Australijscy naukowcy twierdzą, że popularny lek przeciwpasożytniczy - iwermektyna, może zwalczać koronawirusa. Wyniki ich badania, przeprowadzonego na razie tylko na kulturach komórek, wskazują na to, że pojedyncza dawka leku może zniszczyć wirusa, który wniknął już do komórki w ciągu 48 godzin. Badacze z Monash University w Melbourne poszukują źródeł finansowania, które pomogłyby im kontynuować badania obiecującej substancji. O swoim odkryciu piszą o tym na łamach czasopisma "Antiviral Research". Podkreślają, że ich odkrycie jest na razie tylko szansą, którą warto sprawdzić i nie wiadomo nawet, jak lek mógłby być u ludzi stosowany. W Polsce jest dopuszczony tylko w postaci kremu do terapii trądziku różowatego.

