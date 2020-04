Informacje o tym, w jaki sposób przygotować się do celebracji Wielkiego Tygodnia i jak godnie świętować Wielkanoc znalazły się na stronie swietawdomu.pl. Uruchomienie serwisu jest inicjatywą archidiecezji poznańskiej w związku z ograniczeniami spowodowanymi epidemią koronawirusa.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

W witrynie można znaleźć m.in. odpowiedzi na pytania, czy trzeba klękać podczas mszy świętej transmitowanej w telewizji, jak przyjąć Komunię w sposób duchowy oraz jak samemu pobłogosławić święconkę. Powstanie strony internetowej z informacjami dla wiernych, którzy, mimo trudności związanych z epidemią koronawirusa chcą dobrze przeżyć Wielkanoc zapowiedział kilka dni temu metropolita poznański abp Stanisław Gądecki.



Poszczególne informacje wzbogacone są infografikami oraz materiałami wideo. Osobno są też informacje przygotowane dla dzieci.



"Jeśli ktoś będzie chciał przeżyć w domu adorację krzyża - piszemy o tym, jak ją przygotować, jest też krótki film. Pokazujemy i opisujemy, jak wraz z domownikami przygotować i pobłogosławić święconkę. Wyjaśniamy też, jak godnie przeżyć liturgię on-line. Proponujemy, by pamiętać np. o odświętnym ubraniu, zapaleniu świecy czy o białym obrusie na stole" - powiedział współtwórca serwisu o. Marcin Wrzos.



Poza tym w witrynie znalazł się harmonogram transmisji nabożeństw i mszy św. na najbliższe dni. Są dane kontaktowe do "księdza na sygnale" - to forma telefonicznego wsparcia dla potrzebujących, w ramach którego można porozmawiać z kapłanem. Witrynę uzupełnia serwis informacyjny z najistotniejszymi wiadomościami z archidiecezji, Kościoła w Polsce i na świecie.



O. Marcin Wrzos powiedział, że stronę internetową udało się uruchomić w kilka dni dzięki zaangażowaniu wielu osób duchownych i świeckich. Zastrzegł, że serwis nie jest kierowany wyłącznie do wiernych archidiecezji poznańskiej. Wskazał, że transmisje planowane są nie tylko z poznańskiej katedry, ale i świątyń w Łodzi, Warszawie czy Krakowie.



"Informacje o tym, jak przeżyć nadchodzące święta rzeczywiście można dziś znaleźć w wielu miejscach, także w mediach świeckich. Zauważyliśmy jednak, że zamieszczane tam porady czasem wzajemnie się wykluczają. Stąd wzięła się potrzeba stworzenia strony z wiarygodnymi informacjami. Serwis działający pod patronatem KEP i jej przewodniczącego, którego odbiorca będzie miał pewność co do rzetelności zawartych tam treści" - powiedział o. Wrzos.



W ubiegłym tygodniu metropolita poznański abp Stanisław Gądecki zapowiedział, że archidiecezja uruchomi specjalną stronę internetową z materiałami duszpasterskimi pomagającymi wiernym w lepszym przygotowaniu się do Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy. Rzecznik kurii metropolitalnej w Poznaniu ks. Maciej Szczepaniak informował wówczas, że w inicjatywę zaangażowani są księża i grupy duszpasterskie z archidiecezji.