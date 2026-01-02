Chatbot Grok, rozwijany przez firmę xAI Elona Muska, wygenerował obrazy o charakterze seksualnym nieletnich, łamiąc własne zasady bezpieczeństwa. Incydent wywołał falę krytyki i pytania o skuteczność zabezpieczeń w narzędziach sztucznej inteligencji. Francja przekazała sprawę do prokuratury.
W ostatnich dniach użytkownicy testujący zabezpieczenia chatbota Grok zdołali nakłonić narzędzie do wygenerowania i opublikowania obrazów nieletnich w skąpym ubraniu. Obrazy zostały usunięte, a przedstawiciele firmy zapewnili, że "zidentyfikowano luki w zabezpieczeniach i trwają pilne prace nad ich naprawą".
Firma xAI, która reklamuje Groka jako narzędzie mniej restrykcyjne niż dostępne u konkurencji, wprowadziła tryb "Spicy Mode", pozwalający na generowanie treści dla dorosłych, ale zabraniający jakiejkolwiek seksualizacji nieletnich. Mimo to użytkownicy zdołali obejść zabezpieczenia. Indyjskie Ministerstwo Technologii zażądało natychmiastowego przeglądu zabezpieczeń Groka po ujawnieniu incydentu - podaje agencja Bloomberga.