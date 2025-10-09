Według prognoz Głównego Inspektoratu Sanitarnego największy wzrost zachorowań na Covid-19 spodziewany jest w drugiej połowie października. Eksperci apelują o zachowanie ostrożności i korzystanie z dostępnych szczepień, choć w wielu miejscach może być o to trudno.

Coraz więcej przypadków COVID-19

W ostatnich tygodniach gabinety lekarskie w całym kraju zapełniają się pacjentami z objawami infekcji dróg oddechowych. Główny Inspektorat Sanitarny informuje, że obecnie notuje się około 88,7 zakażeń koronawirusem na 100 tysięcy mieszkańców tygodniowo. Szacuje się, że tygodniowa liczba nowych przypadków wynosi od 60 do 70 tysięcy.

Od początku stycznia do końca września w Polsce potwierdzono 113,5 tysiąca przypadków Covid-19. Dla porównania, w analogicznym okresie ubiegłego roku liczba ta była niemal dwukrotnie wyższa i wynosiła 206,4 tysiąca.

Problemy z dostępnością szczepień

Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że na obecny sezon zamówiono około miliona dawek szczepionek firmy Moderna, z możliwością zwiększenia tej liczby w razie potrzeby. W ostatnich dniach do Polski trafiło 2,5 tysiąca dawek szczepionek pediatrycznych oraz 200 tysięcy dawek przeznaczonych dla młodzieży i dorosłych. Tydzień wcześniej dostarczono odpowiednio 2,5 tysiąca i 290 tysięcy dawek.

Mimo tych zapewnień, wielu chętnych napotyka trudności w zapisaniu się na szczepienie. Najłatwiej dostępne są terminy dla osób, które zarezerwowały je już na początku września za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta. Obecnie znalezienie wolnego miejsca na szczepienie w wielu regionach kraju stanowi wyzwanie.

Eksperci apelują o zachowanie ostrożności, szczególnie w okresie wzmożonej liczby zachorowań. Osoby z grup ryzyka, w tym seniorzy i osoby z chorobami przewlekłymi, są szczególnie narażone na ciężki przebieg Covid-19. Zaleca się, by w miarę możliwości korzystać z dostępnych szczepień oraz przestrzegać podstawowych zasad higieny.