W weekend w całej Polsce będzie chłodno, śnieżnie i wietrznie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzegają przed niebezpiecznymi warunkami pogodowymi. Cały kraj objęty został alertami przed oblodzeniem, a północne regiony muszą przygotować się na intensywne opady śniegu. Służby apelują o ostrożność i śledzenie komunikatów.

/ Zrzut ekranu IMGW / Shutterstock

Weekend zapowiada się z typowo zimową aurą. Synoptycy ostrzegają przed oblodzeniem w całej Polsce i intensywnymi opadami śniegu na północy.

W związku z sytuacją pogodową IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia przed oblodzeniem dla całego kraju oraz przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi dla południa woj. podkarpackiego, małopolskiego i śląskiego.

/ IMGW / Zrzut ekranu

We wszystkich 16 województwach miejscami będą mokre nawierzchnie dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu, które następnie będzie zamarzać, co spowoduje oblodzenie.

Z kolei w woj. podkarpackim, małopolskim i śląskim przewidziano zawieje i zamiecie śnieżne, które będą spowodowane opadami śniegu i wiatrem o średniej prędkości do 35 km/h, a w porywach do 65 km/h.

Ponadto na terenie północno-zachodniego Pomorza oraz w północno-wschodniej części woj. zachodniopomorskiego będą obowiązywały alerty II stopnia przed intensywnymi opadami śniegu. Wystąpią tam przelotne opady śniegu o umiarkowanym i silnym natężeniu, które spowodują przyrost pokrywy śnieżnej od 15 cm do 30 cm, a miejscami do 40 cm.

Dla części woj. zachodniopomorskiego i pomorskiego Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało w piątek alert przed intensywnymi opadami śniegu, który będzie obowiązywał także w sobotę.

RCB zaleca, w związku z intensywnymi opadami śniegu, zachować ostrożność na drogach i chodnikach oraz śledzić komunikaty pogodowe.