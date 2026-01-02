"W związku z intensywnymi opadami śniegu Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina o obowiązku zarządców i właścicieli budynków dotyczącym odśnieżania dachów oraz usuwania sopli lodowych i nawisów śnieżnych" - napisało w piątek RCB w mediach społecznościowych. Podkreślono, że zgodnie z prawem to obowiązek zarządców i właścicieli budynków.
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zaznaczyło, że zagrożenie to dotyczy całego kraju.
