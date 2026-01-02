W wieku 100 lat zmarł Roman Lipiec ps. Adam - żołnierz Powstania Warszawskiego z batalionu "Zaremba-Piorun" Armii Krajowej. Smutne wieści przekazała za pośrednictwem mediów społecznościowych Fundacja "Nie zapomnij o nas, Powstańcach Warszawskich".

W wieku 100 lat zmarł Roman Lipiec ps. Adam - uczestnik Powstania Warszawskiego / WOJCIECH OLKUSNIK / PAP

We wpisie, jaki zamieściła w czwartek, 1 stycznia 2026 roku, Fundacja "Nie zapomnij o nas, Powstańcach Warszawskich" przypomniano słowa bohatera Powstania Warszawskiego: Oby tylko ludzie nie zapomnieli, po co to wszystko było. Bo to dla Was, dla tych, którzy tu w Warszawie, w Polsce mogą teraz żyć wolni.

"Spoczywaj w pokoju, Bohaterze!" - napisali przedstawiciele fundacji.

Roman Lipiec przyszedł na świat 12 grudnia 1925 roku. W momencie wybuchu Powstania Warszawskiego miał więc zaledwie 18 lat. Walczył pod pseudonimem "Adam" jako starszy strzelec w 3. kompanii, I plutonie Batalionu "Zaremba-Piorun" Armii Krajowej. Jego jednostka toczyła boje w Śródmieściu Południowym.

Zmarł w nocy ze środy na czwartek. Miał 100 lat.