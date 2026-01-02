Początek roku w Norwegii przynosi ekstremalne warunki pogodowe. Silny sztorm i rekordowo niskie temperatury sięgające minus 44 stopni Celsjusza sparaliżowały północ kraju i zmusiły przewoźników do wstrzymania ruchu promów między Norwegią a Danią. Służby meteorologiczne ostrzegają przed dalszym pogorszeniem pogody i niebezpiecznymi warunkami na drogach oraz morzu.

/ Shutterstock

Na północy Norwegii zanotowano temperatury sięgające -44 stopni C.

Silny sztorm w cieśninie Skagerrak wstrzymał ruch promów do Danii.

Służby meteorologiczne wydały ostrzeżenia przed ekstremalnym mrozem i silnym wiatrem.

Temperatura odczuwalna może być znacznie niższa niż wskazania termometrów.

Nowy rok rozpoczął się w Norwegii wyjątkowo mroźnie. W regionie Sapmi, na północy kraju, w miejscowości Karasjok, termometry wskazały aż minus 44 stopnie Celsjusza. To najniższa temperatura zanotowana w tym sezonie, która czyni Karasjok jednym z najzimniejszych miejsc w Europie.

Promy do Danii wstrzymane przez sztorm

Ekstremalne warunki pogodowe nie ominęły także południowej części kraju. Silny sztorm w cieśninie Skagerrak, łączącej Bałtyk z Morzem Północnym, zmusił przewoźnika Color Line do odwołania wszystkich piątkowych rejsów promowych między norweskimi portami Kristiansand i Larvik a Danią. Armator poinformował, że warunki na morzu są zbyt niebezpieczne dla żeglugi.

Ostrzeżenia meteorologiczne i niebezpieczny wiatr

Norweskie służby meteorologiczne wydały ostrzeżenia dla niemal całego kraju. Synoptycy prognozują, że arktyczne powietrze z północy obejmie kolejne regiony Norwegii, a na początku przyszłego tygodnia dotrze także do jej południowych sąsiadów.

Dodatkowym zagrożeniem jest silny wiatr, którego prędkość przekracza 20 metrów na sekundę. W połączeniu z niską temperaturą, odczuwalny mróz może być o kilkanaście stopni niższy niż wskazania termometrów.

Utrudnienia i zalecenia dla mieszkańców

Władze apelują do mieszkańców o ostrożność i ograniczenie wychodzenia z domów do niezbędnego minimum. Kierowcy powinni przygotować się na trudne warunki na drogach, a żeglarze i przewoźnicy morscy muszą liczyć się z dalszymi utrudnieniami. Służby ratunkowe pozostają w gotowości na wypadek awarii i sytuacji kryzysowych związanych z ekstremalną pogodą.