaktów z innymi ludźmi - w tym z najbliższymi.

13:49

“30 mln maseczek medycznych, 28 mln masek z filtrami Hepa, 17,5 mln kompletów rękawic jednorazowych, ponad 1,5 mln kombinezonów ochronnych, blisko 2 mln gogli - to tylko zakupy, kontraktacje z ostatnich 10 dni" - poinformował szef KPRM Michał Dworczyk.









13:35

Szef KPRM: w związku z epidemią koronawirusa rekomendacja jest jednoznaczna, aby w te święta Wielkanocne zrezygnować z podróży i pozostać w domach.







13:30

30 mln maseczek medycznych, 28 mln masek z filtrami Hepa, 17,5 mln kompletów rękawic jednorazowych, ponad 1,5 mln kombinezonów ochronnych, blisko 2 mln gogli - to tylko zakupy, kontraktacje z ostatnich 10 dni - poinformował szef KPRM Michał Dworczyk.







13:21

Po pandemii układ geopolityczny na świecie, szczególnie w UE, nie będzie już taki, jaki znaliśmy do tej pory - uważa politolog z Uniwersytetu Łódzkiego prof. Przemysław Żurawski vel Grajewski. "Zajdą istotne zmiany jeśli chodzi o nastroje polityczne w Unii Europejskiej, przede wszystkim we Włoszech" - podkreślił politolog.



Nie wykluczył, że po tym jak Włochy zostały pozostawione prawie zupełnie bez pomocy UE w obliczu walki z koronawirusem, scenariusz wystąpienia Rzymu ze wspólnoty może się sprawdzić.





13:16

W kierunku koronawirusa przebadano dotąd 72 901 próbek - poinformowało Ministerstwo Zdrowia. W ciągu ostatniej doby wykonano ponad 5,9 tys. testów - podał resort.

Ministerstwo przekazało, że z dotychczas przebadanych próbek 69 398 miało wynik negatywny. Wynik potwierdzający zakażenie otrzymano w 3503 przypadkach. W ciągu ostatniej doby wykonano ponad 5,9 tys. testów.

13:13

Konferencja prasowa ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego i Szefa KPRM Michała Dworczyka.









13:12

29 osób z Niepublicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego "Jaśmin" w Starym Goździe (Mazowieckie) jest zarażonych koronawirusem. Pozytywny wynik ma 23 pacjentów i 6 osób z personelu - poinformowała Monika Rek z personelu placówki.

To kolejny w ostatnich dniach w tym regionie Mazowsza przypadek masowych zarażeń koronawirusem w placówkach opiekuńczych dla osób wiekowych, schorowanych i niepełnosprawnych.





13:05

Nadzwyczajne wystawienie Całunu Turyńskiego w Wielką Sobotę, transmitowane na cały świat przez media, zapowiedział w sobotę arcybiskup Turynu Cesare Nosiglia. To inicjatywa związana z trwającą pandemią koronawirusa.

W Wielką Sobotę o godz. 17 Nosiglia będzie przewodniczył długiej modlitwie przed Całunem. Podkreślił, że wszyscy na świecie będą mieli możliwość udziału w tym wydarzeniu.

12:58

158 osób zakażonych koronawirusem zmarło w ciągu ostatnich 24 godzin w Iranie, zwiększając tym samym bilans ofiar śmiertelnych Covid-19 do 3 452 - poinformowało w sobotę irańskie ministerstwo zdrowia. Od początku epidemii stwierdzono ponad 55,7 tys. zakażeń. Spośród nich 4 103 osoby są w stanie krytycznym.



Iran jest krajem najbardziej dotkniętym pandemią Covid-19 na Bliskim Wschodzie.

12:52

Po raz kolejny kierowcy utknęli w korku na niemiecko-polskiej granicy. Najgorsza sytuacja jest w Jędrzychowicach, Zgorzelcu i Kołbaskowie. Na odprawę trzeba czekać od kilku do nawet kilkunastu godzin - usłyszał reporter RMF FM Mateusz Czmiel od kierowców.







12:49

58-letni mieszkaniec gminy Kłoczew (Lubelskie) został tymczasowo aresztowany za złamanie zakazu kwarantanny. Był w urzędzie gminy oraz sklepie - poinformowała policja.



Policjanci powiadomieni zostali, że 58-letni mieszkaniec gminy Kłoczew, objęty kwarantanną, zamiast przebywać w domu wychodzi na zewnątrz, narażając innych ludzi. Był widziany w urzędzie gminy i sklepie. Po zweryfikowaniu tych informacji policjanci z Ryk zatrzymali mężczyznę, w piątek decyzją sądu został tymczasowo aresztowany - podała na swojej stronie internetowej Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie.





12:45

Były mistrz świata i dwukrotny mistrz Europy w piłce nożnej Hiszpan Xavi Hernandez wraz z żoną przekazali milion euro dla szpitala klinicznego w Barcelonie. Celem jest wsparcie walki z koronawirusem. Pieniądze zostaną wydane m.in. na zakup sprzętu potrzebnego do pomocy poszkodowanym.

40-letni Hiszpan jako piłkarz przez niemal dwie dekady grał w Barcelonie, a od 2015 roku był zawodnikiem katarskiego Al-Sadd, gdzie obecnie jest trenerem. Nie ukrywa, że w przyszłości chciałby pracować w klubie z Camp Nou.

12:39

"Czekamy na ewakuację" - mówi dyrekcja Domu Pomocy Społecznej w Tomczyczach w powiecie grójeckim na Mazowszu.

Jak informowaliśmy w faktach RMF FM zakażenie koronawirusem potwierdzono u 69 osób, które przebywają w placówce. To zarówno pracownicy - w tym personel opiekuńczy - jak i pensjonariusze.

Osoby chore, czyli ponad 60 pensjonariuszy, leżą w swoich dotychczasowych pokojach. Budynek jest na tyle mały, że nie ma fizycznej możliwości, aby ich odizolować. W Domu Pomocy Społecznej jest jeszcze 26 innych, zdrowych podopiecznych. Na razie objawy chorobowe - w tym gorączka czy kaszel - wystąpiły tylko u kilku osób. Jak dowiedział się reporter RMF FM, decyzja o ewentualnej ewakuacji ośrodka wciąż nie zapadła.

Dramatycznie wygląda też sytuacja w innym domu opieki w pobliskim powiecie białobrzeskim - w Niedabylu, gdzie liczba zakażonych wzrosła do 75. Na razie nie planuje się ewakuacji - pacjenci mają być przewożeni do szpitali jeśli pojawią się u nich objawy choroby.

12:36

Trzy kolejne osoby z personelu Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy im. dr. Jana Biziela są zakażone koronawirusem. Wstrzymano przyjęcia do Kliniki Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej - poinformował rzecznik prasowa placówki Kamila Wiecińska.





12:30

Mazowiecka Policja zaapelowała do zarządców sklepów o emitowanie komunikatu dotyczącego zachowania właściwych procedur sanitarno-epidemiologicznych podczas robienia zakupów. Na swojej stronie internetowej zamieściła plik dźwiękowy do pobrania.



Policja podkreśliła, że bezpieczeństwo zarówno pracowników, jak i klientów sklepów jest priorytetem. "Szczególnie zależy nam, aby komunikat był słyszany z głośników w sklepach wielkopowierzchniowych" - dodała.



Komunikat powinien być cyklicznie emitowany poprzez zamontowane w sklepach urządzenia nagłaśniające od otwarcia do zamknięcia sklepu.



Plik dźwiękowy można pobrać na stronie: http://www.mazowiecka.policja.gov.pl





12:22

Informacje o tym, w jaki sposób przygotować się do celebracji Wielkiego Tygodnia i jak godnie świętować Wielkanoc znalazły się na stronie swietawdomu.pl. Uruchomienie serwisu jest inicjatywą archidiecezji poznańskiej w związku z ograniczeniami spowodowanymi epidemią koronawirusa.









12:16

"Brak turystów w Tatrach to duże korzyści dla przyrody, zwłaszcza zwierząt. Nasi przyrodnicy zauważyli, że dotychczas zapełnione szlaki turystyczne, bardzo często przecinają tropy zwierząt. Ten spokój w Tatrach jest na pewno korzystny dla głuszców i cietrzewi, które teraz odbywają swoje tokowiska. Często odbywają się one w pobliżach wyznaczonych szlaków turystycznych. Również dla drapieżników jest to sytuacja korzystna, ponieważ mają większą przestrzeń do polowań. Na pewno przyroda odetchnie" - powiedział dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego Szymon Ziobrowski.

12:11

W ciągu ostatniej doby w Niemczech zmarło 141 osób zakażonych koronawirusem - poinformował Instytut im. Roberta Kocha (RKI) w Berlinie. Łączna liczba ofiar śmiertelnych w kraju to 1 158. Liczba zarejestrowanych zakażeń w RFN wzrosła o 6 082 do ponad 85 tysięcy.

Dzienna liczba ofiar śmiertelnych utrzymuje się od kilku dni na stałym poziomie. W piątek RKI poinformował o 145 zgonach, w czwartek o 140, w środę o 149.

12:08

Kibice Widzewa Łódź zebrali ponad 140 tys. zł w zorganizowanej przez siebie w intrenecie akcji na rzecz pomocy szpitalom w walce z epidemią koronawirusa. Pierwsza partia najbardziej potrzebnego obecnie sprzętu ochronnego dotarła już do placówek medycznych w woj. łódzkim.



Początkowo fani lidera piłkarskiej 2. ligi w internetowej zbiórce "Widzew dla szpitali" zamierzali pozyskać 19100 zł na środki ochrony osobistej niezbędne w szpitalach do skutecznej walki z trwającą epidemią. Ta kwota miała symbolicznie nawiązywać do daty założenia klubu z Łodzi, który w przeszłości czterokrotnie sięgał po tytuł mistrza kraju. Cel udało się osiągnąć w niespełna dobę, więc kolejnym wyzwaniem dla sympatyków było uzbieranie 110 tys. zł, co z kolei wiązało się z przypadających na ten rok obchodami 110-lecia istnienia Widzewa.





11:57

Radomski Szpital Specjalistyczny ma być przekształcony w szpital jednoimienny o profilu zakaźnym. Leczenie pacjentów, którzy obecnie przebywają w placówce, zostanie dokończone - zapowiedziała rzeczniczka szpitala przy ul. Tochtermana w Radomiu Elżbieta Cieślak.



"Hospitalizacja pacjentów, którzy są aktualnie leczeni w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym zostanie dokończona. Ze szpitala zostaną wypisani jedynie ci pacjenci, których stan zdrowia będzie na to pozwalał" - poinformowała w komunikacie prasowym rzeczniczka.

11:52

11:49

Archidiecezja krakowska zainicjowała akcję "#Hosanna". Zaprasza wiernych do wysyłania zdjęć z tradycyjnymi palmami, które przekaże medykom walczącym z epidemią koronawirusa.

"Chcemy, żeby każdy miał świadomość, jak ciężką pracę w tym trudnym czasie wykonują medycy. Zdjęcia z palmami mają być wyrazem tego, że to doceniamy i pamiętamy o lekarzach, pielęgniarkach i ratownikach medycznych także w modlitwie" - powiedział rzecznik krakowskiej kurii ks. Łukasz Michalczewski.

11:46

W Gruzji stwierdzono pierwszy przypadek śmiertelny zakażenia koronawirusem. W sobotę w Tbilisi zmarła zainfekowana 79-letnia kobieta, która cierpiała również na inne choroby współistniejące - poinformował lekarz prowadzący z kliniki, gdzie chora była leczona.

Pacjentka miała także inne choroby i dolegliwości - powiedział niewymieniony z nazwiska lekarz, cytowany przez agencję Reutera.

11:42

Ministerstwo zdrowia Hiszpanii: o 809 wzrosła w ciągu doby liczba zmarłych na Covid-19; w sumie 11 744 zgony. Od początku epidemii Covid-19 w Hiszpanii zmarły 11 744 osoby, a zakażonych zostało ponad 124 tysiące.

W sumie od początku epidemii infekcję wykryto dokładnie u 124 736 osób - przekazał resort zdrowia. W ciągu ostatnich 24 godzin stwierdzono 7026 nowych zakażeń.





11:38

Stowarzyszenie koszykarzy NBA odrzuciło wysuniętą przez władze ligi propozycję redukcji zarobków o 50 procent, która miałaby obowiązywać od 15 kwietnia - poinformowała strona The Athletic. Oferta graczy to obniżenie pensji o 25 procent począwszy od 15 maja.



Rozmowy w tej sprawie mają być kontynuowane. Do zakończenia sezonu zasadniczego każdej z drużyn pozostało do rozegrania od 15 do 18 meczów.

11:35

24 osoby personelu medycznego z oddziału paliatywnego pleszewskiego szpitala trafiły do kwarantanny. Przy chorych zastępują ich pracownicy z innych oddziałów - poinformował rzecznik prasowy szpitala w wielkopolskim Pleszewie Ireneusz Praczyk.

Decyzję podjęto po tym, jak koronawirusa potwierdzono u dwóch pacjentów, którzy trafili na oddział paliatywny w Pleszewie ze szpitala w Krotoszynie. Jeden z nich zmarł we wtorek. Drugi został przewieziony na oddział zakaźny do Poznania.





11:25

15 strażaków z jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 1 w Bydgoszczy zakończyło w sobotę kwarantannę. Jeden z nich miał kontakt z osobą zakażoną, ale wynik jego badania na koronawirusa okazał się ujemny — poinformował rzecznik prasowy KW PSP w Toruniu st. kpt. Arkadiusz Piętak.





11:12

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska poinformował na konferencji prasowej, iż do resortu zdrowia trafiają informacje, że jednoimienne szpitale wypełniają się już pacjentami. "Dlatego uruchamiamy następne szpitale, tzw. drugiego rzutu, które także staną się szpitalami jednoimiennymi" - powiedział. "Myślę, że tych miejsc będziemy potrzebowali coraz więcej, bo te przypadki zakażeń (koronawirusem) przybywają i będą przybywać" - dodał wiceminister.





11:04

11:00

W szpitalu w wielkopolskim Krotoszynie służby sanitarne zawiesiły działalność czterech oddziałów: anestezjologii i intensywnej terapii, chirurgicznego z pododdziałem urazów narządów ruchu, wewnętrznego z pododdziałem kardiologicznym oraz Zakładu Opieki Paliatywnej i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego.



Powodem jest wszczęcie postępowania w celu wyjaśnienia wszystkich okoliczności związanych z zakażeniem koronawirusem pacjentów i personelu szpitala.

10:56

Funkcjonariusze SG skontrolowali w piątek ponad 15 tys. osób, które przybyły do Polski - poinformowała Straż Graniczna. To średnio o kilka tysięcy osób więcej niż przeciętnie w poprzednich dniach.





W piątek przyjechało do kraju więcej osób niż w czwartek, kiedy to skontrolowano 12,5 tys. osób wjeżdżających do Polski, w tym 8,3 tys. na granicy wewnętrznej z krajami UE. W poprzednich dniach mijającego tygodnia granice przekraczało przeciętnie ponad 11 tys. osób.

10:49

W Tokio odnotowano rekordową liczbę 118 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, najwięcej w ciągu jednego dnia od początku pandemii Covid-19 - podały władze stolicy Japonii, na które powołuje się agencja Kyodo. W sumie dotąd zainfekowanych zostało 891 osób.



Jeszcze w piątek w Tokio hospitalizowano 704 osoby, ale wskutek wzrostu liczby infekcji w sobotę jest prawie pewne, że w szpitalach znajdzie się co najmniej 750 zakażonych Covid-19 - podaje Kyodo.

10:45

Zamek Królewski w Warszawie włącza się do akcji wyrażenia wdzięczności pracownikom służby zdrowia, zmagającym się ze skutkami zakażeń koronawirusem. Od najbliższej niedzieli, 5 kwietnia, przez trzy kolejne dni o godz. 19 na kolor niebieski podświetlane będą stopniowo kolejne części fasady Zamku.

10:40

Były piłkarz Legii Warszawa Aleksandar Prijovic, uczestnik MŚ w 2018 roku, został w piątek aresztowany w Serbii za złamanie godziny policyjnej - poinformowały bałkańskie media. W połowie marca serbskie władze wprowadziły stan wyjątkowy w związku z epidemią Covid-19.



Zgodnie z obowiązującym prawem, od 17.00 obowiązuje godzina policyjna, co oznacza, że mieszkańcy powinni zostać w swych miejscach zamieszkania. Według mediów, m.in. Telegraf.rs, Prijovic z liczną grupą znajomych przebywał w tym czasie w jednej z belgradzkich kawiarni. W tym gronie byli też m.in. znany piosenkarz z żoną.

10:37

W Moskwie w ciągu ostatniej doby zarejestrowano 434 nowe przypadki zakażenia koronawirusem, liczba zakażonych w stolicy Rosji sięgnęła tym samym 3 357 - poinformowały w sobotę władze miejskie. Od początku pandemii wyzdrowiało 168 pacjentów, a 24 zmarło.





10:34

Ponad 162 tys. wniosków o wsparcie w ramach tarczy antykryzysowej m.in. na ochronę miejsc pracy oraz o pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców zostało złożonych do soboty - poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.



Obowiązująca od 1 kwietnia tarcza antykryzysowa, która ma przeciwdziałać gospodarczym skutkom pandemii, przewiduje m.in.: zwolnienie mikrofirm do 9 osób ze składek do ZUS na 3 miesiące (marzec-maj); świadczenie postojowe do ok. 2 tys. zł - dla zleceniobiorców (umowa zlecenia, agencyjna, o dzieło) i samozatrudnionych o przychodzie poniżej 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia; dofinansowanie wynagrodzeń pracowników - do wysokości 40 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i uelastycznienie czasu pracy - dla firm w kłopotach.

10:27

Prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej, którą uruchomiło

PZU w związku z pandemią koronawirusa - poinformowała PAP spółka. Przedsiębiorca dowie się m.in. jak ubiegać się o zwolnienie ze składek ZUS i uzyskać tzw. świadczenie postojowe.



Cytowana w komunikacie p.o. prezesa PZU Życie Aleksandra Agatowska, tłumaczy, że inicjatywa jest "wyrazem społecznej odpowiedzialności i solidarności z osobami, które znalazły się w trudnej sytuacji z powodu pandemii".

10:03

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w sobotę rano o 120 nowych potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem i o kolejnych dwóch zgonach. Zakażenie wykryto dotąd u 3503 osób, z których 73 zmarły.

10:02

Z powodu pandemii koronawirusa nie odbędzie się zaplanowany w dniach 4-7 czerwca w Teksasie (Houston i Arlington) finałowy turniej piłkarskiej Ligi Narodów CONCACAF, czyli strefy Ameryki Północnej, Środkowej i Karaibów. Na razie nie jest znany nowy termin.

W meczach półfinałowych Stany Zjednoczone miały się spotkać z Hondurasem, zaś Kostaryka z Meksykiem. Triumfatorzy tych meczów wystąpią w wielkim finale rozgrywek.





09:57

Sześciu studentów medycyny każdego dnia - także w weekendy - w ramach wolontariatu pracuje w olsztyńskim sanepidzie. Studenci m.in. telefonicznie rozmawiają z osobami zakażonymi i w nadzorze epidemiologicznym oraz sporządzają notatki na temat stanu ich zdrowia.



"Wolontariusze są dla nas wielkim wsparciem" - przyznała dyrektor olsztyńskiego sanepidu Teresa Parys. Przyznała, że grupa sześciu studentów medycyny pracuje w systemie zmianowym przez cały tydzień, po kilka osób na raz.

09:54

Przedsiębiorcy z Krakowa zapowiadają protest, bo rządowa pomoc - ich zdaniem to wciąż deklaracja na papierze. Coraz więcej firm nie ma za co zapłacić pracownikom.

Na przyszły wtorek zapowiedzieli blokadę centrum Krakowa. Ze względu na stan epidemii nie opuszczą oni pojazdów, które wykorzystają do przygotowania blokady.

09:49

Dokładnie miesiąc temu - 4. marca - w Polsce potwierdzono pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem.

Od tamtej pory w naszym kraju zakażenie wirusem z Chin wykryto już u 3383. 71 spośród nich zmarło.

Najwięcej chorych jest na Mazowszu - 819 przypadków. Czyli niemal dwa razy więcej niż w kolejnych dwóch województwach - na Śląsku i Dolnym Śląsku. Koronawirusa u najmniejszej liczby osób - u 51 pacjentów - potwierdzono w województwie lubuskim.





09:45

W sobotę w ramach akcji "Lot do domu" odbędzie się 9 lotów do Warszawy z: Toronto (Kanada), Goa, Delhi (Indie), Chicago (USA), Dublina (Irlandia), Oslo (Norwegia), Saint Helier (Jersey), Las Palmas (Hiszpania) oraz Londynu (Wielka Brytania).



Operacja "LOT do Domu" rozpoczęła się 15 marca. W jej ramach organizowane są specjalne rejsy czarterowe w różne regiony świata, aby umożliwić powrót do domu polskim obywatelom i uprawnionym do tego cudzoziemcom. Jak informował szef KPRM Michał Dworczyk zakończenie akcji planowane jest na 5 kwietnia, jednak w dalszym ciągu będą się odbywały na mniejszą skalę pojedyncze loty.







09:34

Samorząd Cieszyna przeznaczy 100 tys. zł na wsparcie zakupu do miejscowego Szpitala Śląskiego aparatu PCR, służącego do wykonywania badań na obecność koronawirusa, a także zestawów do wykonywania oznaczeń w kierunku Covid-19 - podał cieszyński magistrat.



Rzecznik władz miasta Katarzyna Koczwara poinformowała, że 100 tys. zł trafi do zarządu powiatu cieszyńskiego, a docelowo do Szpitala Śląskiego.

09:31

W USA w obliczu braku respiratorów lekarze będą musieli podejmować rozpaczliwe decyzje dotyczące życia lub śmierci. Prawnicy już udzielają porad, w jaki sposób ich klienci mogą uniknąć odpowiedzialności, jeśli będą zmuszeni wybierać między pacjentami - pisze Bloomberg.

"To, jak (szpitale i lekarze) przygotują się teraz do tej selekcji na polu bitwy - i jak będą ją przeprowadzać w chaosie szczytu zachorowań - zadecyduje, czy pozwy o niedopełnienie obowiązków przeciwko nim zostaną oddalone, czy też doprowadzą do procesu lub ugody" - zauważa Bloomberg.





09:28

Wspólne piesze patrole policjantów i żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej pojawiły się na ulicach Kalisza. Terytorialsi pomagają sprawdzać przestrzeganie rozporządzeń związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa - poinformowała rzecznik prasowy kaliskiej policji asp. Anna Jaworska-Wojnicz.

"Mundurowi zwracają uwagę na osoby przemieszczające się na terenie miasta" - powiedziała rzecznik prasowy kaliskiej policji asp. Anna Jaworska-Wojnicz.





09:25

Ponad 2 tys. strażaków było ostatniej doby zaangażowanych w walkę SARS-CoV-2. Ratownicy PSP pełnili służbę w 48 granicznych punktach kontrolnych, 220 polowych izbach przyjęć, a także dostarczali leki i żywność osobom przebywającym w kwarantannie.

Rzecznik prasowy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej st. kpt. Krzysztof Batorski poinformował, że minionej doby w działaniach prowadzonych w 48 punktach kontroli sanitarnej na granicach Polski uczestniczyło 265 strażaków-ratowników. Wspierali oni inne służby sanitarne i medyczne. Zmierzyli temperaturę 9879 osobom.







09:15

W związku z koronawirusem 3 kwietnia hospitalizowanych było 2 303 osób, 160 587 objęto kwarantanną, a 41 146 nadzorem sanitarno-epidemiologicznym - podało statystyki z dnia poprzedniego Ministerstwo Zdrowia. 116 osób wyzdrowiało.

Bilans zakażeń na piątek wieczorem wyniósł w sumie 3 383. Zmarło 71 osób.



Informacja, że ktoś jest hospitalizowany to wiadomość, że przebywa w szpitalu. Niekoniecznie oznacza to, że jest nosicielem koronawirusa albo że jest chory na COVID-19. Niektóre osoby mają objawy chorobowe, ale jest to np. grypa. Dopiero po wykonaniu testu wiadomo, czy mamy do czynienia z zakażeniem koronawirusem.

09:11

Liczba zmarłych osób, u których stwierdzono koronawirusa, wzrosła na Węgrzech do 32, zaś zakażonych do 678 - poinformowano na rządowej stronie poświęconej pandemii Covid-19.



W ciągu ostatniej doby zmarło sześć osób zakażonych koronawirusem. Wszystkie były przewlekle chore. Pięć miało 77-85 lat, a jedna 54 lata. Przez ostatnie 24 godziny przybyło także 55 nowych przypadków zakażenia.



58 osób uznano jak dotąd za wyleczone. 11 399 znajduje się na kwarantannie domowej. Pobrano w sumie 19 424 próbek do testów.

09:06

Siatkarz plażowy Piotr Kantor przerwę w grze i treningach spowodowaną pandemią wykorzystuje na rehabilitację barku i kostki, a o niełatwej póki co sytuacji w rankingu olimpijskim na razie nie myśli zbytnio. "Specjalnie się tym jakoś nie przejmuję" - powiedział.

Czołowe męskie pary z Polski w pierwszej połowie marca rywalizowały w czterogwiazdkowym turnieju World Touru (rangę zawodów cyklu wyznacza pięciostopniowa skala) w Dausze. Miała to być inauguracja intensywnego, olimpijskiego sezonu. Okazało się jednak, że jak na razie był to ich jedyny w tym roku start. Kolejne imprezy zostały odwołane lub przeniesione na późniejszy termin z powodu koronawirusa. Biało-czerwoni - tak jak inni sportowcy w kraju - nie mają też dostępu do zamkniętych Centralnych Ośrodków Sportowych oraz hal, boisk i siłowni.

08:58

Szpital Uniwersytecki w Olsztynie rozpoczął diagnozowanie osób podejrzanych o zakażenie SARS-CoV-2. Sprzęt diagnostyczny zakupiono z dotacji ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, placówka zabiega o finansowanie testów ze środków NFZ - poinformowała uczelnia.





08:52



Komisja Europejska zatwierdziła nasz program pomocy przedsiębiorcom - 22 mld zł na walkę z koronawirusem. Środki te pomogą przedsiębiorstwom pokryć potrzeby w zakresie kapitału obrotowego i zapewnią wystarczającą płynność do dalszej działalności - napisał na Twitterze premier Mateusz Morawiecki.







08:45

"Dziś w walkę z koronawirusem zaangażowanych będzie 8488 żołnierzy i pracowników wojska oraz 952 jednostki sprzętu wojskowego. 1640 żołnierzy będzie wspierać Straż Graniczną w ochronie granicy, a 3043 pomagać Policji" - napisał na Twitterze minister obrony.









08:41

Od godz. 10 w Ełku rozpocznie się dezynfekcja przystanków. Odkażanie miejsc oczekiwania na komunikację publiczną przeprowadzone będzie także w niedzielę - poinformował w mediach społecznościowych prezydent tego miasta Tomasz Andrukiewicz.

Prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz zapowiedział dezynfekcję przystanków komunikacji publicznej kilka dni temu. Jednocześnie apelował o spokój i zapewniał, że substancja, którą będą odkażane przystanki jest bezpieczna dla ludzi.





08:33

Flagi opuszczone do połowy masztów, wstrzymany ruch uliczny, trzy minuty ciszy w całym kraju i wycie syren alarmu przeciwlotniczego - tak w Chinach uczczono w sobotę pamięć tysięcy osób zmarłych w tym kraju z powodu pandemii koronawirusa.

Sobotę ogłoszono dniem żałoby narodowej z powodu Covid-19 - choroby, która według oficjalnych danych zabiła w Chinach ponad 3,3 tys. osób. Pekin zaprzecza zarzutom, że oficjalny bilans może być zaniżony.

/ ROMAN PILIPEY / PAP/EPA





08:27

Młodzi powinni z dużą pokorą podchodzić do tego wirusa. To nie jest zwykła grypa i każdy organizm reaguje inaczej - podkreśla w rozmowie z sobotnim "Plus Minus" minister środowiska Michał Woś, który zachorował na koronawirusa.





08:15

10 tygodni po wprowadzeniu bezprecedensowej kwarantanny mieszkańcy miasta Wuhan w środkowych Chinach, gdzie doszło do wybuchu pandemii koronawirusa, z niecierpliwością czekają na całkowite zniesienie surowych ograniczeń wychodzenia z domów. Wciąż obawiają się jednak wirusa i apelują do Europejczyków: nie wychodźcie z domów.

08:09

Od 7 kwietnia nie będzie możliwy ruch pieszy na ukraińskich przejściach granicznych. O decyzji tej ukraińscy pogranicznicy poinformowali Komendanta Głównego Straży Granicznej.



Straż Graniczna zamieściła na swoim profilu na twitterze informację, że zgodnie z decyzją władz Ukrainy obywatele tego państwa, którzy chcą wrócić z Polski do swoich domów, a nie posiadają samochodu, będą mogli to uczynić jedynie pociągiem lub samolotem.

08:03

Wahania na światowych rynkach w związku z pandemią koronawirusa dotyczą również firm cyfrowych - wskazują eksperci Polskiego Instytutu Ekonomicznego. To czy kursy ich akcji poruszają się w górę czy w dół zależy m.in, od wpływów z reklam.

Jak zaznaczyli eksperci PIE, w ostatnich tygodniach kapitał "pokazuje potęgę płynności". "Podczas gdy światowe giełdy biły rekordy spadków, z rynków wschodzących wypłynęło prawie 80 mld dol., co stanowi sumę większą niż podczas globalnego kryzysu finansowego lat 2007-2008" - czytamy w najnowszym "Tygodniku Gospodarczym PIE".





07:59

Co najmniej 40 proc. osób zakażonych koronawirusem w Ekwadorze nie przestrzegało warunków obowiązkowej kwarantanny - poinformował prezydent Ekwadoru Lenin Moreno, nakazując "nadzór technologiczny" nad tymi pacjentami.

Chodzi o osoby "nieświadome w niektórych przypadkach i nieodpowiedzialne w innych, które mimo pozytywnego wyniku testu lub podejrzenia zakażenia koronawirusem przemieszczają się, wychodzą z domu, nie przestrzegają kwarantanny" - ubolewał prezydent i szef rządu w przemówieniu transmitowanym w radiu i telewizji.

07:50

W Warszawie dziś ma wyglądować samolot z kolejnym transportem środków medycznych i ochronnych z Chin.

Maski, kombinezony, gogle oraz respiratory zakupiła KGHM za 35 milionów złotych.

Środki trafią między innymi do Agencji Rezerw Materiałowych.





07:43

Mimo obaw dotyczących ograniczania prywatności rządy zachodnich państw opracowują technologie, by przy pomocy danych z telefonów komórkowych lepiej identyfikować, a następnie izolować zakażonych obywateli - pisze amerykański dziennik "Wall Street Journal".







07:37

"Epidemia uniemożliwia uczestnictwo w obchodach Niedzieli Palmowej w kościołach, dlatego zachęcam do włączenia się w modlitwę Kościoła poprzez liturgię w domach" - przekazał rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Paweł Rytel-Andrianik.

"Niedzielą Palmową otwieramy Wielki Tydzień, którego centrum stanowi Triduum Paschalne. Zapraszam, żeby w tym czasie nasze domy stały się szczególnymi domami modlitwy. Zdecydowana większość z nas, z powodu ograniczeń sanitarnych, nie może brać udziału w Mszach św. i nabożeństwach w kościołach i kaplicach. Możemy jednak w tym dniu w naszych domach włączyć się w modlitwę Kościoła na całym świecie, która rozpoczyna Wielki Tydzień" - zauważył rzecznik w przygotowanym komunikacie.





07:34

Las Vegas to zdaniem amerykańskich mediów miasto, w którym mogłyby zostać wznowione, bez udziału publiczności, rozgrywki koszykarskiej ligi NBA zawieszone z powodu pandemii koronawirusa 12 marca. Wszystkie ekipy miałyby właśnie tam rozgrywać mecze.

Jako pierwszy o planach władz NBA napisał dziennikarz "Sports Illustrated": "Vegas to jedyne miasto, nad którym NBA zastanawia się poważnie w tej chwili".

07:31

Z powodu pandemii koronawirusa tegoroczny Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie nie odbędzie się. Jego program zostanie zrealizowany za rok, ale już od soboty organizatorzy zapraszają na cykl koncertów "Live from Studio" - transmisje z pracowni kompozytorów.

W ramach tych spotkań muzycy zagrają na instrumentach, przybliżą kulisy swojej pracy i odpowiedzą na pytania fanów festiwalu. Bohaterem pierwszego koncertu w sobotę o godz. 20 na facebookowych profilach Festiwalu Muzyki Filmowej i RMF Classic będzie Atanas Valkov - polski kompozytor pochodzenia bułgarskiego, pianista, perkusista i producent muzyczny.

07:28

Donald Trump zarekomendował Amerykanom noszenie na twarzach masek jako środka ochrony przed koronawirusem. Prezydent USA oświadczył jednak, że sam nie będzie używał takiej maski. Do tej pory władze Stanów Zjednoczonych broniły się przed podobnym zaleceniem. W Stanach Zjednoczonych w ciągu minionej doby zmarło 1480 osób zakażonych koronawirusem.





07:14

Kilkunastu ekspertów i naukowców zwróciło się z wnioskiem do Ministra Zdrowia o zmianę przepisów dot. transportu publicznego w czasie epidemii koronawirusa. Chodzi o zmianę zapisów dotyczących zapełnienia pojazdów komunikacji publicznej oraz odejście od sprawdzania zapełnienia przez kierowców.

Eksperci proponują zmianę według której środkiem transportu można byłoby przewozić, w tym samym czasie, tyle osób aby każda z nich mogła zająć przestrzeń nie mniejszą niż 2,5 m2 lub, aby liczba pasażerów nie była większa niż długość pojazdu wyrażona w metrach. Sugerują również zwolnienie kierujących pojazdami transportu zbiorowego z obowiązku kontroli stanu liczby pasażerów.





06:59

Zdjęcia zatłoczonych targów i ulic w Neapolu publikują w sobotę na pierwszych stronach włoskie gazety. Sceny te wywołują obawy, że może tam dojść do fali zakażeń koronawirusem, podobnej jak wcześniej na północy.





06:41

Australijscy naukowcy twierdzą, że popularny lek przeciwpasożytniczy - iwermektyna, może zwalczać koronawirusa. Wyniki ich badania, przeprowadzonego na razie tylko na kulturach komórek, wskazują na to, że pojedyncza dawka leku może zniszczyć wirusa, który wniknął już do komórki w ciągu 48 godzin.







06:28

Sześciu piłkarzy VfL Wolfsburg pomaga w rozkładaniu towarów na półkach w supermarketach. To początek akcji "Dziękujemy bohaterom dnia codziennego", którą niemiecki klub rozpoczął, by wspierać socjalne działania w regionie.

Obecnie z powodu pandemii koronawirusa ligi nie grają. Na przyszły rok przełożono igrzyska olimpijskie w Tokio i piłkarskie mistrzostwa Europy. Sportowe wydarzenia praktycznie przestały istnieć.

06:27

Narodowa Komisja Chin poinformowała w sobotę o 19 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. 18 z nich dotyczy osób, które przyjechały z zagranicy. Jedną lokalną infekcję zanotowano w centralnej prowincji Hubei.

06:26

W Stanach Zjednoczonych w ciągu minionej doby zmarło 1480 osób zakażonych koronawirusem. W sumie w USA jest 7406 ofiar śmiertelnych pandemii.

Według prognoz Białego Domu, Covid-19 może spowodować od 100 tys. do 240 tys. zgonów w Stanach Zjednoczonych przy zachowaniu obecnych ograniczeń. Szczyt epidemii - jak przewidują rządowe modele - ma w USA przypadać na połowę kwietnia. Dzienny bilans ofiar śmiertelnych ma wtedy wynosić ponad 2 tys. osób. Dopiero w czerwcu dobowa liczba zgonów ma spaść poniżej 100.

06:23

Nadmorska miejscowość Caorle koło Wenecji oferuje bezpłatny wypoczynek pracownikom włoskiej służby zdrowia, wolontariuszom i funkcjonariuszom sił porządkowych, zaangażowanym na pierwszej linii w walkę z pandemią koronawirusa. Tak chce im podziękować za trud.