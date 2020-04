W ciągu ostatniej doby w Hiszpanii liczba osób zmarłych z powodu koronawirusa wzrosła o 809. Od początku epidemii Covid-19 w Hiszpanii zmarły 11 744 osoby, a zakażonych zostało ponad 124 tysiące. To więcej niż we Włoszech uważanych do tej pory za europejskie epicentrum pandemii.

