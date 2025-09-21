Organizacja Reporterzy bez Granic (RSF) alarmuje o przypadkach stosowania represji wobec dziennikarzy w Chinach. Zhang Zhan, która relacjonowała pierwszą fazę pandemii koronawirusa Covid-19 w Chinach, została skazana na kolejne cztery lata więzienia.
W przypadku 42-letniej Zhang Zhan nie jest to pierwszy wyrok nałożony przez chińskie władze. Podobnie, jak poprzednim razem dziennikarka została skazana za "awanturowanie się i wywoływanie problemów". Szczegółów jednak tej sprawy nie podano. Z kolei były adwokat kobiety Ren Quanniu przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych, że nowe zarzuty były związane z zamieszczaniem przez Zhang wpisów na zagranicznych stronach internetowych.