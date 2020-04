Życie Polaków w obliczu pandemii koronawirusa będzie tematem filmowego dokumentu, który zamierzają zrealizować studenci reżyserii Szkoły Filmowej w Łodzi. Jego bohaterami mogą być wszyscy, którzy nagrają siebie i swoje otoczenie w czasie trwającej w kraju walki z chorobą.

Patrol straży granicznej na przejściu pieszo-rowerowym ze Słowacją na Dunajcu / Grzegorz Momot / PAP

"Mamy prośbę o przesyłanie krótkich filmów. Mogą one portretować jedną prostą sytuację, mieć formę wpisu do pamiętnika czy też reportażu ukazującego najbliższe otoczenie. Chcemy zapisać w filmie ten trudny dla wszystkich czas. Stworzyć swoistą kapsułę czasu. Udokumentować tą trudną dla wszystkich sytuację" - tłumaczą autorzy projektu #pandemiafilmowa , którzy chcą, by realizowany przez nich dokument był wspólnym dziełem wszystkich chętnych.

Studenci Wydziału Reżyserii łódzkiej Filmówki podkreślili, że w filmie zamierzają skupić się na zwyczajnej prozie życia - spędzaniu czasu z rodziną, na balkonie, robieniu rzeczy, na które wcześniej nie było czasu, sposobach na nudę, pracy albo złości na robiącego remont sąsiada, ukazując wyjątkowość tego trudnego dla wszystkich czasu.



Przyszli filmowcy w swojej bazie mają już pierwsze nadesłane nagrania, którymi dzielą się na Facebooku i Youtubie. Filmy można przesyłać na adres mailowy: koronawiruspolacy@gmail.com.



Patronat nad projektem objęła Szkoła Filmowa w Łodzi. Jego opiekunami artystycznymi są profesorowie Wydziału Reżyserii Jacek Bławut i Mirosław Dembiński.