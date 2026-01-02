Rośnie liczba skandalicznych treści w sieci

Podobną politykę co xAI mają inne firmy, takie jak OpenAI czy Google, które zakazują generowania lub przesyłania jakichkolwiek materiałów seksualizujących osoby poniżej 18. roku życia. Mimo to, badania wykazały, że publiczne zbiory danych wykorzystywane do trenowania AI zawierają setki przypadków nielegalnych treści.

Incydent z Grokiem podkreśla rosnące wyzwania związane z moderacją treści generowanych przez sztuczną inteligencję. Według Internet Watch Foundation, liczba takich materiałów wzrosła o 400 proc. w pierwszej połowie 2025 roku. Organizacje zajmujące się ochroną dzieci alarmują, że narzędzia AI coraz częściej są wykorzystywane do tworzenia realistycznych, nielegalnych obrazów nieletnich.

Francuski rząd oddał sprawę do prokuratury, informując w piątkowym oświadczeniu, że "seksualne i seksistowskie" treści były "nielegalne". Treści wygenerowane przez chatbota zgłoszono także francuskiemu regulatorowi mediów Arcom w celu sprawdzenia, czy są one zgodne z unijną ustawą o usługach cyfrowych.