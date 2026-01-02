W weekend w całej Polsce będzie chłodno, śnieżnie i wietrznie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzegają przed niebezpiecznymi warunkami pogodowymi. Cały kraj objęty został alertami przed oblodzeniem, a północne regiony muszą przygotować się na intensywne opady śniegu. Służby apelują o ostrożność i śledzenie komunikatów.

Zobacz również:

Weekend zapowiada się z typowo zimową aurą. Synoptycy ostrzegają przed oblodzeniem w całej Polsce i intensywnymi opadami śniegu na północy.  

W związku z sytuacją pogodową IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia przed oblodzeniem dla całego kraju oraz przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi dla południa woj. podkarpackiego, małopolskiego i śląskiego.

We wszystkich 16 województwach miejscami będą mokre nawierzchnie dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu, które następnie będzie zamarzać, co spowoduje oblodzenie. 

Z kolei w woj. podkarpackim, małopolskim i śląskim przewidziano zawieje i zamiecie śnieżne, które będą spowodowane opadami śniegu i wiatrem o średniej prędkości do 35 km/h, a w porywach do 65 km/h.

Ponadto na terenie północno-zachodniego Pomorza oraz w północno-wschodniej części woj. zachodniopomorskiego będą obowiązywały alerty II stopnia przed intensywnymi opadami śniegu. Wystąpią tam przelotne opady śniegu o umiarkowanym i silnym natężeniu, które spowodują przyrost pokrywy śnieżnej od 15 cm do 30 cm, a miejscami do 40 cm.

Dla części woj. zachodniopomorskiego i pomorskiego Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało w piątek alert przed intensywnymi opadami śniegu, który będzie obowiązywał także w sobotę. 

RCB zaleca, w związku z intensywnymi opadami śniegu, zachować ostrożność na drogach i chodnikach oraz śledzić komunikaty pogodowe.

Ostrzeżenia przed oblodzeniem i zawiejami oraz zamieciami śnieżnymi będą obowiązywać do soboty, a przed intensywnymi opadami śniegu do nocy z soboty na niedzielę.

Sobota podobna do piątku

"Najbliższy czas będzie typowo zimowy, a nadchodzący weekend zdominowany przez takie typowo zimowe warunki. Temperatura prawie wszędzie będzie ujemna, zarówno w nocy, jak i w ciągu dnia. Będzie chłodno, śnieżnie i wietrznie" – przekazała synoptyk IMGW Dorota Pacocha

W sobotę sytuacja będzie podobna jak w piątek, zachmurzenie będzie duże, a w całej Polsce będzie padał śnieg. 

W województwie pomorskim i zachodniopomorskim pokrywa śnieżna może urosnąć do 25 cm, a w pozostałych rejonach do 10 cm. 

Temperatura wyniesie od minus 1 do 0 st. C, jedynie na obszarach górskich może być niższa – do minus 4 st. C. Wiatr będzie silny, powodujący zamiecie i zawieje śnieżne ograniczające widzialność do 200 m.

W nocy z soboty na niedzielę zachmurzenie będzie duże i w dalszym ciągu padał będzie śnieg. Na przeważającym obszarze kraju przyrost pokrywy śnieżnej wyniesie do 4 cm, na północy i zachodzie większy – do 8 cm, a na obszarze Dolnego Śląska do 25 cm.

Najzimniej będzie w górach, od minus 8 do minus 10 st. C, w centrum i na zachodzie około minus 5 st. C, a w pozostałych rejonach do minus 6 st. C. 

Wiatr umiarkowany i dość silny, nad morzem i w górach z porywami do 80 km/h. Tak samo jak w ciągu dnia miejscami będzie powodować zawieje i zamiecie śnieżne ograniczające widzialność do 200 m.

Mapy pogodowe