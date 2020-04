Pink poinformowała w mediach społecznościowych, że udało jej się pokonać koronawirusa. Negatywny wynik testu ma także jej 3-letni syn Jameson. Teraz artystka przeznacza milion dolarów na walkę z pandemią.

Pink / NINA PROMMER / PAP/EPA

Jak podała piosenkarka, dwa tygodnie temu ona i jej 3-letni syn Jameson zaczęli czuć się źle. Już wtedy przebywali w odosobnieniu. Pink podkreśla, że jej lekarzowi udało się zrobić im testy, które potwierdziły, iż są zarażeni koronawirusem.

To całkowita porażka naszego rządu, że testy nie są szerzej dostępne - napisała wokalistka na Twitterze. Jak podkreśliła, jest to konieczne "by chronić nasze dzieci, nasze rodziny, naszych przyjaciół i społeczność".

Piosenkarka zdecydowała się przekazać po 500 tys. dolarów dwóm fundacjom zajmującym się walką z koronawirusem.

Dziękuję wszystkim przedstawicielom służby zdrowia i wszystkim tym, którzy ciężko pracują, by uchronić naszych bliskich - napisała Pink.

Pink mieszka w Los Angeles - z mężem i dwójką dzieci.