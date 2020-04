W Klinice Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej "Przylądek Nadziei" działa specjalny zespół ekspercki ds. koronawirusa. Do badania pobrano już ponad 200 próbek - podał w komunikacie szpital. To efekt wykrycia zakażenia u nastoletniej pacjentki z oddziału przeszczepowego.

Zdj. ilustracyjne / pixabay.com / Pixabay

W związku wykryciem przypadków zarażenia koronawirusem pacjenta oddziału przeszczepowego oraz bezobjawowego zakażenia u jednej osoby z personelu, prof. Leszek Szenborn, kierujący Dywizją Pediatryczną Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu w czasie epidemii, zdecydował o powołaniu takiego zespołu eksperckiego - poinformowała Monika Kowalska, rzeczniczka Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławia. Do pracy w klinice została oddelegowana dr Agnieszka Matkowska-Kocjan, specjalista pediatrii i chorób zakaźnych, która wspólnie z kierownictwem kliniki będzie planowała akcje wymazowe u wszystkich osób z kontaktu z osobami zarażonymi - dodała.



W piątek w związku z wykryciem zakażenia u pacjentki oddziału przeszczepowego, zastępca dyrektora USK ds. lecznictwa Bogusław Beck, kierujący Sztabem Kryzysowym Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, podjął decyzję o wykonaniu 45 badań personelowi kliniki oraz opiekunowi pacjenta.



Jak poinformowano, zakażona pacjentka z oddziału przeszczepowego ma 15 lat. Jest siedem dni po przeszczepie - jej stan lekarze określają jako stabilny.

W sobotę 4 kwietnia badania w kierunku wirusa SARS-CoV-2 są kontynuowane wobec wszystkich pacjentów, pracowników kliniki, włącznie z personelem pomocniczym, administracyjnym i usługowym kliniki, który kontaktował się z pacjentami i personelem Przylądka Nadziei w ciągu ostatnich 14 dni - czytamy w komunikacie. Testy są także wykonywane u opiekunów pacjentów, którzy w trakcie ostatnich dwóch tygodni przebywali na terenie kliniki.





Wyniki testów wykazały obecność SARS-CoV-2 u sześciu osób, w tym u trzech pacjentów oraz trzech pracowników personelu USK w Klinice Chorób Serca; Klinice Chorób Wewnętrznych, Zawodowych i Nadciśnienia Tętniczego; Klinice Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Endokrynologicznej oraz w Oddziale Intensywnej Terapii oraz Centralnej Izby Przyjęć przy ul. Curie-Skłodowskiej. 40 pracowników wymienionych klinik i oddziałów przebywa na kwarantannie domowej. Pacjenci są izolowani na terenie szpitala.



Z przeprowadzonych w piątek kilkudziesięciu testów osób z tzw. istotnego kontaktu żaden nie był pozytywny. Testy pacjentów oraz personelu szpitala będą kontynuowane zgodnie z rekomendacjami naczelnego epidemiologa szpitala - napisała rzeczniczka.