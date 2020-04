"Pojawiające się w mediach informacje, że wprowadzony zakaz wstępu do lasów nie obejmuje myśliwych, to nieprawda" - poinformował resort środowiska. Jak wyjaśniono, do 11 kwietnia myśliwi nie mogą organizować w lesie polowań ani nawet przebywać w lasach.

Zdj. ilustracyjne /Paweł Balinowski /Archiwum RMF FM

