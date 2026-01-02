Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powołał Olega Iwaszczenkę, dotychczasowego szefa Służby Wywiadu Zagranicznego, na stanowisko szefa Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony (HUR). Zastąpi on Kyryła Budanowa, który obejmie nowe obowiązki w administracji prezydenckiej.

Wołodymyr Zełenski z nowym szefem HUR Olega Iwaszczenką / X/ Wołodymyr Zełenski /

Jak poinformował prezydent Zełenski, Oleg Iwaszczenko od 2 stycznia 2026 roku będzie kierował wojskowym wywiadem Ukrainy.

"Od dziś Oleg Iwaszczenko będzie dalej służył naszemu państwu i realizował zadania ograniczania rosyjskiego potencjału wojskowego na stanowisku szefa wywiadu wojskowego Ukrainy" - napisał prezydent.

"Nadal będziemy koncentrować się na ograniczaniu potencjału gospodarczego Rosji - im mniej agresor zarabia, tym więcej pojawia się możliwości dla dyplomacji. Dotyczy to w szczególności eksportu rosyjskiej ropy, który będzie dalej ograniczany" - poinformował Zełenski.

Iwaszczenko został szefem Służby Wywiadu Zagranicznego w marcu 2024 roku. Wcześniej pełnił funkcję pierwszego zastępcy szefa GUR oraz był asystentem naczelnego dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy. Jego doświadczenie w strukturach wywiadowczych i wojskowych ma być kluczowe w dalszej walce z rosyjską agresją.

Zmiana na stanowisku szefa HUR jest związana z nową propozycją dla dotychczasowego szefa, Kyryła Budanowa. Prezydent Zełenski zaproponował mu objęcie szefa prezydenckiej kancelarii, na co Budanow przystał.